Д Даниил Главное в Манхэттене за 5 часов Экскурсия с Аленой - отличный способ познакомиться с главными местами даунтауна Мы узнали много интересных и необычных фактов о городе, Алена приятная и комфортная в общении Мы довольны нашей совместной прогулкой

А Алексей Главное в Манхэттене за 5 часов Прекрасная экскурсия. Елена с большой любовью к Нью Йорку рассказала об его истории и архитектуре. Было очень интересно. Я ролучила большое удовольствие. Рекомендую всем, кто первый раз приехал в Нью Йорк. Большое спасибо спасибо.

С Станислав Главное в Манхэттене за 5 часов Отличная экскурсия, позитивная и познавательная прогулка, замечательная компания, рекомендую👏🏻👏🏻👏🏻

С Сергей Влюбиться в Нью-Йорк за один день Двое пап с двумя сыновьями подростками. Легко, интересно, без лишних не нужных подробностей. Камилла знала ответы на все интересующие вопросы. За 8 часов побывали по обширной программе во многих местах и узнали много нового. Рекомендуем двумя руками!!

Х Хохлова Влюбиться в Нью-Йорк за один день Спасибо!

А Алина Бруклин не хуже, чем Манхэттен Спасибо за современный подход в проведении экскурсии, Артём рассказывал и исторические факты и также о жизни города в наше время!

Е Елена Бруклин не хуже, чем Манхэттен читать дальше для инстафото, краткий рассказ о Бруклине, ничего лишнего. Впечатлил Манхэттен на закате во время речной прогулки и в заключении чудесная панорама на ночной Нью-Йорк. Отдельное спасибо за рекомендации мест, обязательных к посещению! Артём идеальный гид для нашей семьи со взрослыми детьми, мы были на одной волне. Маршрут подобран идеально, самые топовые локации