Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть, как менялся облик Нью-Йорка от колониальных времен до современных небоскребов.
Участники узнают о различных архитектурных стилях и проблемах, с которыми сталкивались создатели первых высоток. Это путешествие позволит проследить развитие города и насладиться его величественными зданиями. Автомобильный формат делает тур комфортным и доступным для всех
5 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Увидеть мировые архитектурные шедевры
- 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
- 📚 Узнать историю развития города
- 🎨 Познакомиться с разными стилями
- 🌆 Насладиться панорамными видами
Что можно увидеть
- Небоскребы Нью-Йорка
- Архитектурные шедевры
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Парковка
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
