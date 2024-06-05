1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Нестандартный тур по Нью-Йорку: путешествие по следам местных жителей
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нью-Йорка с экскурсией, которая выведет вас за рамки туристических маршрутов
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
$380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
По Центральному парку на велорикше
Прокатиться по зеленому уголку Нью-Йорка и сравнить реальность с кино
Начало: Рядом с южной частью Центрального Парка
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$129 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Погрузитесь в таинственный мир острова Рузвельта. Истории известных личностей и загадочные места ждут вас
Начало: На Манхэттене
Расписание: в среду, четверг и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
$100 за человека
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Хасидскому Бруклину: Открывая сердце еврейской культуры
Знакомство с уникальным миром хасидов Нью-Йорка через их традиции, обычаи и культурные особенности
10 июня в 19:00
16 июня в 10:00
$350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Многоликий Нью-Йорк: от знаковых мест до тайных уголков
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, открывая его исторические и современные достопримечательности в компании опытного гида
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Бруклин: живописные районы, культурное наследие и современное искусство
Погрузитесь в атмосферу Бруклина: от висячего моста до хипстерского Уильямсбурга. Экскурсия, полная открытий и уникальных фотолокаций
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
$260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эстетика нью-йоркского метро: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя удивительный мир нью-йоркского метро, где каждая станция - это произведение искусства. Погрузитесь в историю и эстетику подземки
10 июня в 16:30
16 июня в 11:00
$350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Арт-прогулка по району Трайбека: от фермерских земель до арт-пространства
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя по Трайбеке с экспертом. Откройте для себя историю, искусство и секреты района
Начало: В районе TriBeCa
Сегодня в 16:30
10 июня в 10:00
$250 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в Нью-Йорке: индивидуальная фото-прогулка
В Нью-Йорке множество идеальных мест для фотосессий. Выберите локацию, соответствующую вашему настроению и стилю, и получите живые, естественные снимки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$321 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Железнодорожное путешествие по Нью-Йорку: от Grand Central до Penn Station
Погрузитесь в уникальное путешествие по железнодорожному миру Нью-Йорка, открывая его историю и современность
Начало: На Grand Central Terminal
Завтра в 10:00
10 июня в 17:00
$350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Нью-йоркские мосты: путешествие через историю и архитектуру
Присоединяйтесь к уникальному путешествию по мостам Нью-Йорка, где каждый шаг раскрывает страницы истории и архитектурные шедевры
Начало: У Бруклинского моста на стороне Манхеттена
16 июня в 10:00
17 июня в 17:30
$350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гринвич Вилладж: уникальное путешествие от индейцев до хипстеров
Погрузитесь в атмосферу одного из самых харизматичных районов Нью-Йорка, где история переплетается с современностью
Начало: у Триумфальной арки
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $200 за всё до 10 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: за кулисами Манхэттена и его небоскребов
Погрузитесь в истории Манхэттена, скрытые за величественными фасадами, в увлекательной аудиоэкскурсии
Начало: 4 Pennsylvania Plaza, New York, NY 10001, USA
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$10 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Верхнему Манхэттену и Гарлему: от джаза до истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нью-Йорка, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры с личным гидом
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
$500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея
Погрузитесь в атмосферу Средних веков в музее Клойстерс с патроном, исследуя шедевры искусства и загадочные истории
Начало: у входа в музей Клойстерс
15 июля в 12:30
16 июля в 12:30
от $170 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотосессия в сердце Нью-Йорка: живые и оригинальные фотографии мегаполиса
Прогулка по Нью-Йорку с профессиональным фотографом. Живые и оригинальные фотографии в репортажном стиле, передающие атмосферу мегаполиса
Начало: Times Square
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:00
$350 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Экскурсия очень понравилась!!! Наполнение, маршрут, длительность - всё полностью оправдало ожидания. Прогулка была очень насыщенной, при этом очень приятной в
- ИИнна2 июня 2024Мы не впервые пользуемся услугами Трипстера,Дмитрий -один из лучших гидов. Прекрасно спланированная,увлекательная экскурсия. Благодаря тому,что она автомобильная, мы побывали в самых
- EEduard1 июня 2024Огромная прелесть этой экскурсию в том, что она на машине. Можно добраться в далекие части Нью Йорка и увидеть для себя полноценную картину города. Дмитрий замечательный экскурсовод. Он очень много знает и очень интересно рассказывает, так что рекомендую! Спасибо
- ДДарья1 июня 2024Прекрасный гид, подстроился под нужный нам маршрут и показал знаковые места, ответил на все наши вопросы и встретил в аэропорту. Интересно было и детям и взрослым. Благодаря панорамной крыше машины смогли разглядеть небоскребы даже не выходя.
- ЕЕлена29 мая 2024Прекрасно! Если Вы хотите не только увидеть главные символы Нью Йорка, а понять его душу, открыть секрет его привлекательности, узнать
- DDiana15 мая 2024Фотосессия прошла прекрасно! Анастасия - настоящий профессионал. Она знала точные локации, где не только получится хороший ракурс, но и буду
- ВВиталий5 мая 2024Было познавательно и интересно
- ДДарья2 мая 2024Очень приятная прогулка с Ольгой. Мы посмотрели живой NY в разных его проявлениях. Посетили достопримечательности, которые заранее согласовали, посмотрели интересные арт объекты современного искусства Ольга - очень приятный собеседник.
- ССемен30 апреля 2024Всем привет, начну с того, что мы просто влюбились в Нью-Йорк! Во многом, благодаря Алёне!! Она замечательный, чудесный гид и
- AAndrew26 марта 2024Интересный трип. Все понравилось. Скорректировали экскурсию под наши запросы. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Необычные»
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