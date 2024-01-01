Приглашаем вас открыть для себя природу Таджикистана. Мы не будем загружать вас лишней информацией, но покажем лучшие уголки нашей страны.
Вы полюбуетесь завораживающими видами на Фанские горы, увидите озеро, в котором кишат змеи, отыщите послание от путешественника Алексея Федченко и сделаете отличные кадры под струями 43-метрового водопада.
Вы полюбуетесь завораживающими видами на Фанские горы, увидите озеро, в котором кишат змеи, отыщите послание от путешественника Алексея Федченко и сделаете отличные кадры под струями 43-метрового водопада.
Ближайшие даты:
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янв
янв
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Что вас ожидает:
- Фанские горы
- Озеро Искандеркуль
Описание
Что вас ждетНаш путь лежит к высокогорному озеру Искандеркуль (2 255 метров над уровнем моря). Оно расположено в знаменитых Фанских горах. Этот сказочный район является одним из лучших мест в Центральной Азии. Дорога к озерам проходит через перевал Анзоб с потрясающими панорамными видами. Озеро Искандеркуль считается одним из самых великолепных озер на территории бывшего Советского Союза, и один взгляд на его спокойные, нетронутые воды убедит вас в этом утверждении. Озеро Искандеркуль означает «озеро Александра Македонского», поскольку легенда гласит, что завоеватель мира останавливался на озере во время своих путешествий. Верны эти слухи или нет, но стойкие воды озера, подчеркнутые близлежащим водопадом и окружающими заснеженными вершинами гор, которые задевают небо, поразят ваше воображение и останутся с вами надолго после того, как вы уедете. По прибытии на озеро вы отправитесь на прогулку по его пляжам. Также вы можете совершить 40-минутную пешую прогулку, чтобы увидеть удивительный и самый огромный водопад в Таджикистане, известный как Ниагара Фанских гор. Рядом с озером Искандеркуль расположено Змеиное озеро. Отдохнув у озера, мы отправимся обратно в Душанбе.
Каждый День
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- ул. Айни, 48, Hotel Hilton Dushanbe
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый ДеньЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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