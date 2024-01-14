Как насчет того, чтобы увековечить свои воспоминания на Бруклинском мосту, ставшем символом Нью-Йорка, и на очаровательных улицах ДАМБО? Вас ждут незабываемые впечатления, а не просто фотосессия, в этих знаковых местах, где вы почувствуете, будто сошли со сцены фильма! Позировать в этих особенных местах, где встречаются великолепные виды, исторические текстуры и современная элегантность, значит создать произведение искусства!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание фото-прогулкиБруклинский мост: на каждом шагу по этому всемирно известному мосту можно почувствовать энергию города. Вы окажетесь на пульсе города, приняв позы на Бруклинском мосту, где история и современность находятся в идеальном балансе. Фотографии, которые вы сделаете среди стальных канатов и каменных арок моста в сопровождении потрясающих видов, расскажут и о сильном духе города, и о вашей уникальной истории. Снимки, сделанные во время восхода или заката солнца, станут частью сказки.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Фотопрогулка
- После фотопрогулки вы получите 50-60 полностью обработанных фотографий
Что не входит в цену
- В стоимость не входят расходы в кафе и музеях, если съёмка планируется в этих местах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у входа Бруклинского моста
Завершение: Дамбо
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сахабиева
14 янв 2024
Благодарю,Ата за фотоппогулку. Очень понравилось. Показал красивые места и фото сделал. Очень душевная фотопрогулка получилась. Ждем с нетерпением фото🙏
Н
Наталья
21 июл 2023
Великолепная фотопрогулка⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Ата замечательный человек, настоящий джентельмен, восхитительный муж и отец, потрясающий видеограф и фотограф⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Провел по незабываемым улочкам, локациям и местам Стамбула. После прогулки с Ата вы влюбитесь в Стамбул❤️❤️❤️ Жду божественных фотографий от Аты📸
Е
Елена
25 июн 2023
Фотопрогулка с Атой произвела на меня огромное впечатление. Он показал замечательные места Стамбула, а также рассказал интересные истории про них. Во время прогулки было сделано более 100 прекрасных и ярких фото. Ата очень приятный в общении человек. Однозначно рекомендую фотопрогулку с ним.
И
Иван
11 сен 2022
Прекрасные фото. Фотограф большой профессионал своего дела, обращайтесь - не пожалеете. Рекомендую.
