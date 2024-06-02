И Инна Нестандартный тур по Нью-Йорку читать дальше разных районах города,увидели,насколько он разнообразен. Дмитрий-прекрасный рассказчик, интеллигентный,спокойный,грамотный, умеет создать приятную атмосферу. Особо хочется отметить замечательный русский язык. Получили большое удовольствие, очень рекомендуем! Мы не впервые пользуемся услугами Трипстера,Дмитрий -один из лучших гидов. Прекрасно спланированная,увлекательная экскурсия. Благодаря тому,что она автомобильная, мы побывали в самых

E Eduard Нестандартный тур по Нью-Йорку Огромная прелесть этой экскурсию в том, что она на машине. Можно добраться в далекие части Нью Йорка и увидеть для себя полноценную картину города. Дмитрий замечательный экскурсовод. Он очень много знает и очень интересно рассказывает, так что рекомендую! Спасибо

Д Дарья Нестандартный тур по Нью-Йорку Прекрасный гид, подстроился под нужный нам маршрут и показал знаковые места, ответил на все наши вопросы и встретил в аэропорту. Интересно было и детям и взрослым. Благодаря панорамной крыше машины смогли разглядеть небоскребы даже не выходя.

Ю Юлия Знакомьтесь, Манхэттен Огромнейшее спасибо Андрею за экскурсию. Остались только яркие впечатления, узнали много нового! Благодарим Вас Андрей за Ваш подход к своему делу. Удачи Вам и Счастья:)