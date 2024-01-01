Описание

Что вас ждет Наш путь лежит к высокогорному озеру Искандеркуль (2 255 метров над уровнем моря). Оно расположено в знаменитых Фанских горах. Этот сказочный район является одним из лучших мест в Центральной Азии. Дорога к озерам проходит через перевал Анзоб с потрясающими панорамными видами. Озеро Искандеркуль считается одним из самых великолепных озер на территории бывшего Советского Союза, и один взгляд на его спокойные, нетронутые воды убедит вас в этом утверждении. Озеро Искандеркуль означает «озеро Александра Македонского», поскольку легенда гласит, что завоеватель мира останавливался на озере во время своих путешествий. Верны эти слухи или нет, но стойкие воды озера, подчеркнутые близлежащим водопадом и окружающими заснеженными вершинами гор, которые задевают небо, поразят ваше воображение и останутся с вами надолго после того, как вы уедете. По прибытии на озеро вы отправитесь на прогулку по его пляжам. Также вы можете совершить 40-минутную пешую прогулку, чтобы увидеть удивительный и самый огромный водопад в Таджикистане, известный как Ниагара Фанских гор. Рядом с озером Искандеркуль расположено Змеиное озеро. Отдохнув у озера, мы отправимся обратно в Душанбе.