Тур включает дегустацию апельсиново-шоколадного мороженого в Swensen’s Ice Cream и знакомство с пиццерийным делом в Маленькой Италии.
Кофейная культура города поражает, а свежий хлеб и домашние сладости оставят незабываемые впечатления. Этот тур станет настоящим открытием для гурманов
5 причин купить эту экскурсию
- 🍦 Дегустация уникального мороженого
- 🍕 Погружение в пиццерийное дело
- ☕ Лучший кофе и его секреты
- 🍞 Свежий хлеб и домашние сладости
- 🍽️ Разнообразие гастрономических мест
Что можно увидеть
- Swensen’s Ice Cream
- Маленькая Италия
Описание экскурсии
Гастрономические радости Сан-Франциско
Сан-Франциско завоевал уважение туристов благодаря своему богатому выбору гастрономических предложений. Этот город предлагает множество фешенебельных ресторанов, уютных кафе и стильных баров, что позволит каждому найти идеальное место для наслаждения великолепным видом на город.
Разнообразие гастрономии
Разнообразие заведений в Сан-Франциско действительно поражает воображение! Здесь каждый найдет что-то на свой вкус, независимо от бюджета. Город открыт для современных гастрономических тенденций, включая:
- Кофейную культуру;
- Поп-ап рестораны;
- Экспериментальную кухню.
Экскурсия по вкусовым удовольствиям
Маршрут данной гастрономической экскурсии полностью зависит от ваших желаний и предпочтений. Например, в знаменитом Swensen’s Ice Cream вы сможете попробовать удивительное апельсиново-шоколадное мороженое.
Путешествия по Маленькой Италии
Посетив Маленькую Италию, вы откроете для себя множество интересных фактов о пиццерийной культуре: от дегустации лучшего кофе города до тонкостей его правильной обжарки и приготовления. Здесь также вас ждут свежеиспеченный хлеб, оливковые масла и домашние сладости.
Эти вкусовые ощущения просто непередаваемы! Сан-Франциско — это место, где каждый гастроном может найти свое вдохновение и насладиться кулинарными шедеврами.
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в Вашем отеле
- Доставка в отель по завершению экскурсии
Что не входит в цену
- Дегустации блюд