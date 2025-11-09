Мои заказы

Гастро-тур по Сан-Франциско

Погрузитесь в кулинарное разнообразие Сан-Франциско, где каждый найдет что-то по вкусу. Насладитесь дегустацией мороженого и лучшим кофе в Маленькой Италии
Сан-Франциско славится гастрономическим разнообразием. Фешенебельные рестораны и уютные кафе предлагают уникальные блюда.

Тур включает дегустацию апельсиново-шоколадного мороженого в Swensen’s Ice Cream и знакомство с пиццерийным делом в Маленькой Италии.

Кофейная культура города поражает, а свежий хлеб и домашние сладости оставят незабываемые впечатления. Этот тур станет настоящим открытием для гурманов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍦 Дегустация уникального мороженого
  • 🍕 Погружение в пиццерийное дело
  • ☕ Лучший кофе и его секреты
  • 🍞 Свежий хлеб и домашние сладости
  • 🍽️ Разнообразие гастрономических мест
Гастро-тур по Сан-Франциско
Гастро-тур по Сан-Франциско
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Swensen’s Ice Cream
  • Маленькая Италия

Описание экскурсии

Гастрономические радости Сан-Франциско

Сан-Франциско завоевал уважение туристов благодаря своему богатому выбору гастрономических предложений. Этот город предлагает множество фешенебельных ресторанов, уютных кафе и стильных баров, что позволит каждому найти идеальное место для наслаждения великолепным видом на город.

Разнообразие гастрономии

Разнообразие заведений в Сан-Франциско действительно поражает воображение! Здесь каждый найдет что-то на свой вкус, независимо от бюджета. Город открыт для современных гастрономических тенденций, включая:

  • Кофейную культуру;
  • Поп-ап рестораны;
  • Экспериментальную кухню.

Экскурсия по вкусовым удовольствиям

Маршрут данной гастрономической экскурсии полностью зависит от ваших желаний и предпочтений. Например, в знаменитом Swensen’s Ice Cream вы сможете попробовать удивительное апельсиново-шоколадное мороженое.

Путешествия по Маленькой Италии

Посетив Маленькую Италию, вы откроете для себя множество интересных фактов о пиццерийной культуре: от дегустации лучшего кофе города до тонкостей его правильной обжарки и приготовления. Здесь также вас ждут свежеиспеченный хлеб, оливковые масла и домашние сладости.

Эти вкусовые ощущения просто непередаваемы! Сан-Франциско — это место, где каждый гастроном может найти свое вдохновение и насладиться кулинарными шедеврами.

Ежедневно, по договоренности

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в Вашем отеле
  • Доставка в отель по завершению экскурсии
Что не входит в цену
  • Дегустации блюд
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Сан-Франциско

Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
На машине
8 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кремниевая долина - зона высоких технологий
Путешествие в сердце инноваций: от штаб-квартир гигантов до исторического гаража HP. Откройте тайны успеха Кремниевой долины
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
$799 за всё до 6 чел.
Все грани Сан-Франциско за один день
На машине
6.5 часов
56 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Все грани Сан-Франциско за один день
Обзорная автомобильная экскурсия по городу и его окрестностям
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:30
от $445 за всё до 7 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
На машине
4 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
Сан-Франциско - город контрастов и удивительных историй. Прогуляйтесь по его районам, узнайте о мультикультурном обществе и насладитесь захватывающими видами
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
$499 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сан-Франциско. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сан-Франциско