24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная автомобильная экскурсия по городу и его окрестностям

Илья
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Илья – ваш гид
Путешествие по самым ярким районам и кварталам Сан-Франциско – это возможность сложить контрастные проявления города в единую картину и сформировать целостное представление о его облике.

Вы увидите японский квартал и русский район, деловой финансовый центр и богемный городок Саусалито, самый большой парк в Америке и набережную Fisherman Wharf - пристанище музыкантов, художников и артистов.

$369 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6.5 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии24 отзыва
4.79
Все грани Сан-Франциско за один день
Все грани Сан-Франциско за один день

Что вас ожидает

Путешествие по самым колоритным районам Сан-Франциско. Вы увидите европейский архитектурный ансамбль, отразившийся в зданиях мэрии, библиотеки, театров и симфонического зала. Викторианские домики и японские пагоды в Japan Town. Кварталы Castro — район проживания гомосексуалистов. Фешенебельный жилой район See Cliff. Самую кривую улицу мира, «Русский» район, где мы вместе вспомним русскую историю Америки. Деловой центр с небоскребами, гостиницами, картинными галереями и магазинами. С главной площади которого – Union Square – начинает свой самый популярный маршрут вагончик Cable Car.

Знаменитый мост Golden Gate и роскошная панорама города. Поднимемся на вершину Twin Picks и гору Nob Hill, где расположены бывшие дома самых богатых людей 19 века.

Самый большой городской парк Америки – Golden Gate Park, аллеи которого приведут вас к берегу Тихого океана.

Городок Саусалито. Там вы сможете заглянуть в арт-галереи, полюбоваться яхтами или выпить чашечку ароматного кофе с фантастическим видом на залив.

Все грани Сан-Франциско за один день
Все грани Сан-Франциско за один день
Все грани Сан-Франциско за один день
Все грани Сан-Франциско за один день
Все грани Сан-Франциско за один день
Все грани Сан-Франциско за один день
Все грани Сан-Франциско за один день
Все грани Сан-Франциско за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Илья
Илья
В туристическом бизнесе в Калифорнии с 1998 года. Организовываю профессиональные экскурсии. Оказываю помощь в составлении маршрутов, выборе гостинец. Сделаю всё возможное, чтобы Вы в нашем городе чувствовали себя как дома!
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась !За один день увидели Сан -Франциско с разных сторон .С Ильей экскурсия прошла очень комфортно , останавливался где просили , фотографировал )дал рекомендации по дальнейшему маршруту , рекомендовал хорошие кафе , ресторан .Очень много и интересно рассказывал про город , видно , что любит и знает Сан-Франциско .Буду смело рекомендовать своим друзьям
2 ноября 2019
Очень понравилась обзорная экскурсия с Ильей. Хороший, насыщенный продуманный маршрут. Удобный транспорт.За 6,5 часов смогли посмотреть весь город, посетили много смотровых площадок, побывали в городке Саусалито. Илья интересный рассказчик, прекрасно ориентируется в городе, знает его историю. Рекомендуем эту экскурсию тем, кто хочет поближе познакомиться с городом , узнать полюбить его.спасибо Илья!
20 октября 2019
Мы здорово провели время с Ильёй. Очень хорошая экскурсия
19 сентября 2019
В приватных экскурсиях важна симпатия между участниками. По моим ощущениям в этой её не было с обеих сторон. Просил гида сфотографировать меня, он делал один кадр. на мой вопрос может ещё? - отвечал что хорошо получилось и не нужно. Открываю фото - там несфокусированный рандомный кадр. Как тут симпатизировать человеку? Сама экскурсия нормальная, в целом интересная. На мой взгляд цена завышена, но, думаю, это обусловлено общими ценами в СФ.
17 сентября 2019
Очень понравилось. Спасибо ! Действительно, все грани за один день. Причем очень продуманно , без суеты и при этом насыщенно. Рекомендую!
31 июля 2019
Очень содержательная и интересная экскурсия. Мы с семьей были в Сан-Франциско проездом всего на 2 дня и важно было в первый день получить максимум информации за короткое время. Илья профессионально построил экскурсию показав все стороны Сан-Франциско и ближайших районов.
13 июля 2019
Очень понравилась экскурсия,за 6.5часов удалось увидеть весь город и понять чему хочется уделить внимание более детально.Илья очень хорошо все описал и рассказал,большое спасибо ему за прекрасный день
12 июля 2019
3.07 были на обзорной экскурсии по Сан-Франциско с гидом Ильей. Илья оказался эрудированным, влюблённым в город гидом. На протяжении всей экскурсии( с 1030) он держал наше внимание, показал нам город и пригород, останавливался по нашей просьбе там, где остановки не предполагалось. Экскурсия прошла незаметно. А главное, он смог на 100% поменять наше мнение о городе. Обязательно обратимся к нему снова. Спасибо организаторам и Илье за незабываемые впечатления.😊😊😊😊. Елена. Санкт-Петербург.
3 июля 2019
Экскурсия шикарная. Илья супер гид. Узнали сан Франциско со всех сторон. 6 часов пролетели так незаметно. Это лучший обзор города. Всем рекомендую этот тур. Спасибо огромное
12 мая 2019
Спасибо Илье за отличную экскурсию . Он профессионал и знает свое дело. Благодаря ему мы поняли город и посмотрели практически все самое самое, что смогли за те несколько часов. Илья к тому де охотно дал кучу советов что посетить еще в Калифорнии, что оказалось просто бесценным. Спасибо!
Ещё 14 отзывов

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Увидеть главные достопримечательности и раскрыть романтичную душу города на автомобильной экскурсии
Сан-Франциско — это перезвон старомодных вагончиков на холмистых улицах и колорит этнических кварталов. Это закаты на океане, мосты на фоне залитого солнцем неба и потрясающие панорамы. Таким вы увидите мой город, проехав по его самым знаковым местам.
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Объехать весь город и насладиться контрастами архитектуры, красотой природы и разнообразием культур
Сан-Франциско — самый либеральный и суперсовременный, безумно дорогой город с удивительной историей. И я помогу вам найти с ним общий язык: покажу, как кипит жизнь в разных районах и как с каменными джунглями уживается дикая природа, расскажу о мультикультурном обществе. А захватывающие панорамы на даунтаун и океан помогут за один раз объять необъятное.
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Обзорная экскурсия по городу, прогулка в Мьюирском лесу и пестрый городок Саусалито на берегу океана
Эта экскурсия объединила в себе лучшее, что может предложить Сан-Франциско и его окрестности. Вы объедете город на автомобиле: я помогу понять его яркий характер. После отправимся в Мьюирский лес, где высота красных деревьев может вскружить вам голову. А завершится поездка прогулкой и обедом в Саусалито — городке с домами на зеленых холмах и шумным прибоем океана.

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