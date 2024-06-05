Необычные экскурсии по Нью-Йорку

Найдено 17 экскурсий в категории «Необычные» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нестандартный тур по Нью-Йорку
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
96 отзывов
Нестандартный тур по Нью-Йорку: путешествие по следам местных жителей
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нью-Йорка с экскурсией, которая выведет вас за рамки туристических маршрутов
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
$380 за всё до 4 чел.
По Центральному парку на велорикше
Индивидуальная
1 час
22 отзыва
По Центральному парку на велорикше
Прокатиться по зеленому уголку Нью-Йорка и сравнить реальность с кино
Начало: Рядом с южной частью Центрального Парка
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$129 за всё до 3 чел.
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Погрузитесь в таинственный мир острова Рузвельта. Истории известных личностей и загадочные места ждут вас
Начало: На Манхэттене
Расписание: в среду, четверг и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
$100 за человека
Хасидский Бруклин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Путешествие по Хасидскому Бруклину: Открывая сердце еврейской культуры
Знакомство с уникальным миром хасидов Нью-Йорка через их традиции, обычаи и культурные особенности
10 июня в 19:00
16 июня в 10:00
$350 за всё до 10 чел.
Многоликий Нью-Йорк
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Многоликий Нью-Йорк: от знаковых мест до тайных уголков
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, открывая его исторические и современные достопримечательности в компании опытного гида
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
Бруклин не хуже, чем Манхэттен
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Бруклин: живописные районы, культурное наследие и современное искусство
Погрузитесь в атмосферу Бруклина: от висячего моста до хипстерского Уильямсбурга. Экскурсия, полная открытий и уникальных фотолокаций
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
$260 за всё до 5 чел.
Эстетика нью-йоркского метро
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Эстетика нью-йоркского метро: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя удивительный мир нью-йоркского метро, где каждая станция - это произведение искусства. Погрузитесь в историю и эстетику подземки
10 июня в 16:30
16 июня в 11:00
$350 за всё до 10 чел.
Нетуристический Нью-Йорк
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Арт-прогулка по району Трайбека, Нижний Манхэттен
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Арт-прогулка по району Трайбека: от фермерских земель до арт-пространства
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя по Трайбеке с экспертом. Откройте для себя историю, искусство и секреты района
Начало: В районе TriBeCa
Сегодня в 16:30
10 июня в 10:00
$250 за всё до 5 чел.
Фотосессия в Нью-Йорке
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотосессия в Нью-Йорке: индивидуальная фото-прогулка
В Нью-Йорке множество идеальных мест для фотосессий. Выберите локацию, соответствующую вашему настроению и стилю, и получите живые, естественные снимки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$321 за всё до 3 чел.
Нью-Йорк железнодорожный
🚉 На поезде
Индивидуальная
3 часа
Железнодорожное путешествие по Нью-Йорку: от Grand Central до Penn Station
Погрузитесь в уникальное путешествие по железнодорожному миру Нью-Йорка, открывая его историю и современность
Начало: На Grand Central Terminal
Завтра в 10:00
10 июня в 17:00
$350 за всё до 10 чел.
Нью-йоркские мосты: история и особенности
Индивидуальная
4 часа
Нью-йоркские мосты: путешествие через историю и архитектуру
Присоединяйтесь к уникальному путешествию по мостам Нью-Йорка, где каждый шаг раскрывает страницы истории и архитектурные шедевры
Начало: У Бруклинского моста на стороне Манхеттена
16 июня в 10:00
17 июня в 17:30
$350 за всё до 5 чел.
Гринвич Вилладж: от индейцев до хипстеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Гринвич Вилладж: уникальное путешествие от индейцев до хипстеров
Погрузитесь в атмосферу одного из самых харизматичных районов Нью-Йорка, где история переплетается с современностью
Начало: у Триумфальной арки
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $200 за всё до 10 чел.
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: что скрывают небоскребы Манхэттена
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: за кулисами Манхэттена и его небоскребов
Погрузитесь в истории Манхэттена, скрытые за величественными фасадами, в увлекательной аудиоэкскурсии
Начало: 4 Pennsylvania Plaza, New York, NY 10001, USA
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$10 за человека
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Верхнему Манхэттену и Гарлему: от джаза до истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нью-Йорка, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры с личным гидом
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
$500 за всё до 5 чел.
Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея
Индивидуальная
2 часа
Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея
Погрузитесь в атмосферу Средних веков в музее Клойстерс с патроном, исследуя шедевры искусства и загадочные истории
Начало: у входа в музей Клойстерс
15 июля в 12:30
16 июля в 12:30
от $170 за всё до 6 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
3 часа
Фотосессия в сердце Нью-Йорка: живые и оригинальные фотографии мегаполиса
Прогулка по Нью-Йорку с профессиональным фотографом. Живые и оригинальные фотографии в репортажном стиле, передающие атмосферу мегаполиса
Начало: Times Square
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:00
$350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Нетуристический Нью-Йорк
    Экскурсия очень понравилась!!! Наполнение, маршрут, длительность - всё полностью оправдало ожидания. Прогулка была очень насыщенной, при этом очень приятной в
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    комфортном темпе, с возможность где-то остановиться, поподробнее всё рассмотреть, сфотографироваться и даже попить кофе, послушать доносившийся с кафе джаз и понаблюдать за прикольными «персонажами» на улице;)) Информация подавалась очень легко и непринуждённо, не было ощущения перегруженности, однако в конце экскурсии я поразилась сколько всего нового я узнала, - в общем о городе, и в частности о каких-то фактах, людях, событиях…. Алёна делилась разными фишками, помимо исторической части рассказывала много особенностей о жизни города, обращала внимание на разные интересные магазинчики, галереи и кафе. В целом всё было очень круто. Алёна - фанат своего дела, с очень разносторонним кругозором, отвечала на все наши дополнительные вопросы и учла все наши интересы. Одним словом, Алёне большой респект!!! Классная экскурсия, пробуждающая интерес ещё и ещё гулять по городу в таком формате. Однозначно рекомендую!!! 👍

  • И
    Инна
    2 июня 2024
    Нестандартный тур по Нью-Йорку
    Мы не впервые пользуемся услугами Трипстера,Дмитрий -один из лучших гидов. Прекрасно спланированная,увлекательная экскурсия. Благодаря тому,что она автомобильная, мы побывали в самых
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    разных районах города,увидели,насколько он разнообразен. Дмитрий-прекрасный рассказчик, интеллигентный,спокойный,грамотный, умеет создать приятную атмосферу. Особо хочется отметить замечательный русский язык. Получили большое удовольствие, очень рекомендуем!

  • E
    Eduard
    1 июня 2024
    Нестандартный тур по Нью-Йорку
    Огромная прелесть этой экскурсию в том, что она на машине. Можно добраться в далекие части Нью Йорка и увидеть для себя полноценную картину города. Дмитрий замечательный экскурсовод. Он очень много знает и очень интересно рассказывает, так что рекомендую! Спасибо
  • Д
    Дарья
    1 июня 2024
    Нестандартный тур по Нью-Йорку
    Прекрасный гид, подстроился под нужный нам маршрут и показал знаковые места, ответил на все наши вопросы и встретил в аэропорту. Интересно было и детям и взрослым. Благодаря панорамной крыше машины смогли разглядеть небоскребы даже не выходя.
    Прекрасный гид, подстроился под нужный нам маршрут и показал знаковые места, ответил на все наши вопросыПрекрасный гид, подстроился под нужный нам маршрут и показал знаковые места, ответил на все наши вопросыПрекрасный гид, подстроился под нужный нам маршрут и показал знаковые места, ответил на все наши вопросы
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
    Прекрасно! Если Вы хотите не только увидеть главные символы Нью Йорка, а понять его душу, открыть секрет его привлекательности, узнать
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    его с разных сторон, задуматься - Вам сюда. Прогулка с Юлией будет интересна не только туристам, а и местным жителям, а современная часть острова может стать открытием и магнитом для молодежи.

  • D
    Diana
    15 мая 2024
    Фотосессия в Нью-Йорке
    Фотосессия прошла прекрасно! Анастасия - настоящий профессионал. Она знала точные локации, где не только получится хороший ракурс, но и буду
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    сочетаться цвета моей одежды с окружающим фоном. Рассказала про Нью-Йорк, так как здесь гораздо дольше меня и знает интересные места и лайфхаки(!), помогающие облегчить жизнь. Всю фотосессию она носила мою сумку, чтобы я не напрягалась, была расслабленной и могла полностью отдаться процессу фотосессии. Время пролетело незаметно! Большое спасибо!

  • В
    Виталий
    5 мая 2024
    Арт-прогулка по району Трайбека, Нижний Манхэттен
    Было познавательно и интересно
  • Д
    Дарья
    2 мая 2024
    Арт-прогулка по району Трайбека, Нижний Манхэттен
    Очень приятная прогулка с Ольгой. Мы посмотрели живой NY в разных его проявлениях. Посетили достопримечательности, которые заранее согласовали, посмотрели интересные арт объекты современного искусства Ольга - очень приятный собеседник.
  • С
    Семен
    30 апреля 2024
    Нетуристический Нью-Йорк
    Всем привет, начну с того, что мы просто влюбились в Нью-Йорк! Во многом, благодаря Алёне!! Она замечательный, чудесный гид и
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    человек! Показала нам ВСЕ, что можно было увидеть за день! Гуляла с нами лишние часы, за что спасибо ей огромное, а ещё, Алена не только на экскурсии выкладывает всю душу, она ещё и кладезь полезной информации.,,🔥 Хотите увидеть дом О'Генри? Дом друзей? Где снимали 'секс в большом городе"? А ещё, дом, где жил Бродский. . также, вы узнаете, где вкусно поесть, где лучшие пирожные и кофе, куда пойти потанцевать и многое другое! После целого дня с Алёной, мы не только не устали, а мечтали повторить экскурсию, она зарядила нас таким зарядом положительных эмоций! Пишу этот отзыв от души и ещё раз сердечно благодарю нашего гида, за то, что дала увидеть Нью-Йорк глазами местных 🙏🤩 P S. А ещё, это важно для девушек, Алена круто фотографирует, она сделала моей жене нереальные фото и видео, а мои руки как раз отдохнули от телефона 😂 В общем, всем к Алёне! С дружеским приветом, Семён и Прасковья

  • A
    Andrew
    26 марта 2024
    Нетуристический Нью-Йорк
    Интересный трип. Все понравилось. Скорректировали экскурсию под наши запросы. Спасибо.
    Интересный трип. Все понравилось. Скорректировали экскурсию под наши запросы. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Нестандартный тур по Нью-Йорку
  2. По Центральному парку на велорикше
  3. Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
  4. Хасидский Бруклин
  5. Многоликий Нью-Йорк
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Уолл-стрит
  3. Манхеттен
  4. Национальный мемориал 11 сентября
  5. Таймс-сквер
  6. Центральный парк
  7. Музей Метрополитен
  8. Бродвей
  9. Бруклинский мост
  10. Музей современного искусства
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июне 2024
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