Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий

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Обзорная экскурсия по Вашингтону

Ольга П.
Ольга П. – Гид из Вашингтона
Обзорная экскурсия по Вашингтону
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Обзорная экскурсия по Вашингтону
Обзорная экскурсия по Вашингтону
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ по Вашингтону.
В 4-часовой экскурсии 🧭 вы услышите и об истории 📖 Америки, и о возникновении города на берегу реки Потомак. Мы будем ездить и гулять 👣 с вами по городу. Вы увидите здание Белого Дома, Конгресса, Библиотеки Конгресса, Верховного суда.
Мы посмотрим величественные монументы Вашингтону, Линкольну, Джефферсону, Рузвельту, уникальный монумент погибшим во Вьетнамской войне.
Мы посетим и посмотрим Кэннеди Центр - три театра в одном здании, побываем в старом колониальном порту Джорджтауне.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Обзорная экскурсия по Вашингтону
Обзорная экскурсия по Вашингтону
Обзорная экскурсия по Вашингтону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга П.
Ольга П.
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