Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий

Эмиши отличаются простотой жизни и одержды, нежеланием принимать некоторые современные технологии и удобства. Эмиши — религиозное движение, спасаясь от преследователей, они эмигрировали в Америку. На протяжении многих поколений эмиши вступают в брак только с единоверцами, они редко принимают к себе новообращенных со стороны. Семьи эмишей в основном многодетные и приверженные к традиционному сельскому образу жизни. Они очень большое значение придают внутрицерковным и семейным отношениям.

Эмиши используют конные повозки, носят скромную одежду, говорят на пенсильванско-немецком диалекте и проводят богослужения на дому. У них запрещены — интернет, телевидение и радио. Как правило, они не пользуются электричеством и автомобилями.

Мы Вам предлагем посетить Страну Эмишей — Ланкастер, штат Пенсильвания. Увидеть их фермы с амбарами и ветряками, босоногих мальчишек в соломенных шляпах и бородатых мужчин, лошадей, впряженных в маленкие легкие тележки… Вы сможете посетить рынок натуральных продуктов, фермы и дома эмишей. Вас ждет интересная история 📖 и уклад жизни общины Эмишей.