Всё о Вашингтоне

Полезная информация о Вашингтоне

Что нужно знать о Вашингтоне: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ и название аэропортов, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 22 экскурсии
Местное время в Вашингтоне
14:5721
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаВашингтон
По-английскиWashington
Это столицаВашингтон является столицей США
Население города601 723 чел.
АэропортыРональд Рейган DCA, Даллес IAD, Pentagon Army JPN, Buzzards Pt S BZS
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота6 м. от уровня моря

Где находится Вашингтон на карте

Вашингтон фото города
Вашингтон

Популярные экскурсии в Вашингтоне

Основные достопримечательности Вашингтона
Основные достопримечательности Вашингтона
5
1 отзыв
$
380
за чел.
Шоппинг тур в торговый центр Woodbury Common
Шоппинг тур в торговый центр Woodbury Common
$
350
за чел.
Авиа — тур на Ниагарские водопады
Авиа — тур на Ниагарские водопады
$
1450
за чел.
Поездка в Бостон
Поездка в Бостон
$
1250
за чел.
С чего начинается Вашингтон
С чего начинается Вашингтон
4.7
7 отзывов
$
180
за чел.
Исследовать окрестности Белого дома и проникнуться политической историей города
Все экскурсии Вашингтона

Когда лучше лететь в Вашингтон

Расписание авиа-рейсов