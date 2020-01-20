7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Кремниевая долина — зона высоких технологий

Знаковые объекты и история развития мирового инновационного центра

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
Кремниевая долина — место, где сочетание высокоразвитого интеллекта, щедрого финансирования и отсутствия страха перед самыми невероятными проектами привело к созданию ведущего мирового центра инновационных технологий.

На экскурсии вы увидите кампусы крупнейшей социальной сети Facebook, компаний Oracle, Google и Apple, место рождения долины — гараж HP — и дом Стива Джобса, «отца цифровой революции», а также прогуляетесь по территории Стэнфордского университета.
$499 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Кремниевая долина — зона высоких технологий
Кремниевая долина — зона высоких технологий

Что вас ожидает

История Калифорнии и Кремниевой долины
Я заберу вас из гостиницы в Сан-Франциско и мы отправимся на юг по шоссе 101. По дороге вы услышите короткий рассказ о Калифорнии и Сан-Франциско — проследите путь, который проделала эта территория со времен колонизации испанцами и, позднее, американцами до возникновения и последующего развития штата. И, конечно, отдельно поговорим о феномене Silicon Valley, Кремниевой долины, которую неверно называют Силиконовой (silicon — ’кремний’, silicone — ’силикон’).

Oracle, кампусы Facebook, дом Стива Джобса и гараж HP
Наша первая остановка — Изумрудный Город, штаб-квартира компании Oracle в Редвуд Сити. На пруду между зданиями знаменитый Тримаран его главного волшебника, Ларри Эллисона, одна из самых быстрых яхт в мире, на которой он вернул Кубок Америки домой после 15-летнего перерыва. После вы увидите два кампуса Facebook в городке Менло-Парк. Возле знаменитого камня с названием компании поговорим о его обратной стороне (в прямом смысле этого слова) и связанной с ним истории. Я покажу бывший кампус Sun Microsystems, а после этого – дом, в котором жил человек-легенда, один из основателей Apple и вдохновитель целого поколения молодых безнесменов, Стивен Джобс. А затем взглянете на ничем не примечательный гараж, обладающий исключительным историческим значением, — гараж HP в Пало Альто, место, где родилась Кремниевая долина. Именно здесь выпускники Стэнфордского университета Паккард и Хьюлетт основали свою мастерскую и камертон для студии Дисней.

Стэндфордский университет — интеллектуальное ядро долины
Мы погуляем по парку одного из самых авторитетных вузов мира. Я расскажу об истории частного университета и его роли в развитии Кремниевой долины. Вы осмотрите здания различных факультетов, церковь, спорткомплексы, стадионы, Музей скульптур Родена, а также Гуверовский институт войны, революции и мира, политический исследовательский центр США. После вы посетите Универмаг Стэнфорда, предлагающий уникальный выбор сувениров и изделий с эмблемой Университета, и пообедаете в одном из многочисленных ресторанов на Университетской улице Пало-Альто.

По пути к штаб-квартире Apple вы заглянете в кампус Гугл, где узнаете об истории создания Гугл и математической модели, лежащей в его основе. Вы увидите строительство нового здания – Шатра Гугл – и сфотографируетесь с Андроидом.

Штаб-квартира Apple
После мы отправимся в город Купертино,где находится штаб-квартира компании Apple. Вы рассмотрите главное здание компании в форме гигантской космической тарелки. Я расскажу об инфраструктуре и заложенных в ее основу идеях, а также покажу местный туристический центр, где посетители учатся, исследуют и покупают продукцию Apple.

Кремниевая долина — зона высоких технологий
Кремниевая долина — зона высоких технологий
Кремниевая долина — зона высоких технологий
Кремниевая долина — зона высоких технологий
Кремниевая долина — зона высоких технологий
Кремниевая долина — зона высоких технологий
Кремниевая долина — зона высоких технологий
Кремниевая долина — зона высоких технологий
Кремниевая долина — зона высоких технологий
Кремниевая долина — зона высоких технологий
Кремниевая долина — зона высоких технологий
Кремниевая долина — зона высоких технологий
Кремниевая долина — зона высоких технологий
Кремниевая долина — зона высоких технологий
Кремниевая долина — зона высоких технологий

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
Привет! Я живу в Сан-Франциско уже больше 30 лет. У меня своя лимузинная и экскурсионная компания. Мы работаем с людьми со всего мира. Я всегда особенно рад гостям, говорящим по-русски, и готов рассказать вce самое интересное о Калифорнии, показать яркие места Сан-Франциско, отвезти вас на экскурсию в Винный край или в Силиконовую долину. Можно организовать любую тематическую экскурсию на ваш вкус. Добро пожаловать!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 января 2020
Началось все с того, что гид любезно забрал нас из аэропорта, сам нас нашел, когда мы на территории аэропорта вышли не туда.
Затем - предложил оптимальную программу по насыщенности, рассказывал много фактов не только по самой экскурсии, но и просто про жизнь людей в США, завез в атмосферное место на обед.
всегда давал время походить по местам, куда мы приезжали в рамках экскурсии, на обратно пути опять же любезно довез до нашей конечной точки и дал пару дельных советов.
Все отлично, советуем Кирилла!
9 января 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия! Кириллу большое спасибо за эту поездку! Всем рекомендую !!!
25 декабря 2019
Экскурсия очень познавательная. Рекомендую.
31 октября 2019
Брали экскурсию по Кремниевой Долине, все было информативно, интересно и качественно.
Кирилл приехал раньше на час чем планировалась экскурсия, а по дороге назад завез еще на Твин Пикс, хотя это не было в программе.
Видно что делает все от души, а не просто за деньги.
Рекомендую!
29 октября 2019
Спасибо Кириллу за отличный отдых и экскурсию! С удовольствием побывали в знаковых для всех в мире местах, пообщались на все темы! Рекомендуем данный трип всем, реально интересно и комфортно.
22 августа 2019
Отличная познавательная экскурсия! Всем рекомендую! Кирилл отличный рассказчик и собеседник!
4 июля 2019
Очень интересная Экскурсия, рекомендую всем не раздумывая выбирать ее. Внимательный гид, великолепно владеет информацией. Ответит на все вопросы, порекомендовал места отдыха и рестораны. Все грамотно спланировано. Время пролетело незаметно . Спасибо огромное

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