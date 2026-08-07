7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд

Путешествие в сердце инноваций: от штаб-квартир гигантов до исторического гаража HP. Откройте тайны успеха Кремниевой долины
Кремниевая долина - это не просто место, а целый мир инноваций. Здесь рождаются идеи, меняющие будущее. Экскурсия включает посещение штаб-квартир таких гигантов, как Facebook, Google и Apple. Увидите легендарный гараж HP и дом Стива Джобса. Прогулка по Стэнфордскому университету раскроет секреты интеллектуального ядра долины. Уникальная возможность прикоснуться к истории и вдохновиться достижениями великих умов
5
28 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Посещение штаб-квартир технологических гигантов
  • 🏛 Прогулка по Стэнфордскому университету
  • 🏠 Визит в дом Стива Джобса
  • 🛠 Исторический гараж HP
  • 📚 Узнайте историю инноваций

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Кремниевой долины - с апреля по октябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а загруженность минимальна. Весной и осенью природа радует мягким климатом, что делает прогулки особенно приятными. Летом может быть жарко, но это компенсируется меньшим количеством туристов. Зимой, хотя и прохладнее, экскурсия остаётся доступной, но стоит учесть возможные дожди.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд

Что можно увидеть

  • Штаб-квартира Oracle
  • Кампусы Facebook
  • Googleplex Gradient Canopy
  • Музей истории компьютеров
  • Штаб-квартира Apple
  • Дом Стивена Джобса
  • Гараж HP
  • Стэндфордский университет

Описание экскурсии

Штаб-квартира Oracle в Редвуд-Сити. И знаменитый тримаран Ларри Эллисона, на котором он вернул Кубок Америки домой после 15-летнего перерыва.

Два кампуса Facebook в городке Менло-Парк. Возле знаменитого камня поговорим о его обратной стороне (в прямом смысле) и связанной с ним историей.

Googleplex Gradient Canopy — главное здание Google, окруженное зеленой зоной, пешеходными тропами и парком скульптур и инсталляций.

Музей истории компьютеров (по желанию). Внутри — самая крупная в мире коллекция вычислительных приборов — от старых до современных.

Здания NASA и Hangar One — их вы увидите из окна машины. Обязательно посетим универмаг сувениров NASA.

Штаб-квартира Apple в Купертино. Вы рассмотрите главное здание в форме гигантской космической тарелки. Я расскажу об инфраструктуре и заложенных в её основу идеях.

Дом Стива Джобса — человека-легенды, вдохновителя целого поколения молодых бизнесменов, великого провидца и дизайнера.

Гараж HP в Пало-Алто — место, где родилась Кремниевая долина. Именно здесь Паккард и Хьюлетт основали свою мастерскую и создали первый продукт Кремниевой долины — камертон для студии «Дисней».

Стэнфорд — интеллектуальное ядро долины

  • Мы погуляем по парку — я расскажу об истории частного университета и его роли в развитии Кремниевой долины
  • Вы увидите здания факультетов, церковь всех религий, спорткомплексы, Музей искусств и сад скульптур Родена, Гуверовский институт войны, революции и мира, политический исследовательский центр США
  • После — посетите универмаг Стэнфорда с уникальным выбором учебников, книг и сувениров

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном седане или внедорожнике представительского класса
  • Дополнительно оплачивается обед по меню и вход в музей компьютеров: взрослые — $21,5, дети 8–10 — $6, подростки и студенты — $16,5
  • Время в пути до Кремниевой долины — около 40 мин. в одну сторону

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Сан-Франциско
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 802 туристов
Привет! Я живу в Сан-Франциско уже больше 30 лет. У меня своя лимузинная и экскурсионная компания. Мы работаем с людьми со всего мира. Я всегда особенно рад гостям, говорящим по-русски,
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и готов рассказать вcё самое интересное о Калифорнии, показать яркие места Сан-Франциско, отвезти вас на экскурсию в Винный край или в Силиконовую долину. Можно организовать любую тематическую экскурсию на ваш вкус. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ксения
Одним словом: «ВКУСНО!!!»
Знаете, какая редкость встретить гида, человека, рассказчика, собеседника с удивительтным чувством вкуса. Вкус к местам, вкус к повествованию, вкус к шуткам, вкус к манерам и комфорту! Все это
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было в Кирилле и на нашей совместной экскурсии. Человек, который любит то, что он делает, где живет, о чем говорит, особенно выделяется из многообразия предложений по тур-программам. Кирилл, спасибо за эти прекрасные 2 дня! Отдельное спасибо Евгении за помощь в организации. Все было настолько изумительно, познавательно и красиво! От всего сердца благодарим! Процветания вам и вашей команде!

Одним словом: «ВКУСНО!!!»
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Ирина
Пожалуй, это была самая продуманная и одновременно обширная программа! Мы за один день посмотрели все, что было нам интересно!!
Посетили, пожалуй, все знаковые места: штаб квартиры компаний Оракл, Мета, Гугл, Эппл,
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делали много точечных остановок в красивых местах, Кирилл нам сделал отличные фотографии по пути!)
А Стенфордский университет, однозначно, стоит посетить, тем более дорога заняла совсем мало времени! Это потрясающий университет, который поражает своим размахом, территорией, единым стилем, и каким-то духом, традициями, историей!! Когда еще предоставится возможность погулять по территории и зайти в помещения университета, который в данный момент на третьем месте в мире по уровню образования?!
Ну и спасибо Кириллу, он прекрасный проводник! Было очевидно, что его программа продумана очень точно и качественно, все повествование выстроено логично и насыщенно!! Много деталей, нюансов и исторических фактов!
С Кириллом было легко и интересно, время пролетело незаметно!!

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А
Спасибо большое за интересную экскурсию! Кирилл учёл наши индивидуальные пожелания по содержанию и маршруту. Показал и рассказал все самое интересное!
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Алена
Очень увлекательная и комфортная экскурсия. Были в феврале с дочкой (подросток 14 лет), обычно она не любит экскурсии, но здесь ей было интересно, и экскурсия запомнилась, а это для меня показательно) Красивые места, интересная информация, отзывчивый экскурсовод. Сделали много классных фото на память ❤️
Очень увлекательная и комфортная экскурсия. Были в феврале с дочкой (подросток 14 лет), обычно она не
Очень увлекательная и комфортная экскурсия. Были в феврале с дочкой (подросток 14 лет), обычно она не
Очень увлекательная и комфортная экскурсия. Были в феврале с дочкой (подросток 14 лет), обычно она не
Очень увлекательная и комфортная экскурсия. Были в феврале с дочкой (подросток 14 лет), обычно она не
Очень увлекательная и комфортная экскурсия. Были в феврале с дочкой (подросток 14 лет), обычно она не
Очень увлекательная и комфортная экскурсия. Были в феврале с дочкой (подросток 14 лет), обычно она не
Очень увлекательная и комфортная экскурсия. Были в феврале с дочкой (подросток 14 лет), обычно она не
Очень увлекательная и комфортная экскурсия. Были в феврале с дочкой (подросток 14 лет), обычно она не+3
Очень увлекательная и комфортная экскурсия. Были в феврале с дочкой (подросток 14 лет), обычно она не
Очень увлекательная и комфортная экскурсия. Были в феврале с дочкой (подросток 14 лет), обычно она не
Очень увлекательная и комфортная экскурсия. Были в феврале с дочкой (подросток 14 лет), обычно она не
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М
Экскурсия нам очень понравилась. При запланированной длительности в 8 часов, мы катались 10, никто никого не торопил, Кирил подстроился под наш медленный темп)) плюсом было, что нас забрали из двух
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отелей как мы и просили без лишних вопросов, потому как остановились с друзьями в разных отелях. Также нам предложили дополнительно посетить ТвинПикс, однако погода была «нелетной» из-за тумана. Мы побывали в оракле, фб, Гугле, Эппле, гараже hp и бонусом увидели дом Стива Джобса. Все это происходило в комфортных условиях на большой машине. Мы довольны:) привет из Казахстана всем:)

Экскурсия нам очень понравилась. При запланированной длительности в 8 часов, мы катались 10, никто никого не
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Евгения
Говорим огромное "Спасибо" Кириллу, что благодаря его экскурсии мы особенно полюбили и почувствовали Сан-Франциско. Пересматриваем фотографии и не верим, что это было с нами.

100% рекомендуем эту экскурсию как must при посещении Сан-Франциско. Прекрасно составленный маршрут, интересные факты о США, Калифорнии, Кремниевой долине, отличный автомобиль и приятные беседы на отвлеченные темы.
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