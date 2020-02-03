6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Объехать весь город и насладиться контрастами архитектуры, красотой природы и разнообразием культур

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
Сан-Франциско — самый либеральный и суперсовременный, безумно дорогой город с удивительной историей.

И я помогу вам найти с ним общий язык: покажу, как кипит жизнь в разных районах и как с каменными джунглями уживается дикая природа, расскажу о мультикультурном обществе.

А захватывающие панорамы на даунтаун и океан помогут за один раз объять необъятное.
$349 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Сто лиц Сан-Франциско
Сто лиц Сан-Франциско

Что вас ожидает

Из центра к периферии
Мы начнем с центральной площади города, названной в честь Союза Штатов: здесь находятся главные универмаги, отели и рестораны. Вы увидите памятник победе США над Испанией, изящное здание мэрии и внушительную Публичную библиотеку. Наш маршрут лежит мимо штаб-квартиры легендарной фирмы Levi Strauss — я расскажу, как с джинсами связана история Золотой лихорадки, а после экскурсии предлагаю вам самостоятельно посетить музей, посвящённый этому предмету одежды.

Калейдоскоп районов
Мы прокатимся по самым разным кварталам города: Хэйт-Ашбери — родина хиппи, Касто, где живут представители ЛГБТ-сообщества, богатый Си Клифф и его сосед недорогой Ричмонд, новый район Твиттер. Обязательно заедем в крупнейший в мире Чайна-таун, где вы можете посетить магазины сувениров и ощутить атмосферу «американского» Китая, и побываем в Итальянском квартале. Кроме кафе с итальянской кухней вы встретите здесь викторианские дома — а я расскажу, чем примечательна церковь Петра и Павла.

Дикая природа в большом городе
Сан-Франциско полон чудес, и одно из них — морские львы, которых можно запросто встретить на причалах района Пирс-39. Полюбовавшись фауной мегаполиса, прогуляемся по шикарной набережной района Марина и дойдем до парка Пресидио. Здесь вы насладитесь нетронутой флорой, постоите на «Краю земли», где заканчивается световой день на Американском континенте, и сделаете фото с видом на мост «Золотые ворота». А еще посетите парк с ботаническим садом Сатро Хайтс, откуда откроется умопомрачительный вид на Тихий Океан.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле бизнес-класса. На маршруте предусмотрены остановки.
  • По желанию экскурсию можно провести и для большой компании (до 14 человек). Детали и стоимость обговаривайте заранее в переписке.
Сто лиц Сан-Франциско
Сто лиц Сан-Франциско
Сто лиц Сан-Франциско
Сто лиц Сан-Франциско
Сто лиц Сан-Франциско
Сто лиц Сан-Франциско
Сто лиц Сан-Франциско
Сто лиц Сан-Франциско
Сто лиц Сан-Франциско
Сто лиц Сан-Франциско
Сто лиц Сан-Франциско
Сто лиц Сан-Франциско
Сто лиц Сан-Франциско
Сто лиц Сан-Франциско
Сто лиц Сан-Франциско
Сто лиц Сан-Франциско
Сто лиц Сан-Франциско
Сто лиц Сан-Франциско
Сто лиц Сан-Франциско
Сто лиц Сан-Франциско
Сто лиц Сан-Франциско
Сто лиц Сан-Франциско
Сто лиц Сан-Франциско

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
Привет! Я живу в Сан-Франциско уже больше 30 лет. У меня своя лимузинная и экскурсионная компания. Мы работаем с людьми со всего мира. Я всегда особенно рад гостям, говорящим по-русски, и готов рассказать вce самое интересное о Калифорнии, показать яркие места Сан-Франциско, отвезти вас на экскурсию в Винный край или в Силиконовую долину. Можно организовать любую тематическую экскурсию на ваш вкус. Добро пожаловать!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 февраля 2020
Мы приехали в Сан-Франциско всего на один день и не пожалели, что взяли экскурсию по городу. Кирилл встретил нас прямо у нашего отеля на комфортабельном автомобиле, где было комфортно путешествовать всей семье. Экскурсия очень продумана: удобный маршрут, который Кирилл мгновенно перестраивал по нашей просьбе, ненавязчивый, но информативный и увлекательный рассказ о городе, его истории и жителях, удивительные локации, в частности, смотровые площадки на город и океан. Мы остались очень довольны экскурсией и рекомендуем ее всем, кто хочет познакомиться с этим потрясающим городом поближе. 4 часа пролетели, как одно мгновение, и осталось желание вернуться сюда ещё.
29 декабря 2019
Шикарная экскурсия. Шикарный гид. Не слушайте обиженок. Сан Франциско Кирилл знает, как свои 5 пальцев. Реально Очень Интересно. Спасибо Огромное.
21 октября 2019
Были на экскурсии с прекрасным гидом, все очень понравилось, Очень много познавательной информации, комфортное общение, много интересных мест в которых не был ранее хотя уже посещал Сан-Франциско. Очень хочется вернуться снова и продолжить открывать окрестности Сан-Франциско, и обязательно буду сотрудничать с этим же гидом.
26 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась, 4 часа пролетели незаметно и интересно.
22 июля 2019
Отличный вариант для знакомства с городом и дальнейшего посещения мест, которые показывает Кирилл. Берите 4-5 дней для путешествия по Сан Франциско, здесь полно интересных мест.
19 июля 2019
Увлекательная экскурсия, удалось объехать почти весь город. Сан Франциско удивляет

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