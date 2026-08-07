7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Кремниевой долины - с апреля по октябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а загруженность минимальна. Весной и осенью природа радует мягким климатом, что делает прогулки особенно приятными. Летом может быть жарко, но это компенсируется меньшим количеством туристов. Зимой, хотя и прохладнее, экскурсия остаётся доступной, но стоит учесть возможные дожди.

Кремниевая долина - это не просто место, а целый мир инноваций. Здесь рождаются идеи, меняющие будущее. Экскурсия включает посещение штаб-квартир таких гигантов, как Facebook, Google и Apple. Увидите легендарный гараж HP и дом Стива Джобса. Прогулка по Стэнфордскому университету раскроет секреты интеллектуального ядра долины. Уникальная возможность прикоснуться к истории и вдохновиться достижениями великих умов

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $799 за экскурсию

Ваш гид в Сан-Франциско

Описание экскурсии

Штаб-квартира Oracle в Редвуд-Сити. И знаменитый тримаран Ларри Эллисона, на котором он вернул Кубок Америки домой после 15-летнего перерыва.

Два кампуса Facebook в городке Менло-Парк. Возле знаменитого камня поговорим о его обратной стороне (в прямом смысле) и связанной с ним историей.

Googleplex Gradient Canopy — главное здание Google, окруженное зеленой зоной, пешеходными тропами и парком скульптур и инсталляций.

Музей истории компьютеров (по желанию). Внутри — самая крупная в мире коллекция вычислительных приборов — от старых до современных.

Здания NASA и Hangar One — их вы увидите из окна машины. Обязательно посетим универмаг сувениров NASA.

Штаб-квартира Apple в Купертино. Вы рассмотрите главное здание в форме гигантской космической тарелки. Я расскажу об инфраструктуре и заложенных в её основу идеях.

Дом Стива Джобса — человека-легенды, вдохновителя целого поколения молодых бизнесменов, великого провидца и дизайнера.

Гараж HP в Пало-Алто — место, где родилась Кремниевая долина. Именно здесь Паккард и Хьюлетт основали свою мастерскую и создали первый продукт Кремниевой долины — камертон для студии «Дисней».

Стэнфорд — интеллектуальное ядро долины

Мы погуляем по парку — я расскажу об истории частного университета и его роли в развитии Кремниевой долины

Вы увидите здания факультетов, церковь всех религий, спорткомплексы, Музей искусств и сад скульптур Родена, Гуверовский институт войны, революции и мира, политический исследовательский центр США

После — посетите универмаг Стэнфорда с уникальным выбором учебников, книг и сувениров

Организационные детали