Ольга П. проводит ещё 5 экскурсий

Мы заберем Вас из Вашего отеле в Манхэттене, проедем через Бруклинский мост и попадем в самый многонациональный квартал, где смешались разные культуры и традиции.

В Бруклине множество непохожих друг на друга районов, наполненных собсвенными достопримечательностями 🏛️ и неповторимой атмосферой. На юге Бруклина расположен русский район Брайтон Бич, где слышна только русская речь и все вывески на русском языке. Мы с Вами прогуляемся по нему, попадем на набережную.

По желанию, можно будет пообедать в русском ресторане.