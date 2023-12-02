Погулять по одному из самых богемных районов Нью-Йорка и прикоснуться к его истории
Гринвич Вилладж — район с удивительной судьбой. Он прошёл путь от сельхозугодий до анклава творческих людей. Уже много лет его населяют художники, писатели, музыканты и активисты. Они создали здесь потрясающую атмосферу свободы и культурного разнообразия.
Я поделюсь историей района и покажу его самые интересные места: дома, кафе, переулки и даже старинный газовый фонарь.
Я поделюсь историей района и покажу его самые интересные места: дома, кафе, переулки и даже старинный газовый фонарь.
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Описание
Что вас ожидает
За 2,5 часа прогулки по Гринвич Вилладж вы:
- Увидите Арку Вашингтона, расположенную в начале легендарного Пятого авеню
- Оцените самое эклектичное здание района — библиотеку Маркета Джефферсона
- Заглянете в кафе, где бывало множество известных людей
- Рассмотрите последний в городе викторианский газовый фонарь
- Зайдёте в аптеку, куда приходили за лекарствами Марк Твен и Рузвельт
- Раскроете секреты очаровательных уединенных дворов и переулков
- Увидите дома, где жили Бродский, Марк Твен, Эдгар По и герои сериала «Друзья»
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Триумфальной арки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Нью-Йорке
Провела экскурсии для 47 туристов
Я живу в Нью-Йорке большую часть моей жизни — 25 лет — и безгранично люблю этот город. Я лицензированный гид города Нью Йорка и моё литературное, финансовое и техническое образование помогает мне показывать этот необыкновенный и многогранный город с разных сторон. Со мной вы сможете увидеть исторический, литературный, музыкальный, театральный, финансовый Нью-Йорк, но, самое главное, вы узнаете подлинный город со всеми его плюсами и минусами. Я уверена, что вы непременно полюбите этот живой, никогда не спящий, находящийся в вечном движении, постоянно меняющийся мегаполис.
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