31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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На автомобиле по районам города, которые откроют вам его суть

Dima
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Dima – ваш гид
Нью-Йорк не терпит стандартных обзорных экскурсий! Я уверен, что этот бешеный, бурный город нужно покорять только заглядывая в самые необычные его уголки верхом на железном коне.

Вы побываете в тех районах Нью-Йорка, которые и являются настоящим «Большим яблоком», я расскажу вам малоизвестные факты из истории города и помогу прочувствовать его на все 100% со всеми «за» и «против».

Научившись ориентироваться в Нью-Йорке и увидев его однажды глазами местных жителей, вы обязательно захотите возвращаться сюда снова и снова.
$300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии31 отзыв
4.81
Нестандартный тур по Нью-Йорку
Нестандартный тур по Нью-Йорку

Что вас ожидает

Колорит и краски Нью-Йорка
Вы побываете в Гарлеме — известном районе на севере Манхэттена, который прошёл путь от застройки элитным жильём до запустения и центра афроамериканской культуры. Именно здесь находятся самые лучшие джаз-клубы и кампус Колумбийского университета, куда мы обязательно заглянем. Я покажу вам Маленькую Италию — обитель американской мафии, бесчинствовавшей в годы сухого закона. Там до сих пор существуют заведения, которые помнят разборки Cosa Nostra, и глаз радует знаменитая чугунная архитектура.

Богемные и знаковые места
Вы узнаете, где жили Эдгар Аллан По, Марк Твен, О’Генри и Керуак, побываете в старом и зелёном Гринвич-Виллидже и стильном Сохо. Я расскажу вам, где проходят самые крутые вечеринки и где собирается творческая интеллигенция Нью-Йорка, где снимаются фильмы и легально рисуют граффити. Мы посмотрим на фасад дома, где по сюжету жили герои «Друзей». Возможно, вы даже встретите в Нью-Йорке Сару Джессику Паркер — я покажу вам улицу, где она живёт. Но главное, вы поймёте, что в городе вечного движения, где в обращении практически 200 языков, возможно вообще что угодно.

Организационные детали

Трансфер входит в стоимость экскурсии

Нестандартный тур по Нью-Йорку
Нестандартный тур по Нью-Йорку
Нестандартный тур по Нью-Йорку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dima
Dima
Меня зовут Дмитрий, и я безгранично влюбленный в город Нью-Йорк гид. Мне повезло, что моя работа — это мое любимое дело, которое приносит мне настоящие удовольствие и радость. Я верю в то, что гид — это не просто человек, который должен рассказать вам о городе и показать основные достопримечательности, но прежде всего человек, который формирует ваше представление о городе, передает вам его настроение, ритм, энергетику и от него зависят ваши впечатления о городе в частности и о поездке в целом. Это ответственная задача, потому что испортив впечатление однажды, очень сложно исправить его в дальнейшем. Я подхожу к своей работе творчески и креативно. Я люблю этот город, и моя задача сделать так, что бы каждый гость понял его и полюбил, так же, как я.
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31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

28 февраля 2020
Добрый день, экскурсия прошла очень познавательно, гид рассказывал вполне понятно , просто и доступно, обычно после экскурсии мало что помнишь, а здесь прям очень запомнилось.
25 января 2020
Хотим выразить огромную благодарность Дмитрию, за очень познавательную , позитивную и красивую экскурсию по вечернему Нью-Йорку!!! Мы на самом деле открыли для себя этот город многогранным, исторически интересным с полным описанием достопримечательностей! Качественный и комфортный сервис , с хорошим человеком на замечательном авто с панорамной крышей! Отдельное спасибо за вкусное Кафе!!! Ооочень рекомендуем Тур по Нью-Йорку именно с Дмитрием! Успехов и процветания Вам! С уважением, Александр.
26 декабря 2019
Ирина показала нам такой NY, который сам никогда не посмотришь!!!!
Увидели город совсем другими глазами, узнали много нового и интересного.
Очень понравилось и содержание экскурссии, и подача информации. Мы любим послушать и историческую информацию, и про архитектуру, и какие-то занимательные факты о жизни другой страны и городов. И Ирина удивительным образом умеет это интересно переплетать в рассказе, плавно переходя от одной темы к другой. Все это на грамотном красивом русском языке. Очень рекомендую для знакомства с Нью-Йорком!
27 ноября 2019
Дмитрий превзошёл все наши ожидания!!!! Я была в НЙ неоднократно, была на многих экскурсиях и всё равно много нового и интересного узнала и увидела! Машина удобная! Два « панорамных» люка добавили красок нашему обзору!!! 5 баллов!
Пермь. Лилия и К*
8 ноября 2019
Были на экскурсии в октябре. Впечатления потрясающие! Сразу поняли, что Дмитрий Нью-Йорк знает и любит. Продуманный маршрут, комфортабельное авто. На любые вопросы о городе у него имеется интересная история. Было ощущение, что Дмитрия знаем давно - настолько комфортно и приятно было с ним общаться. Время пролетело незаметно.
Если вы хотите узнать какой он, настоящий Нью-Йорк - рекомендуем Дмитрия и благодарим его за подаренные впечатления :)
7 ноября 2019
Отличный гид и человек. Очень доволен.
8 октября 2019
Добрый день! Во-первых, хочу сказать,что мы заказывали много экскурсий через Трипстер во многих странах и городах.Но то,что произошло в Нью Йорке,нам очень не понравилось.Я заказала Нестандартный тур по Нью Йорку на 25.09.19,задолго до поездки в Нью Йорк,в надежде,что хороший гид познакомит нас с этим огромным городом и даст советы что ещё посмотреть и куда пойти... Экскурсию должен был провести Дима.Он написал,что с удовольствием проведет с нами эту экскурсию,я заплатила 30 $ предоплату и от Трипстера прислали билет. За несколько дней до экскурсии Дима подтвердил ещё раз,что экскурсия состоится,как договорено между нами.Но,накануне,24.09.19,вечером, Дима сообщил,что не сможет провести экскурсию и предложил нам другого гида. Было предложено вместо 270$заплатить 300 $.Мы впервые приехали в Нью Йорк,с плохим английским-что нам оставалось делать? Мы согласились.В итоге,мы заплатили в Трипстер 30 долларов+300долларов экскурсоводу.Т.е. вместо 270$-330$!!Считаю,что т.к. экскурсия,заказанная заранее,не состоялась,Трипстер должен вернуть нам 30 долларов.
Ирина
2 октября 2019
Мы приехали с подругой в Нью-Йорк по делам, времени было не много. На удачу забронировали экскурсию за 2 часа до старта. Дмитрий вышел на связь в течении 20 минут. Экскурсию провёл на высоком профессиональном уровне, очевидно, человек знает и любит это город. Поделился интересными фактами и историями, 4 часа пролетели очень быстро, с комфортом мы проехали по очень интересным местам и районам. Дмитрию большая благодарность! Будем рекомендовать друзьям!)
18 августа 2019
Когда общались с Дмитрием на экскурсии, не было ощущения присутствия на лекции, а казалось, что мы общаемся со старым товарищем, который с интересом рассказал про свой любимый город. Мои дети (19 и 14 лет) после экскурсии сказали «Спасибо за отличную экскурсию», что бывает крайне нечасто. Вишенкой на торте было то, что мы попросили продлить на час и Дмитрий это сделал без вопросов.
13 августа 2019
Спасибо Дмитрию за прекрасную экскурсию! Дмитрий учёл все наши пожелания, был отличный и интересный маршрут на комфортной большой машине с люком, что оказалось очень важным при просмотре многочисленных небоскрёбов) Дмитрий прекрасно знает Нью Йорк и отвечал на все наши многочисленные и разнообразные вопросы. У нас остались очень положительные эмоции! Спасибо!
Ещё 21 отзыв

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