Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий

Нью-Йорк, Нью-Йорк (18–20 минут в полете)

Этот захватывающий тур говорит сам за себя, Нью-Йорк, Нью-Йорк! Полет над портом Нью-Йорка покажет Вам все самые пленительные достопримечательности 🏛️. Тур начинается с полета вдоль реки Гудзон, далее над финансовым районом Манхэттена и Башней Свободы; с высоты птичьего полета Вы увидите Статую Свободы, Губернаторский остров 🏝️, Остров Эллис, Мост Верризано. Вы продолжите свое путешествие вдоль реки Гудзон вплоть до Мидтауна, там Вы сможете увидеть все самые знаменитые небоскребы Нью-Йорка, включая Эмпайр-стейт-билдинг, Мэтлайф-билдинг, Вулворт-билдинг, Крайслер-билдинг, а также США «Интерпид», Центральный Парк 🌳, Стадион 🏟️ «Янки», собор Святого Патрика, Колумбийский университет, Мост Джорджа Вашингтона, Палисейдс в Нью-Джерси. Этот тур очень увлекательный, он считается лучшим из лучших, Вы просто не сможете устоять.

Большое Яблоко (12 — 15 минут в полете)

Этот очень популярный тур включает в себя виды на наиболее впечатляющие достопримечательности «Большого Яблока». Пролетая над рекой Гудзон Вы сможете увидеть великолепную Статую Свободы во всей ее красе. Вы также сможете созерцать Губернаторский остров и Остров Эллис, финансовый район Манхэттена, а также новую Башню Свободы, пока вся панорама Нью-Йорка не скроется за горизонтом. Вашему вниманию предоставляются: Эмпайр-стейт-билдинг, Крайслер-билдинг, Вулворт-билдинг и Мэтлайф-билдинг, а также США «Интерпид». Прежде, чем Ваш полет завершится, в поле Вашего зрения мимолетно окажется Мост Джорджа Вашингтона, а также известный во всем мире Центральный Парк. По голосованию наших клиентов этот тур признан «номером один».

Свобота (15 минут в полете)

Наш очень знаменитый тур познакомит Вас с самыми патриотическими достопримечательностями Нью-Йорка! Вы увидите Статую Свободы, Губернаторский остров и Остров Эллис, Морской Порт Саус-Стрит, пролетите вдоль Бруклинского и Манхэттенского мостов, финансового центра Уолл-Стрит; Всеми этими красотами Нью-Йорка вы сможете полюбоваться. Наши опытные пилоты покажут Вам все самое лучшее, что есть в Нью-Йорке, начиная с шикарного вертолета.

Централ Парк (15 минут в полете)

Вкусите пейзажи Центрального Парка на борту тура Централ Парк. Загляните в глаза «Леди Свободе», осмотрите Остров Эллис, это именно тот остров, где миллионы эмигрантов пересекали границу страны, покружите над Эмпайр-стейт-билдинг, паря над Центральным Парком Вы увидите «Интерпид» — Музей 🖼 Моря 🌊, Воздуха и Космоса. Эти места — самые любимые, именно они делают Нью-Йорк таким популярным во всем мире! Считайте, что Вы ничего не знаете о Нью-Йорке, пока не увидите его из вертолета!

Гранд Тур (25 минут в полете)

Изучите все, что мы любим в Нью-Йорке за 20–25 минут нашего впечатляющего тура, который называется Гранд тур. Грэнд тур включает в себя тур Свобода и Централ Парк, а в дополнении, он также охватывает и другие места, которые делают «Большое Яблоко» популярным во всем мире. Гранд тур прокатит Вас к Статуе Свободы и Острову Эллис, Морскому Порту Саус-Стрит, Бруклинскому и Манхэттенскому мостам, Уолл-Стриту, Эмпайр-стейт-билдингу, Музею Моря, Воздуха и Космоса, Вы также увидите Стадион «Янки», Мост Джорджа Вашингтона и Баттери Парк!