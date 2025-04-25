Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Майами каждый день
Пешеходная экскурсия по Майами с двумя уникальными маршрутами. Архитектура ар-деко, пляжи и интересные истории ждут вас каждый день
Начало: У входа в здание Art Deco Welcome Center
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
3 авг в 15:15
$50 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Майами каждый день
Начало: На пересечении Ocean Drive и 10-ой улицы
Расписание: Каждый день в 15:15
Завтра в 15:15
3 авг в 15:15
$50 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Вечернее свидание с Майами
Погрузитесь в атмосферу вечернего Майами! Легендарная набережная, ар-деко архитектура и живописные парки подарят незабываемые впечатления
Начало: У входа в здание Art Deco Welcome Center
Расписание: ежедневно в 17:15
Завтра в 17:15
3 авг в 17:15
$65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛиза25 апреля 2025Экскурсия с Юрием очень понравилась! Теперь я знаю все об этом городе! Юрий показал много интересных мест, в которые сама бы я не пошла, я бы их просто не нашла. Спасибо за рекомендации ресторанов и за приятно проведенное время!
Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Групповые»
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Сколько стоит экскурсия по Майами в августе 2025
Сейчас в Майами в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 65. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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