6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Н Наталья Мы в восторге от Сан-Франциско! За один день мы успели увидеть и полюбить этот город. И во многом благодаря Кириллу. Он показал нам все самые интересные места города. Кирилл компетентный и интересный гид. Очень удобно и комфортно было передвигаться по городу на его автомобиле. С удовольствием всем рекомендуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ольга Экскурсия была отличная! Нам с друзьями всё понравилось, начиная от маршрута и рассказов, до внимательного отношения. Рекомендуем, т. к город понравился на столько, что хочется вернуться. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Илья читать дальше уменьшить Четыре часа пролетели абсолютно незаметно. Посмотрели все основные достопримечательности города и привели отличное время! Ваня офигительный водитель профессионал и знает город лучше чем любой электронный навигатор. Объезжал мастерски все пробки и успел показать нам все что хотел и с плюсом! Очень рекомендуем!! Были в Сан-Франциско на конференции и имея пол-дня свободного времени, решили в последний момент посмотреть город. Подписались на эту экскурсию. Кирилл был занят, но организовал напарника Ваню показать нам Сан-Франциско. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Игорь Пунктуально и комфортно. Гид внимателен к запросам туриста. Кирилл знает и рассказывает много интересных фактов, историй, баек касательно любимого им города. Четыре часа экскурсии пролетают незаметно. Рекомендуем, не разочаруетесь. Да, обязательно спросите у Кирилла и о других экскурсиях, например, в Монтерей или Мюирский лес. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Галина Спасибо большое Кириллу за замечательную экскурсию Сто лиц Сан-Франциско. Он отлично построил маршрут, интересно и со знанием рассказывал о городе, даже потратил дополнительно полчаса на экскурсию. Мы остались очень довольны и благодарны. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет