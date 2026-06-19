Гринвич Вилладж — район с удивительной судьбой. Он прошёл путь от сельхозугодий до анклава творческих людей.
Уже много лет его населяют художники, писатели, музыканты и активисты — они создали здесь потрясающую атмосферу свободы и культурного разнообразия. Я поделюсь историей района и покажу его самые интересные места: дома, кафе, переулки — и не только.
Уже много лет его населяют художники, писатели, музыканты и активисты — они создали здесь потрясающую атмосферу свободы и культурного разнообразия. Я поделюсь историей района и покажу его самые интересные места: дома, кафе, переулки — и не только.
Описание экскурсии
- Вы увидите Арку Вашингтона, расположенную в начале легендарной Пятой авеню
- Оцените самое эклектичное здание района — библиотеку Маркета Джефферсона
- Заглянете в кафе, где бывало множество известных людей
- Рассмотрите последний в городе викторианский газовый фонарь
- Зайдёте в аптеку, куда приходили за лекарствами Марк Твен и Рузвельт
- Раскроете секреты очаровательных уединённых дворов и переулков
- Увидите дома, где жили Бродский, Марк Твен, Эдгар По и герои сериала «Друзья»
И многое другое!
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Триумфальной арки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 219 туристов
Я живу в Нью-Йорке большую часть моей жизни и безгранично люблю этот город. Я лицензированный гид, и моё литературное, финансовое и техническое образование помогает мне показывать этот необыкновенный и многогранный
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Очень интересная и приятная прогулка! Марина рассказывала живо, понятно и с любовью к району. Узнали много нового о Гринвич-Виллидж, маршрут был комфортный и атмосферный. Спасибо за отличную экскурсию!
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Отличный гид, с Мариной время пролетает незаметно и вы все больше и больше узнаете городских тайн, легенд и историй.
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О
Спасибо Марине за интересную и познавательную экскурсию!
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Прекрасная прогулка по любимому району Нью-Йорка, Марина отличный рассказчик, легкий в общении и эрудированный опытный гид. Бронировали экскурсию накануне в последний момент - и очень рады, что все получилось. Гуляли бы и 4 часа, материала для прогулки очень много, но к сожалению погода нам помешала. Обязательно вернемся и продолжим с Мариной изучать нетуристический Нью-Йорк, всем рекомендую!
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S
Super. Thanks
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T
Профессиональный настоящий гид, рассказывающий интересную историю Нью-Йорка, архитектуры и искусства. Очень легкая и увлекающая. Рекомендую!
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