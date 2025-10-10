6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сан-Франциско - один из самых либеральных и современных городов мира, с богатой историей и уникальной культурой.
На этой индивидуальной экскурсии вы увидите центральную площадь, исторические здания и знаменитые районы, такие как
На этой индивидуальной экскурсии вы увидите центральную площадь, исторические здания и знаменитые районы, такие как
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Уникальные районы города
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
- 🌿 Природные достопримечательности
- 🏛 Исторические здания и памятники
- 🍽 Мультикультурная кухня
Что можно увидеть
- Центральная площадь
- Здание мэрии
- Публичная библиотека
- Штаб-квартира Levi Strauss
- Хэйт-Ашбери
- Чайна-таун
- Итальянский квартал
- Парк Пресидио
- Мост «Золотые ворота»
- Парк Сатро Хайтс
Описание экскурсии
Из центра к периферии
- Начнём с центральной площади — здесь находятся главные универмаги, отели и рестораны.
- Вы увидите памятник победе США над Испанией, изящное здание мэрии и внушительную Публичную библиотеку.
- Проедем мимо штаб-квартиры легендарной фирмы Levi Strauss — я расскажу, как с джинсами связана история золотой лихорадки.
Калейдоскоп районов
- Прокатимся по самым разным кварталам города: Хэйт-Ашбери — родина хиппи, Кастро, богатый Си Клифф и его сосед — недорогой Ричмонд, новый район Твиттер.
- Заедем в крупнейший в мире Чайна-таун, где вы ощутите атмосферу американского Китая и сможете заглянуть в сувенирные лавки.
- Побываем в итальянском квартале. Здесь вы встретите викторианские дома — а я расскажу, чем примечательна церковь Петра и Павла.
Дикая природа в большом городе
- Сан-Франциско полон чудес. Одно из них — морские львы, которых можно запросто встретить на причалах района Пирс-39.
- Прогуляемся по шикарной набережной района Марина и дойдём до парка Пресидио.
- Вы насладитесь нетронутой флорой, постоите на «краю земли» и сделаете фото с видом на мост Золотые Ворота.
- А ещё — посетите парк Сатро Хайтс, откуда открывается умопомрачительный вид на Тихий океан.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле бизнес-класса. На маршруте предусмотрены остановки.
- По желанию экскурсию можно провести и для большой компании (до 14 человек). Детали и стоимость обговорим заранее в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Сан-Франциско
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 802 туристов
Привет! Я живу в Сан-Франциско уже больше 30 лет. У меня своя лимузинная и экскурсионная компания. Мы работаем с людьми со всего мира. Я всегда особенно рад гостям, говорящим по-русски,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Мы в восторге от Сан-Франциско! За один день мы успели увидеть и полюбить этот город. И во многом благодаря Кириллу. Он показал нам все самые интересные места города. Кирилл компетентный и интересный гид. Очень удобно и комфортно было передвигаться по городу на его автомобиле. С удовольствием всем рекомендуем!
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Экскурсия была отличная! Нам с друзьями всё понравилось, начиная от маршрута и рассказов, до внимательного отношения. Рекомендуем, т. к город понравился на столько, что хочется вернуться.
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Были в Сан-Франциско на конференции и имея пол-дня свободного времени, решили в последний момент посмотреть город. Подписались на эту экскурсию. Кирилл был занят, но организовал напарника Ваню показать нам Сан-Франциско.
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И
Пунктуально и комфортно. Гид внимателен к запросам туриста. Кирилл знает и рассказывает много интересных фактов, историй, баек касательно любимого им города. Четыре часа экскурсии пролетают незаметно. Рекомендуем, не разочаруетесь. Да, обязательно спросите у Кирилла и о других экскурсиях, например, в Монтерей или Мюирский лес.
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Спасибо большое Кириллу за замечательную экскурсию Сто лиц Сан-Франциско. Он отлично построил маршрут, интересно и со знанием рассказывал о городе, даже потратил дополнительно полчаса на экскурсию. Мы остались очень довольны и благодарны.
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И
Мои гости из Алма-Аты остались очень довольны экскурсией. Кирилл показал город с лучшей стороны, рассказал много интересного. Они влюбились в Сан Франциско и хотели бы посетить его еще!
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