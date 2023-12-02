Марина — ваш гид в Нью-Йорке

Провела экскурсии для 47 туристов

Я живу в Нью-Йорке большую часть моей жизни — 25 лет — и безгранично люблю этот город. Я лицензированный гид города Нью Йорка и моё литературное, финансовое и техническое образование помогает мне показывать этот необыкновенный и многогранный город с разных сторон. Со мной вы сможете увидеть исторический, литературный, музыкальный, театральный, финансовый Нью-Йорк, но, самое главное, вы узнаете подлинный город со всеми его плюсами и минусами. Я уверена, что вы непременно полюбите этот живой, никогда не спящий, находящийся в вечном движении, постоянно меняющийся мегаполис.

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