Фотосессии в Нью-Йорке с личным фотографом

Найдено 4 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
14 отзывов
Фотосессия в сердце Нью-Йорка: незабываемые моменты
Погрузитесь в атмосферу кинематографичного Нью-Йорка, запечатлев на память его великолепие во время индивидуальной фото-прогулки
«Для декораций к профессиональной фотосессии мы выберем самые известные и красивые места Нью-Йорка, где заключены суть и характер города: старые районы Dumbo и Brooklyn Bridge — винтажный Нью-Йорк с видом на Манхеттен и небоскребы Wall Street»
10 июня в 16:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Фотосессия в Нью-Йорке
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотосессия в Нью-Йорке: индивидуальная фото-прогулка
В Нью-Йорке множество идеальных мест для фотосессий. Выберите локацию, соответствующую вашему настроению и стилю, и получите живые, естественные снимки
«Вы можете выбрать одну из следующих локаций для фотосессии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$321 за всё до 3 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
3 часа
Фотосессия в сердце Нью-Йорка: живые и оригинальные фотографии мегаполиса
Прогулка по Нью-Йорку с профессиональным фотографом. Живые и оригинальные фотографии в репортажном стиле, передающие атмосферу мегаполиса
Начало: Times Square
«Важная информация: После фотопрогулки с каждого часа съемки я обработаю 20 фотографий (в обработку входит цвето- и светокоррекция, а также легкая ретушь) и вышлю их в течение 10 дней по электронной почте»
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:00
$350 за человека
Фотопрогулка по Нью-Йорку
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по Нью-Йорку: запечатлейте свои эмоции на фоне городских пейзажей
Создайте уникальные фотографии на фоне живописных мест Нью-Йорка. Профессиональный фотограф поймает ваши эмоции и расскажет о жизни в Америке
«Каскадные водоёмы, красивые мостики и яркие пейзажи — это чудесное место для фотосессии»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
$350 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Diana
    15 мая 2024
    Фотосессия в Нью-Йорке
    Фотосессия прошла прекрасно! Анастасия - настоящий профессионал. Она знала точные локации, где не только получится хороший ракурс, но и буду
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    сочетаться цвета моей одежды с окружающим фоном. Рассказала про Нью-Йорк, так как здесь гораздо дольше меня и знает интересные места и лайфхаки(!), помогающие облегчить жизнь. Всю фотосессию она носила мою сумку, чтобы я не напрягалась, была расслабленной и могла полностью отдаться процессу фотосессии. Время пролетело незаметно! Большое спасибо!

  • ￼￼￼￼￼Наталия
    12 января 2024
    Фотосессия в сердце Нью-Йорка
    Благодарю за фотопрогулку! 🌟 Очень понравился формат - легко, непринужденно, болтая обо всем, гуляя по красивейшим местам Нью-Йорка сделали множество замечательных
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    фотографий. Микалай прислал все фото без обработки прям в день прогулки, что очень порадовало. Далее для обработки я выбрала несколько фотографий и их уже получила в течении 30 дней.

  • Е
    Екатерина
    5 января 2023
    Фотосессия в сердце Нью-Йорка
    Хотелось не постановочных живых фотографий на фоне города, и это отлично получилось). Рекомендации, которые дал Николай, были полезными. 👍🏻😊
  • С
    Сергей
    27 декабря 2022
    Фотосессия в сердце Нью-Йорка
    Лучший (Яра)

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Фотосессия в сердце Нью-Йорка
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  3. Фотосессия в сердце Нью-Йорка
  4. Фотопрогулка по Нью-Йорку
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Уолл-стрит
  3. Манхеттен
  4. Национальный мемориал 11 сентября
  5. Таймс-сквер
  6. Центральный парк
  7. Музей Метрополитен
  8. Бродвей
  9. Бруклинский мост
  10. Музей современного искусства
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июне 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 350. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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