Индивидуальная
1.5 часа
С чего начинается Вашингтон
Исследовать окрестности Белого дома и проникнуться политической историей города
Начало: центр для посетителей Белого Дома
23 июня в 10:30
24 июня в 10:30
$280 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Основные достопримечательности Вашингтона
Начало: 701 Pennsylvania Ave NW, (Мемориал ВМC), или в гос
Расписание: будние дни и выходные, начиная с 10 утра
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Вашингтону
Индивидуальная экскурсия на автомобиле по самым знаковым уголкам города
23 июня в 10:00
24 июня в 10:00
$675 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения4 июня 2024Михаил супер классный Гид, очень нам понравился! Рассказывает много из истории США, несмотря на наше опоздание, Михаил провел с нами полную экскурсию, я всем рекомендую! Не пожалеете!
- ВВиталий13 мая 2024Отличная прогулка с интересным человеком
- ММарго17 апреля 2024Михаил - очень крутой. Ни на секунду не хотелось отвлекаться. Кому интересна архитектура - Михаил про это вообще может оооочень много рассказать.
Ответы на вопросы от путешественников по Вашингтону в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Вашингтону в июне 2024
Сейчас в Вашингтоне в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 675. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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