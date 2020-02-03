6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Из центра к периферии

Мы начнем с центральной площади города, названной в честь Союза Штатов: здесь находятся главные универмаги, отели и рестораны. Вы увидите памятник победе США над Испанией, изящное здание мэрии и внушительную Публичную библиотеку. Наш маршрут лежит мимо штаб-квартиры легендарной фирмы Levi Strauss — я расскажу, как с джинсами связана история Золотой лихорадки, а после экскурсии предлагаю вам самостоятельно посетить музей, посвящённый этому предмету одежды.

Калейдоскоп районов

Мы прокатимся по самым разным кварталам города: Хэйт-Ашбери — родина хиппи, Касто, где живут представители ЛГБТ-сообщества, богатый Си Клифф и его сосед недорогой Ричмонд, новый район Твиттер. Обязательно заедем в крупнейший в мире Чайна-таун, где вы можете посетить магазины сувениров и ощутить атмосферу «американского» Китая, и побываем в Итальянском квартале. Кроме кафе с итальянской кухней вы встретите здесь викторианские дома — а я расскажу, чем примечательна церковь Петра и Павла.

Дикая природа в большом городе

Сан-Франциско полон чудес, и одно из них — морские львы, которых можно запросто встретить на причалах района Пирс-39. Полюбовавшись фауной мегаполиса, прогуляемся по шикарной набережной района Марина и дойдем до парка Пресидио. Здесь вы насладитесь нетронутой флорой, постоите на «Краю земли», где заканчивается световой день на Американском континенте, и сделаете фото с видом на мост «Золотые ворота». А еще посетите парк с ботаническим садом Сатро Хайтс, откуда откроется умопомрачительный вид на Тихий Океан.