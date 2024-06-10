Наша обзорная экскурсия — это ваш шанс погрузиться в самобытную культуру двух интереснейших городов — Майами и Майами-Бич — и насладиться при этом тропическим климатом.
«Музейный гараж», небоскрёбы на пляжах, особняк Версаче, спортивный зал под открытым небом, кубинские рестораны и фабрики сигар — всё это ждёт вас в программе!
«Музейный гараж», небоскрёбы на пляжах, особняк Версаче, спортивный зал под открытым небом, кубинские рестораны и фабрики сигар — всё это ждёт вас в программе!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Южный пляж — самый туристический район города. Вы увидите особняк Версаче, где он был убит, отели в стиле ар-деко, Мускульный пляж (спортивный зал под открытым небом)
- Остров Фишера, на который можно попасть только по воде. Это место проживания знаменитых людей — Сильвестра Сталлоне, Джулии Робертс, Игоря Крутого, Анны Курниковой — и один их самых богатых районов США
- Район ар-деко, где находятся жемчужины архитектуры этого стиля. Зайдём внутрь одного из отелей и изучим интерьеры
- Район Винвуд — открытый музей городской живописи. Посмотрим на муралы и шедевры современного искусства на стенах зданий и заглянем в кафе, в котором кроме еды продают классические автомобили и электрические гитары
- Район дизайна, где проходят выставки скульптуры, расположены роскошные магазины и «Музейный гараж» — единственный в своём роде
- Район Солнечного пляжа — место проживания русскоязычной общины Майами, в том числе звёзд российской эстрады. Небоскрёбы на пляже, здания с гаражами в квартирах — всё это можно увидеть здесь
- Брикелл — Манхэттен в Майами, финансовый центр. Покажу вам небоскрёбы в тропической растительности, набережную с видом на залив и необычное здание с колоннами в виде человеческих голов
- Маленькая Гавана — место проживания кубинцев. Здесь находятся кубинские рестораны с живой музыкой (заглянем в один из них, и я угощу вас кофе), фабрики сигар, скульптуры петухов и парк для игры в домино
Во время экскурсии я расскажу вам об истории штата Флорида, о возникновении городов Майами и Майами-Бич, о туристическом рае, бурно развивающейся экономике, культурном богатстве. Вы узнаете о роли, которую сыграли в этом интереснейшие персонажи: Хенри Флаглер — равный партнёр Джона Рокфеллера, Джон Коллинс — основатель Майями-Бич, Карл Фишер — строитель искусственных островов и Джулия Таттл — «мать Майами».
Организационные детали
- Экскурсия проводится на 8-местном минивэне Honda 2024 года. Также предусмотрены небольшие прогулки
- Программа подойдёт путешественникам всех возрастов, в том числе и с ограниченной мобильностью
- В стоимость всё включено
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Майами
Родился в Ленинграде. Там же начал водить экскурсии на английском языке ещё в 8 классе школы. Живу в США с 1980 года. Люблю историю и искусство, мне кажется, что прилично в этом разбираюсь. Готов поделиться своими знаниями о жизни в Майями.Задать вопрос
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