Ольга П. проводит ещё 5 экскурсий

Мы заберем Вас из Вашего отеле в Манхэттене, проедем через Бруклинский мост и попадем в самый многонациональный квартал, где смешались разные культуры и традиции.
В Бруклине множество непохожих друг на друга районов, наполненных собсвенными достопримечательностями 🏛️ и неповторимой атмосферой. На юге Бруклина расположен русский район Брайтон Бич, где слышна только русская речь и все вывески на русском языке. Мы с Вами прогуляемся по нему, попадем на набережную.
По желанию, можно будет пообедать в русском ресторане.
Начало и место завершения
🚩 Washington
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.