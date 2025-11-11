Ваши собственные лучшие фотографии из Нью-Йорка.
Вы прогуляетесь по городу, сделаете фото для ваших соцсетей, а «на десерт» вас ждёт кофе на крыше с видом на статую Свободы.
Описание фото-прогулкиЧто вас ждёт? Никакой ваты, никакой воды. Правильные фотографии из правильных мест. Результат скажет сам за себя — подписчики и лайки вырастут, как грибы после дождя. Почему это сработает? Потому что мы будем делать не только правильное место, но и правильное время, ракурс и даже позу. Снимать будете сами на свой телефон, я покажу, подскажу и проконтролирую. Выбор одной фотки из ста, ретушь, цветокорр — пусть этим занимается ваша бабушка. Ценно то, что здесь и сейчас. Ценно то, что сделали вы сами. И да, если будет интересно, поговорим про историю, архитектуру и политические аспекты городской среды. Поговорить про Нью-Йорк, его историю и особенности, особенно, особенности — любимое занятие автора. После фотографии. В качестве бонуса поднимемся на крышу с видом на статую Свободы — выпить кофе и подвести итоги. Крыша бесплатно, кофе — нет. До встречи! P. S. По результатам первой экскурсии возможно бронирование специальной программы. Важная информация:
- Маршрут: Brooklyn Heights — Brooklyn Bridge — Financial District.
- Идём пешком, надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Ежедневно в 08:00 и в 14:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Brooklyn Heights
- Brooklyn Bridge
- Manhattan Bridge
- Statue of Liberty
- Financial District, но дьявол кроется в мелочах. Важно не что, а как
Что включено
- Арт-дирекшн ваших фотографий
- Диалоги о Нью-Йорке и не только
- Крыша с видом на статую Свободы
Что не входит в цену
- Кофе в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: York street (F), выход из метро
Завершение: Battery pl. 17, напротив Battery park
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00 и в 14:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.