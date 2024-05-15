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Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в сердце Нью-Йорка: незабываемые моменты
Погрузитесь в атмосферу кинематографичного Нью-Йорка, запечатлев на память его великолепие во время индивидуальной фото-прогулки
«Для декораций к профессиональной фотосессии мы выберем самые известные и красивые места Нью-Йорка, где заключены суть и характер города: старые районы Dumbo и Brooklyn Bridge — винтажный Нью-Йорк с видом на Манхеттен и небоскребы Wall Street»
10 июня в 16:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в Нью-Йорке: индивидуальная фото-прогулка
В Нью-Йорке множество идеальных мест для фотосессий. Выберите локацию, соответствующую вашему настроению и стилю, и получите живые, естественные снимки
«Вы можете выбрать одну из следующих локаций для фотосессии:»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$321 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотосессия в сердце Нью-Йорка: живые и оригинальные фотографии мегаполиса
Прогулка по Нью-Йорку с профессиональным фотографом. Живые и оригинальные фотографии в репортажном стиле, передающие атмосферу мегаполиса
Начало: Times Square
«Важная информация: После фотопрогулки с каждого часа съемки я обработаю 20 фотографий (в обработку входит цвето- и светокоррекция, а также легкая ретушь) и вышлю их в течение 10 дней по электронной почте»
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:00
$350 за человека
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по Нью-Йорку: запечатлейте свои эмоции на фоне городских пейзажей
Создайте уникальные фотографии на фоне живописных мест Нью-Йорка. Профессиональный фотограф поймает ваши эмоции и расскажет о жизни в Америке
«Каскадные водоёмы, красивые мостики и яркие пейзажи — это чудесное место для фотосессии»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
$350 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDiana15 мая 2024Фотосессия прошла прекрасно! Анастасия - настоящий профессионал. Она знала точные локации, где не только получится хороший ракурс, но и буду
- ￼￼￼￼￼￼Наталия12 января 2024Благодарю за фотопрогулку! 🌟 Очень понравился формат - легко, непринужденно, болтая обо всем, гуляя по красивейшим местам Нью-Йорка сделали множество замечательных
- ЕЕкатерина5 января 2023Хотелось не постановочных живых фотографий на фоне города, и это отлично получилось). Рекомендации, которые дал Николай, были полезными. 👍🏻😊
- ССергей27 декабря 2022Лучший (Яра)
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июне 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 350. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Нью-Йорка, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США на русском языке