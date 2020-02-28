31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Колорит и краски Нью-Йорка

Вы побываете в Гарлеме — известном районе на севере Манхэттена, который прошёл путь от застройки элитным жильём до запустения и центра афроамериканской культуры. Именно здесь находятся самые лучшие джаз-клубы и кампус Колумбийского университета, куда мы обязательно заглянем. Я покажу вам Маленькую Италию — обитель американской мафии, бесчинствовавшей в годы сухого закона. Там до сих пор существуют заведения, которые помнят разборки Cosa Nostra, и глаз радует знаменитая чугунная архитектура.

Богемные и знаковые места

Вы узнаете, где жили Эдгар Аллан По, Марк Твен, О’Генри и Керуак, побываете в старом и зелёном Гринвич-Виллидже и стильном Сохо. Я расскажу вам, где проходят самые крутые вечеринки и где собирается творческая интеллигенция Нью-Йорка, где снимаются фильмы и легально рисуют граффити. Мы посмотрим на фасад дома, где по сюжету жили герои «Друзей». Возможно, вы даже встретите в Нью-Йорке Сару Джессику Паркер — я покажу вам улицу, где она живёт. Но главное, вы поймёте, что в городе вечного движения, где в обращении практически 200 языков, возможно вообще что угодно.