Ольга П. проводит ещё 5 экскурсий

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Экскурсия по этническим районам Бруклина с прогулкой по Брайтон Бич

Ольга П.
Ольга П. – Гид из Вашингтона
Экскурсия по этническим районам Бруклина с прогулкой по Брайтон Бич
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $450 за человека

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Экскурсия по этническим районам Бруклина с прогулкой по Брайтон Бич
Мы заберем Вас из Вашего отеле в Манхэттене, проедем через Бруклинский мост и попадем в самый многонациональный квартал, где смешались разные культуры и традиции.
В Бруклине множество непохожих друг на друга районов, наполненных собсвенными достопримечательностями 🏛️ и неповторимой атмосферой. На юге Бруклина расположен русский район Брайтон Бич, где слышна только русская речь и все вывески на русском языке. Мы с Вами прогуляемся по нему, попадем на набережную.
По желанию, можно будет пообедать в русском ресторане.
Начало и место завершения
🚩 Washington

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга П.
Ольга П.
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