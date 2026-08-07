7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Посещение штаб-квартир технологических гигантов
- 🏛 Прогулка по Стэнфордскому университету
- 🏠 Визит в дом Стива Джобса
- 🛠 Исторический гараж HP
- 📚 Узнайте историю инноваций
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Штаб-квартира Oracle
- Кампусы Facebook
- Googleplex Gradient Canopy
- Музей истории компьютеров
- Штаб-квартира Apple
- Дом Стивена Джобса
- Гараж HP
- Стэндфордский университет
Описание экскурсии
Штаб-квартира Oracle в Редвуд-Сити. И знаменитый тримаран Ларри Эллисона, на котором он вернул Кубок Америки домой после 15-летнего перерыва.
Два кампуса Facebook в городке Менло-Парк. Возле знаменитого камня поговорим о его обратной стороне (в прямом смысле) и связанной с ним историей.
Googleplex Gradient Canopy — главное здание Google, окруженное зеленой зоной, пешеходными тропами и парком скульптур и инсталляций.
Музей истории компьютеров (по желанию). Внутри — самая крупная в мире коллекция вычислительных приборов — от старых до современных.
Здания NASA и Hangar One — их вы увидите из окна машины. Обязательно посетим универмаг сувениров NASA.
Штаб-квартира Apple в Купертино. Вы рассмотрите главное здание в форме гигантской космической тарелки. Я расскажу об инфраструктуре и заложенных в её основу идеях.
Дом Стива Джобса — человека-легенды, вдохновителя целого поколения молодых бизнесменов, великого провидца и дизайнера.
Гараж HP в Пало-Алто — место, где родилась Кремниевая долина. Именно здесь Паккард и Хьюлетт основали свою мастерскую и создали первый продукт Кремниевой долины — камертон для студии «Дисней».
Стэнфорд — интеллектуальное ядро долины
- Мы погуляем по парку — я расскажу об истории частного университета и его роли в развитии Кремниевой долины
- Вы увидите здания факультетов, церковь всех религий, спорткомплексы, Музей искусств и сад скульптур Родена, Гуверовский институт войны, революции и мира, политический исследовательский центр США
- После — посетите универмаг Стэнфорда с уникальным выбором учебников, книг и сувениров
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном седане или внедорожнике представительского класса
- Дополнительно оплачивается обед по меню и вход в музей компьютеров: взрослые — $21,5, дети 8–10 — $6, подростки и студенты — $16,5
- Время в пути до Кремниевой долины — около 40 мин. в одну сторону
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Отзывы и рейтинг
Знаете, какая редкость встретить гида, человека, рассказчика, собеседника с удивительтным чувством вкуса. Вкус к местам, вкус к повествованию, вкус к шуткам, вкус к манерам и комфорту! Все это
Посетили, пожалуй, все знаковые места: штаб квартиры компаний Оракл, Мета, Гугл, Эппл,
100% рекомендуем эту экскурсию как must при посещении Сан-Франциско. Прекрасно составленный маршрут, интересные факты о США, Калифорнии, Кремниевой долине, отличный автомобиль и приятные беседы на отвлеченные темы.