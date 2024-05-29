Экскурсии проходящие только летом в Душанбе

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Душанбе на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Сбежать из шумного города на природу и отдохнуть на берегу самого красивого озера в Таджикистане
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
179 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Добро пожаловать в солнечный Душанбе
Познакомиться с таджикской столицей в душевной компании местных жителей
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
45 за всё до 3 чел.
Гуляем по Душанбе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Гуляем по Душанбе
Увидеть самого большого Будду, побывать в чайхане и посмотреть на город с высоты птичьего полёта
Начало: У театра оперы и балета
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
45 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Angelina
    29 мая 2024
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Спасибо гиду Давлату за прекрасную экскурсию на озеро Искандеркуль. Он очень приятный собеседник, узнали много интересных фактов по ходу экскурсии.
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    Показал красивые локации, были фотостопы. Мы никуда не спешили, могли наслаждаться моментами. Были учтены все наши пожелания, что сделало это поездку запоминающейся. Рекомендуем!

  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Гуляем по Душанбе
    Это одна из самых интересных и познавательных экскурсий, на которую я когда либо попадала!!!! В восторге от Душанбе и от
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    моего Гида Гули, которая познакомила меня с этим прекрасным городом! Спасибо ей огромное!!!! Все увиденное увезу с собой в сердце ❤️ Всем рекомендую!!!!!! Спасибо большое))!!!!

  • М
    Маргарита
    8 мая 2024
    Гуляем по Душанбе
    Интересная девушка-гид Азиза, помогла увидеть Душанбе глазами современного жителя, преподнесла как исторические события так и современные интересным живым языком. Легко и приятно с ней общаться.
  • О
    Ольга
    17 апреля 2024
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Добрый день! Хочу оставить свой отзыв. . Большая благодарность гиду Дилику. В первый день великолепно на позитиве провел экскурсию по
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    городу. Много знает историю. Вторая экскурсия была на озеро Искандеркуль. Это изумительное, умиротвореное место в душевной компании. Если вы посетили Душанбе рекомендую гида Дилика🤗

    Добрый день! Хочу оставить свой отзыв. . Большая благодарность гиду Дилику. В первый день великолепно наДобрый день! Хочу оставить свой отзыв. . Большая благодарность гиду Дилику. В первый день великолепно наДобрый день! Хочу оставить свой отзыв. . Большая благодарность гиду Дилику. В первый день великолепно наДобрый день! Хочу оставить свой отзыв. . Большая благодарность гиду Дилику. В первый день великолепно наДобрый день! Хочу оставить свой отзыв. . Большая благодарность гиду Дилику. В первый день великолепно на
  • В
    Виктор
    15 апреля 2024
    Гуляем по Душанбе
    Экскурсия прошла отлично. Гуля рассказала нам много интересной информации о жизни в Таджикистане. Было очень познавательно. Посетили все объекты по программе. Рекомендуем данного гида.
  • А
    Алексей
    9 апреля 2024
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Ездили весной, когда в горах было еще много снега! Впечатления не описать. Пока едешь, попадаешь из лета в зиму, потом
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    в весну и т. д. Всем рекомендую! Гидом был Давлат, обычно он возит англоговорящих, но и по-русски говорит хорошо. В поездке было не скучно.

  • А
    Анна
    1 апреля 2024
    Добро пожаловать в солнечный Душанбе
    Брали обзорную экскурсию по Душанбе, нам крайне не повезло с погодой, дождь лил как из ведра практически весь день. Благо,
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    для личных целей был арендован автомобиль и гид (у нас был Дилик) сориентировался и поменял маршрут и содержание экскурсии, но я думаю, мы от этого только выиграли! Посетили национальный музей древностей, новую мечеть, базар и сделали обзор из окна автомобиля! Спасибо гиду за находчивость, ценные советы по дальнейшему путешествию и много новой информации!

    Брали обзорную экскурсию по Душанбе, нам крайне не повезло с погодой, дождь лил как из ведраБрали обзорную экскурсию по Душанбе, нам крайне не повезло с погодой, дождь лил как из ведраБрали обзорную экскурсию по Душанбе, нам крайне не повезло с погодой, дождь лил как из ведра
  • О
    Ольга
    21 марта 2024
    Добро пожаловать в солнечный Душанбе
    Было интересно Рекомендую посетить экскурсию
  • К
    Ксения
    14 марта 2024
    Добро пожаловать в солнечный Душанбе
    Выражаю благодарность гиду Оризу за проведение экскурсии и прогулку по Душанбе! Ориз был все время на связи накануне, в день
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    прогулки все подробно рассказывал, гуляли в парке несмотря на прохладную погоду, посетили достопримечательности и музей, даже удалось посетить мечеть! Очень вкусно пообедали в местной чайхане! Помог с организационными моментами по части поиска банкомата и снятия наличных, что очень важно российскому туристу с картой «МИР»! Отзывчивый и приятный гид! Рекомендую!

    Выражаю благодарность гиду Оризу за проведение экскурсии и прогулку по Душанбе! Ориз был все время наВыражаю благодарность гиду Оризу за проведение экскурсии и прогулку по Душанбе! Ориз был все время наВыражаю благодарность гиду Оризу за проведение экскурсии и прогулку по Душанбе! Ориз был все время наВыражаю благодарность гиду Оризу за проведение экскурсии и прогулку по Душанбе! Ориз был все время наВыражаю благодарность гиду Оризу за проведение экскурсии и прогулку по Душанбе! Ориз был все время наВыражаю благодарность гиду Оризу за проведение экскурсии и прогулку по Душанбе! Ориз был все время наВыражаю благодарность гиду Оризу за проведение экскурсии и прогулку по Душанбе! Ориз был все время на

Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Душанбе в июне 2024
Сейчас в Душанбе в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 179. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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