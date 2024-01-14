Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Как насчет того, чтобы увековечить свои воспоминания на Бруклинском мосту, ставшем символом Нью-Йорка, и на очаровательных улицах ДАМБО? Вас ждут незабываемые впечатления, а не просто фотосессия, в этих знаковых местах, где вы почувствуете, будто сошли со сцены фильма! Позировать в этих особенных местах, где встречаются великолепные виды, исторические текстуры и современная элегантность, значит создать произведение искусства! 5 4 отзыва

Описание фото-прогулки Бруклинский мост: на каждом шагу по этому всемирно известному мосту можно почувствовать энергию города. Вы окажетесь на пульсе города, приняв позы на Бруклинском мосту, где история и современность находятся в идеальном балансе. Фотографии, которые вы сделаете среди стальных канатов и каменных арок моста в сопровождении потрясающих видов, расскажут и о сильном духе города, и о вашей уникальной истории. Снимки, сделанные во время восхода или заката солнца, станут частью сказки.

После фотопрогулки вы получите 50-60 полностью обработанных фотографий Что не входит в цену В стоимость не входят расходы в кафе и музеях, если съёмка планируется в этих местах Где начинаем и завершаем? Начало: Начало экскурсии у входа Бруклинского моста Завершение: Дамбо Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

С Сахабиева Благодарю,Ата за фотоппогулку. Очень понравилось. Показал красивые места и фото сделал. Очень душевная фотопрогулка получилась. Ждем с нетерпением фото🙏 Н Наталья Великолепная фотопрогулка⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Ата замечательный человек, настоящий джентельмен, восхитительный муж и отец, потрясающий видеограф и фотограф⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Провел по незабываемым улочкам, локациям и местам Стамбула. После прогулки с Ата вы влюбитесь в Стамбул❤️❤️❤️ Жду божественных фотографий от Аты📸 Е Елена Фотопрогулка с Атой произвела на меня огромное впечатление. Он показал замечательные места Стамбула, а также рассказал интересные истории про них. Во время прогулки было сделано более 100 прекрасных и ярких фото. Ата очень приятный в общении человек. Однозначно рекомендую фотопрогулку с ним. И Иван Прекрасные фото. Фотограф большой профессионал своего дела, обращайтесь - не пожалеете. Рекомендую.