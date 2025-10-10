6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Сто лиц Сан-Франциско

Сан-Франциско - город контрастов и удивительных историй. Прогуляйтесь по его районам, узнайте о мультикультурном обществе и насладитесь захватывающими видами
Сан-Франциско - один из самых либеральных и современных городов мира, с богатой историей и уникальной культурой.

На этой индивидуальной экскурсии вы увидите центральную площадь, исторические здания и знаменитые районы, такие как
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Хэйт-Ашбери и Чайна-таун.

Прогулка по набережной Марина и парку Пресидио позволит насладиться природой и видами на мост «Золотые ворота».

Экскурсия проходит на автомобиле бизнес-класса с остановками, и может быть адаптирована для больших компаний до 14 человек. Это идеальный способ познакомиться с Сан-Франциско за один день

5
39 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Уникальные районы города
  • 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
  • 🌿 Природные достопримечательности
  • 🏛 Исторические здания и памятники
  • 🍽 Мультикультурная кухня
Сто лиц Сан-Франциско
Сто лиц Сан-Франциско
Сто лиц Сан-Франциско

Что можно увидеть

  • Центральная площадь
  • Здание мэрии
  • Публичная библиотека
  • Штаб-квартира Levi Strauss
  • Хэйт-Ашбери
  • Чайна-таун
  • Итальянский квартал
  • Парк Пресидио
  • Мост «Золотые ворота»
  • Парк Сатро Хайтс

Описание экскурсии

Из центра к периферии

  • Начнём с центральной площади — здесь находятся главные универмаги, отели и рестораны.
  • Вы увидите памятник победе США над Испанией, изящное здание мэрии и внушительную Публичную библиотеку.
  • Проедем мимо штаб-квартиры легендарной фирмы Levi Strauss — я расскажу, как с джинсами связана история золотой лихорадки.

Калейдоскоп районов

  • Прокатимся по самым разным кварталам города: Хэйт-Ашбери — родина хиппи, Кастро, богатый Си Клифф и его сосед — недорогой Ричмонд, новый район Твиттер.
  • Заедем в крупнейший в мире Чайна-таун, где вы ощутите атмосферу американского Китая и сможете заглянуть в сувенирные лавки.
  • Побываем в итальянском квартале. Здесь вы встретите викторианские дома — а я расскажу, чем примечательна церковь Петра и Павла.

Дикая природа в большом городе

  • Сан-Франциско полон чудес. Одно из них — морские львы, которых можно запросто встретить на причалах района Пирс-39.
  • Прогуляемся по шикарной набережной района Марина и дойдём до парка Пресидио.
  • Вы насладитесь нетронутой флорой, постоите на «краю земли» и сделаете фото с видом на мост Золотые Ворота.
  • А ещё — посетите парк Сатро Хайтс, откуда открывается умопомрачительный вид на Тихий океан.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле бизнес-класса. На маршруте предусмотрены остановки.
  • По желанию экскурсию можно провести и для большой компании (до 14 человек). Детали и стоимость обговорим заранее в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Сан-Франциско
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 802 туристов
Привет! Я живу в Сан-Франциско уже больше 30 лет. У меня своя лимузинная и экскурсионная компания. Мы работаем с людьми со всего мира. Я всегда особенно рад гостям, говорящим по-русски,
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и готов рассказать вcё самое интересное о Калифорнии, показать яркие места Сан-Франциско, отвезти вас на экскурсию в Винный край или в Силиконовую долину. Можно организовать любую тематическую экскурсию на ваш вкус. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
3
2
1
Н
Мы в восторге от Сан-Франциско! За один день мы успели увидеть и полюбить этот город. И во многом благодаря Кириллу. Он показал нам все самые интересные места города. Кирилл компетентный и интересный гид. Очень удобно и комфортно было передвигаться по городу на его автомобиле. С удовольствием всем рекомендуем!
Мы в восторге от Сан-Франциско! За один день мы успели увидеть и полюбить этот город. И
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Ольга
Экскурсия была отличная! Нам с друзьями всё понравилось, начиная от маршрута и рассказов, до внимательного отношения. Рекомендуем, т. к город понравился на столько, что хочется вернуться.
Экскурсия была отличная! Нам с друзьями всё понравилось, начиная от маршрута и рассказов, до внимательного отношения.
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Илья
Были в Сан-Франциско на конференции и имея пол-дня свободного времени, решили в последний момент посмотреть город. Подписались на эту экскурсию. Кирилл был занят, но организовал напарника Ваню показать нам Сан-Франциско.
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Четыре часа пролетели абсолютно незаметно. Посмотрели все основные достопримечательности города и привели отличное время! Ваня офигительный водитель профессионал и знает город лучше чем любой электронный навигатор. Объезжал мастерски все пробки и успел показать нам все что хотел и с плюсом! Очень рекомендуем!!

Были в Сан-Франциско на конференции и имея пол-дня свободного времени, решили в последний момент посмотреть город.
Были в Сан-Франциско на конференции и имея пол-дня свободного времени, решили в последний момент посмотреть город.
Были в Сан-Франциско на конференции и имея пол-дня свободного времени, решили в последний момент посмотреть город.
Были в Сан-Франциско на конференции и имея пол-дня свободного времени, решили в последний момент посмотреть город.
Были в Сан-Франциско на конференции и имея пол-дня свободного времени, решили в последний момент посмотреть город.
Были в Сан-Франциско на конференции и имея пол-дня свободного времени, решили в последний момент посмотреть город.
Были в Сан-Франциско на конференции и имея пол-дня свободного времени, решили в последний момент посмотреть город.
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И
Пунктуально и комфортно. Гид внимателен к запросам туриста. Кирилл знает и рассказывает много интересных фактов, историй, баек касательно любимого им города. Четыре часа экскурсии пролетают незаметно. Рекомендуем, не разочаруетесь. Да, обязательно спросите у Кирилла и о других экскурсиях, например, в Монтерей или Мюирский лес.
Пунктуально и комфортно. Гид внимателен к запросам туриста. Кирилл знает и рассказывает много интересных фактов, историй,
Пунктуально и комфортно. Гид внимателен к запросам туриста. Кирилл знает и рассказывает много интересных фактов, историй,
Пунктуально и комфортно. Гид внимателен к запросам туриста. Кирилл знает и рассказывает много интересных фактов, историй,
Пунктуально и комфортно. Гид внимателен к запросам туриста. Кирилл знает и рассказывает много интересных фактов, историй,
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Галина
Спасибо большое Кириллу за замечательную экскурсию Сто лиц Сан-Франциско. Он отлично построил маршрут, интересно и со знанием рассказывал о городе, даже потратил дополнительно полчаса на экскурсию. Мы остались очень довольны и благодарны.
Спасибо большое Кириллу за замечательную экскурсию Сто лиц Сан-Франциско. Он отлично построил маршрут, интересно и со
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И
Мои гости из Алма-Аты остались очень довольны экскурсией. Кирилл показал город с лучшей стороны, рассказал много интересного. Они влюбились в Сан Франциско и хотели бы посетить его еще!
Мои гости из Алма-Аты остались очень довольны экскурсией. Кирилл показал город с лучшей стороны, рассказал много
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