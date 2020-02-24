24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие по самым ярким районам и кварталам Сан-Франциско – это возможность сложить контрастные проявления города в единую картину и сформировать целостное представление о его облике. Вы увидите японский квартал и русский район, деловой финансовый центр и богемный городок Саусалито, самый большой парк в Америке и набережную Fisherman Wharf - пристанище музыкантов, художников и артистов.

Можно с детьми

До 7 человек

Это индивидуальная экскурсияВы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей

Что вас ожидает

Путешествие по самым колоритным районам Сан-Франциско. Вы увидите европейский архитектурный ансамбль, отразившийся в зданиях мэрии, библиотеки, театров и симфонического зала. Викторианские домики и японские пагоды в Japan Town. Кварталы Castro — район проживания гомосексуалистов. Фешенебельный жилой район See Cliff. Самую кривую улицу мира, «Русский» район, где мы вместе вспомним русскую историю Америки. Деловой центр с небоскребами, гостиницами, картинными галереями и магазинами. С главной площади которого – Union Square – начинает свой самый популярный маршрут вагончик Cable Car.

Знаменитый мост Golden Gate и роскошная панорама города. Поднимемся на вершину Twin Picks и гору Nob Hill, где расположены бывшие дома самых богатых людей 19 века.

Самый большой городской парк Америки – Golden Gate Park, аллеи которого приведут вас к берегу Тихого океана.

Городок Саусалито. Там вы сможете заглянуть в арт-галереи, полюбоваться яхтами или выпить чашечку ароматного кофе с фантастическим видом на залив.