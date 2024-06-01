Бруклинский мост – экскурсии в Нью-Йорке

Найдено 5 экскурсий в категории «Бруклинский мост» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное в Манхэттене за 5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Пятичасовая экскурсия по Манхэттену: все значимые места Нью-Йорка
Насладитесь историей и культурой Нью-Йорка за 5 часов. Увидите знаковые места Манхэттена, включая Уолл-стрит и Бруклинский мост
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Бруклин не хуже, чем Манхэттен
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Бруклин: живописные районы, культурное наследие и современное искусство
Погрузитесь в атмосферу Бруклина: от висячего моста до хипстерского Уильямсбурга. Экскурсия, полная открытий и уникальных фотолокаций
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
$260 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Нью-Йорк за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Влюбиться в Нью-Йорк за один день: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Нью-Йорк за один день: богемный Сохо, деловой Уолл-стрит, этнические кварталы и другие уникальные районы города
Начало: Clark street metro station
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$530 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Бруклину
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по кварталам Бруклина: от Бруклинского моста до Брайтон Бич
Погрузитесь в атмосферу одного из самых уникальных районов Нью-Йорка, исследуя Бруклин вместе с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Нью-йоркские мосты: история и особенности
Индивидуальная
4 часа
Нью-йоркские мосты: путешествие через историю и архитектуру
Присоединяйтесь к уникальному путешествию по мостам Нью-Йорка, где каждый шаг раскрывает страницы истории и архитектурные шедевры
Начало: У Бруклинского моста на стороне Манхеттена
16 июня в 10:00
17 июня в 17:30
$350 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Даниил
    1 июня 2024
    Главное в Манхэттене за 5 часов
    Экскурсия с Аленой - отличный способ познакомиться с главными местами даунтауна Мы узнали много интересных и необычных фактов о городе, Алена приятная и комфортная в общении Мы довольны нашей совместной прогулкой
  • А
    Алексей
    11 мая 2024
    Главное в Манхэттене за 5 часов
    Прекрасная экскурсия. Елена с большой любовью к Нью Йорку рассказала об его истории и архитектуре. Было очень интересно. Я ролучила большое удовольствие. Рекомендую всем, кто первый раз приехал в Нью Йорк. Большое спасибо спасибо.
  • С
    Станислав
    11 мая 2024
    Главное в Манхэттене за 5 часов
    Отличная экскурсия, позитивная и познавательная прогулка, замечательная компания, рекомендую👏🏻👏🏻👏🏻
  • С
    Сергей
    22 сентября 2023
    Влюбиться в Нью-Йорк за один день
    Двое пап с двумя сыновьями подростками. Легко, интересно, без лишних не нужных подробностей. Камилла знала ответы на все интересующие вопросы. За 8 часов побывали по обширной программе во многих местах и узнали много нового. Рекомендуем двумя руками!!
  • Х
    Хохлова
    14 июля 2022
    Влюбиться в Нью-Йорк за один день
    Спасибо!
  • А
    Алина
    26 апреля 2022
    Бруклин не хуже, чем Манхэттен
    Спасибо за современный подход в проведении экскурсии, Артём рассказывал и исторические факты и также о жизни города в наше время!
  • Е
    Елена
    30 декабря 2021
    Бруклин не хуже, чем Манхэттен
    Артём идеальный гид для нашей семьи со взрослыми детьми, мы были на одной волне. Маршрут подобран идеально, самые топовые локации
    читать дальше

    для инстафото, краткий рассказ о Бруклине, ничего лишнего. Впечатлил Манхэттен на закате во время речной прогулки и в заключении чудесная панорама на ночной Нью-Йорк. Отдельное спасибо за рекомендации мест, обязательных к посещению!

  • В
    Валерия
    13 марта 2020
    Влюбиться в Нью-Йорк за один день
    Камилла- отличный гид! Рассказала много интересного и необычного!) экскурсия - не просто повествование об основных событиях в истории города и посещение самых известных мест, а рассказ о жизни, о людях, посещение атмосферных улочек! Легкая и ненавязчивая подача, очень интересно, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Бруклинский мост»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Главное в Манхэттене за 5 часов
  2. Бруклин не хуже, чем Манхэттен
  3. Влюбиться в Нью-Йорк за один день
  4. Обзорная экскурсия по Бруклину
  5. Нью-йоркские мосты: история и особенности
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Уолл-стрит
  3. Манхеттен
  4. Национальный мемориал 11 сентября
  5. Таймс-сквер
  6. Центральный парк
  7. Музей Метрополитен
  8. Бродвей
  9. Бруклинский мост
  10. Музей современного искусства
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июне 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Бруклинский мост" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 250 до 600. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Бруклинский мост», 20 ⭐ отзывов, цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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