Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий

Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ по Вашингтону.

В 4-часовой экскурсии 🧭 вы услышите и об истории 📖 Америки, и о возникновении города на берегу реки Потомак. Мы будем ездить и гулять 👣 с вами по городу. Вы увидите здание Белого Дома, Конгресса, Библиотеки Конгресса, Верховного суда.

Мы посмотрим величественные монументы Вашингтону, Линкольну, Джефферсону, Рузвельту, уникальный монумент погибшим во Вьетнамской войне.

Мы посетим и посмотрим Кэннеди Центр - три театра в одном здании, побываем в старом колониальном порту Джорджтауне.