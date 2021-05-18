Полезная информация о Вашингтоне
Что нужно знать о Вашингтоне: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ и название аэропортов, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 22 экскурсии
Местное время в Вашингтоне
14:5721
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Вашингтон
|По-английски
|Washington
|Это столица
|Вашингтон является столицей США
|Население города
|601 723 чел.
|Аэропорты
|Рональд Рейган DCA, Даллес IAD, Pentagon Army JPN, Buzzards Pt S BZS
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|6 м. от уровня моря
Где находится Вашингтон на карте
Вашингтон
Популярные экскурсии в Вашингтоне
5
1 отзыв
$
380
за чел.
$
350
за чел.
$
1450
за чел.
$
1250
за чел.
4.7
7 отзывов
$
180
за чел.
Исследовать окрестности Белого дома и проникнуться политической историей города