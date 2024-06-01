1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Пятичасовая экскурсия по Манхэттену: все значимые места Нью-Йорка
Насладитесь историей и культурой Нью-Йорка за 5 часов. Увидите знаковые места Манхэттена, включая Уолл-стрит и Бруклинский мост
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Бруклин: живописные районы, культурное наследие и современное искусство
Погрузитесь в атмосферу Бруклина: от висячего моста до хипстерского Уильямсбурга. Экскурсия, полная открытий и уникальных фотолокаций
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
$260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Нью-Йорк за один день: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Нью-Йорк за один день: богемный Сохо, деловой Уолл-стрит, этнические кварталы и другие уникальные районы города
Начало: Clark street metro station
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$530 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по кварталам Бруклина: от Бруклинского моста до Брайтон Бич
Погрузитесь в атмосферу одного из самых уникальных районов Нью-Йорка, исследуя Бруклин вместе с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Нью-йоркские мосты: путешествие через историю и архитектуру
Присоединяйтесь к уникальному путешествию по мостам Нью-Йорка, где каждый шаг раскрывает страницы истории и архитектурные шедевры
Начало: У Бруклинского моста на стороне Манхеттена
16 июня в 10:00
17 июня в 17:30
$350 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаниил1 июня 2024Экскурсия с Аленой - отличный способ познакомиться с главными местами даунтауна Мы узнали много интересных и необычных фактов о городе, Алена приятная и комфортная в общении Мы довольны нашей совместной прогулкой
- ААлексей11 мая 2024Прекрасная экскурсия. Елена с большой любовью к Нью Йорку рассказала об его истории и архитектуре. Было очень интересно. Я ролучила большое удовольствие. Рекомендую всем, кто первый раз приехал в Нью Йорк. Большое спасибо спасибо.
- ССтанислав11 мая 2024Отличная экскурсия, позитивная и познавательная прогулка, замечательная компания, рекомендую👏🏻👏🏻👏🏻
- ССергей22 сентября 2023Двое пап с двумя сыновьями подростками. Легко, интересно, без лишних не нужных подробностей. Камилла знала ответы на все интересующие вопросы. За 8 часов побывали по обширной программе во многих местах и узнали много нового. Рекомендуем двумя руками!!
- ХХохлова14 июля 2022Спасибо!
- ААлина26 апреля 2022Спасибо за современный подход в проведении экскурсии, Артём рассказывал и исторические факты и также о жизни города в наше время!
- ЕЕлена30 декабря 2021Артём идеальный гид для нашей семьи со взрослыми детьми, мы были на одной волне. Маршрут подобран идеально, самые топовые локации
- ВВалерия13 марта 2020Камилла- отличный гид! Рассказала много интересного и необычного!) экскурсия - не просто повествование об основных событиях в истории города и посещение самых известных мест, а рассказ о жизни, о людях, посещение атмосферных улочек! Легкая и ненавязчивая подача, очень интересно, рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Бруклинский мост»
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