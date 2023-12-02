Гринвич Вилладж: от индейцев до хипстеров

Индивидуальная экскурсия в Нью-Йорке

Погулять по одному из самых богемных районов Нью-Йорка и прикоснуться к его истории

Гринвич Вилладж — район с удивительной судьбой. Он прошёл путь от сельхозугодий до анклава творческих людей. Уже много лет его населяют художники, писатели, музыканты и активисты. Они создали здесь потрясающую атмосферу свободы и культурного разнообразия.

Я поделюсь историей района и покажу его самые интересные места: дома, кафе, переулки и даже старинный газовый фонарь.
Гринвич Вилладж: от индейцев до хипстеров
Гринвич Вилладж: от индейцев до хипстеров
Гринвич Вилладж: от индейцев до хипстеров
Гринвич Вилладж: от индейцев до хипстеров
Гринвич Вилладж: от индейцев до хипстеров
Гринвич Вилладж: от индейцев до хипстеров
Гринвич Вилладж: от индейцев до хипстеров
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Описание

Что вас ожидает

За 2,5 часа прогулки по Гринвич Вилладж вы:

  • Увидите Арку Вашингтона, расположенную в начале легендарного Пятого авеню
  • Оцените самое эклектичное здание района — библиотеку Маркета Джефферсона
  • Заглянете в кафе, где бывало множество известных людей
  • Рассмотрите последний в городе викторианский газовый фонарь
  • Зайдёте в аптеку, куда приходили за лекарствами Марк Твен и Рузвельт
  • Раскроете секреты очаровательных уединенных дворов и переулков
  • Увидите дома, где жили Бродский, Марк Твен, Эдгар По и герои сериала «Друзья»

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Триумфальной арки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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