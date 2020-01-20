7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История Калифорнии и Кремниевой долины

Я заберу вас из гостиницы в Сан-Франциско и мы отправимся на юг по шоссе 101. По дороге вы услышите короткий рассказ о Калифорнии и Сан-Франциско — проследите путь, который проделала эта территория со времен колонизации испанцами и, позднее, американцами до возникновения и последующего развития штата. И, конечно, отдельно поговорим о феномене Silicon Valley, Кремниевой долины, которую неверно называют Силиконовой (silicon — ’кремний’, silicone — ’силикон’).

Oracle, кампусы Facebook, дом Стива Джобса и гараж HP

Наша первая остановка — Изумрудный Город, штаб-квартира компании Oracle в Редвуд Сити. На пруду между зданиями знаменитый Тримаран его главного волшебника, Ларри Эллисона, одна из самых быстрых яхт в мире, на которой он вернул Кубок Америки домой после 15-летнего перерыва. После вы увидите два кампуса Facebook в городке Менло-Парк. Возле знаменитого камня с названием компании поговорим о его обратной стороне (в прямом смысле этого слова) и связанной с ним истории. Я покажу бывший кампус Sun Microsystems, а после этого – дом, в котором жил человек-легенда, один из основателей Apple и вдохновитель целого поколения молодых безнесменов, Стивен Джобс. А затем взглянете на ничем не примечательный гараж, обладающий исключительным историческим значением, — гараж HP в Пало Альто, место, где родилась Кремниевая долина. Именно здесь выпускники Стэнфордского университета Паккард и Хьюлетт основали свою мастерскую и камертон для студии Дисней.

Стэндфордский университет — интеллектуальное ядро долины

Мы погуляем по парку одного из самых авторитетных вузов мира. Я расскажу об истории частного университета и его роли в развитии Кремниевой долины. Вы осмотрите здания различных факультетов, церковь, спорткомплексы, стадионы, Музей скульптур Родена, а также Гуверовский институт войны, революции и мира, политический исследовательский центр США. После вы посетите Универмаг Стэнфорда, предлагающий уникальный выбор сувениров и изделий с эмблемой Университета, и пообедаете в одном из многочисленных ресторанов на Университетской улице Пало-Альто.

По пути к штаб-квартире Apple вы заглянете в кампус Гугл, где узнаете об истории создания Гугл и математической модели, лежащей в его основе. Вы увидите строительство нового здания – Шатра Гугл – и сфотографируетесь с Андроидом.

Штаб-квартира Apple

После мы отправимся в город Купертино,где находится штаб-квартира компании Apple. Вы рассмотрите главное здание компании в форме гигантской космической тарелки. Я расскажу об инфраструктуре и заложенных в ее основу идеях, а также покажу местный туристический центр, где посетители учатся, исследуют и покупают продукцию Apple.