Т Татьяна Нетуристический Нью-Йорк читать дальше комфортном темпе, с возможность где-то остановиться, поподробнее всё рассмотреть, сфотографироваться и даже попить кофе, послушать доносившийся с кафе джаз и понаблюдать за прикольными «персонажами» на улице;)) Информация подавалась очень легко и непринуждённо, не было ощущения перегруженности, однако в конце экскурсии я поразилась сколько всего нового я узнала, - в общем о городе, и в частности о каких-то фактах, людях, событиях…. Алёна делилась разными фишками, помимо исторической части рассказывала много особенностей о жизни города, обращала внимание на разные интересные магазинчики, галереи и кафе. В целом всё было очень круто. Алёна - фанат своего дела, с очень разносторонним кругозором, отвечала на все наши дополнительные вопросы и учла все наши интересы. Одним словом, Алёне большой респект!!! Классная экскурсия, пробуждающая интерес ещё и ещё гулять по городу в таком формате. Однозначно рекомендую!!! 👍 Экскурсия очень понравилась!!! Наполнение, маршрут, длительность - всё полностью оправдало ожидания. Прогулка была очень насыщенной, при этом очень приятной в

Д Даниил Главное в Манхэттене за 5 часов Экскурсия с Аленой - отличный способ познакомиться с главными местами даунтауна Мы узнали много интересных и необычных фактов о городе, Алена приятная и комфортная в общении Мы довольны нашей совместной прогулкой

E Eduard Контрасты Нью-Йорка читать дальше Андрей превосходнейший экскурсовод. У него безумно интересная подача и очень глубокие знания. Будучи простым туристом очень легко приехать в город, на все посмотреть и ничего не понять. А вот Андрей со своим 25 летним стажем и заряжающей энергией рассказал мне так много, что хочется поделиться со всем миром. В общем рекомендую! После экскурсию с Андреем я понял, что я изначально вообще ничего не знал о Нью Йорке и ничего не видел.

Е Елена Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка читать дальше его с разных сторон, задуматься - Вам сюда. Прогулка с Юлией будет интересна не только туристам, а и местным жителям, а современная часть острова может стать открытием и магнитом для молодежи. Прекрасно! Если Вы хотите не только увидеть главные символы Нью Йорка, а понять его душу, открыть секрет его привлекательности, узнать

E Eduard А вы хотели бы жить на Манхэттене? Артем очень крутой! Для меня, молодого человека который никогда не был в Нью Йорке, Артем открыл город с такой необычной стороны, что я сразу же влюбился в Нью Йорк. Я очень благодарен, что Артем проводит такую экскурсию и всем советую сходить. Спасибо!

A Alex Нью-Йорк от истоков до наших дней Спасибо. Мы были в восторге от экскурсии. Здорово!

Е Екатерина Что хотел сказать художник? В МоМА с искусствоведом Просто невероятная экскурсия! Была с сыном 13 лет, который был просто в восторге(хотя никакого отношения к искусству не имеет). В конце сказал, что очень жалко, что экскурсия закончилась и удивился, что так быстро пролетело время. Анастасия, спасибо большое 💗

D Diana Фотосессия в Нью-Йорке читать дальше сочетаться цвета моей одежды с окружающим фоном. Рассказала про Нью-Йорк, так как здесь гораздо дольше меня и знает интересные места и лайфхаки(!), помогающие облегчить жизнь. Всю фотосессию она носила мою сумку, чтобы я не напрягалась, была расслабленной и могла полностью отдаться процессу фотосессии. Время пролетело незаметно! Большое спасибо! Фотосессия прошла прекрасно! Анастасия - настоящий профессионал. Она знала точные локации, где не только получится хороший ракурс, но и буду

А Алексей Главное в Манхэттене за 5 часов Прекрасная экскурсия. Елена с большой любовью к Нью Йорку рассказала об его истории и архитектуре. Было очень интересно. Я ролучила большое удовольствие. Рекомендую всем, кто первый раз приехал в Нью Йорк. Большое спасибо спасибо.