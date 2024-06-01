«Хафт Кул» или «Семь Озер» - это название каскадных озер среди Фанских гор на северо-западном части Таджикистана, недалеко от города Пенджикент. Группа горных озер поражают посетителей своими яркими и постоянно меняющимися цветами. У каждого озера есть свое название: самое низкое озеро, которое путешественники обычно встречают первым, называется Мижгон. Далее следуют Соя, Хушор, Нофин, Хурдак, Маргузор (самый крупный) и Хазорчашма (самый высокий).

Семь озер расположены в Фанских горах, в ущелье реки Шинг. Обнаруженные на берегу одного из озер древние петроглифы свидетельствуют о том, что озера довольно старые. Самое низкое озеро (Мижгон) находится на высоте 1640 метров, а самое высокое (Хазорчашма) — 2400 метров. Перепад высот между самым низким и самым высоким озерами составляет 760 метров, а расстояние между ними более 14 км.

Озера очень доступны для туристов — через все семь озер проходит грунтовая серпантинная дорога, а поездка между первым и последним занимает около часа (без учета остановок). Однако последняя часть (между шестым и седьмым озерами) более сложна для езды, и многие посетители предпочитают идти пешком по этой части. Также можно отправиться в поход по дороге ко всем озерам (обычно это занимает около 2 дней) и даже дальше к другим красивым озерам, долинам и деревням. Сегодня возле озер расположено несколько небольших деревень с гостевыми домами для туристов (в частности, вокруг озера Нофин). Эти гостевые дома очень простые и позволяют посетителям погрузиться в атмосферу местной жизни. Кемпинг также возможен во многих местах.

Мижгон: самое низкое озеро — находится на высоте 1640 метров над уровнем моря. Его название происходит от таджикского слова «ресницы». Озеро Мижгон имеет глубину до 20 метров, площадь — 0,05 квадратных километра. Он отличается яркими цветами: в зависимости от освещения и сезона вода может быть бирюзовой, синей или даже фиолетовой. Это связано с высоким содержанием в воде минералов (натрия и кальция). Летом вода довольно теплая, и посетители могут окунуться в это завораживающее озеро.

Соя: названо в честь таджикского слова «тень» — так как это озеро расположено между высокими скалами, оно почти весь день находится в тени. Как и в Мижгон, вода в Соевом озере меняет цвет в зависимости от погоды и времени суток. Озеро находится на высоте 1701 метр и имеет площадь 0,1 квадратных километра.

Хушор: третье озеро находится в 400 метрах от Соя, и когда вы приблизитесь к нему, вы увидите бурный поток, соединяющий их. Озеро Хушор находится на высоте 1771 метр и занимает площадь 0,23 квадратных километра. Озеро окружено крутыми скалами и когда-то было домом для ядовитых змей, что и объясняет происхождение названия озера. В советское время рядом с этим озером располагалась турбаза Маргузорские озера. Однако селевой поток с гор снес лагерь, оставив только следы от его фундамента.

Нофин: расстояние между озером Хушор и озером Нофин всего 400 метров, но маршрут по серпантину составляет целый километр. Нофин, четвертое из семи озер, очень удлиненное: его длина составляет более 2,5 км, а ширина — всего около 200 метров. Высота озера составляет 1820 метров, а его площадь составляет 0,48 квадратных километров. Название озера означает «пуповина», потому что Нофин является центральным из семи озер и очень длинным, как пуповина. Местные жители рассказывают разные легенды и говорят, что у озера есть секреты. Дорога проходит вдоль восточного побережья и летом иногда бывает наводнена, что затрудняет проезд автомобилей. В дальнем конце озера находится небольшая деревня с гостевыми домами.

Хурдак: это самое маленькое среди всех семи озер. Даже его название переводится как «малыш». Его площадь составляет всего 0,025 кв. км., и оно находится на высоте 1870 метров. Расстояние от озера Нофин составляет 1,5 км, и по пути можно будет увидеть деревню Падрут.

Маргузор: крупнейшее и самое красивое озеро в системе Семи озер. Чтобы до него добраться, надо проехать более 2 км. по серпантину и подняться на высоту 2140 метров. Его площадь 1,16 кв. км., длина достигает 2,7 км, максимальная глубина 45 метров. Широкий простор голубой воды и величественные горы на заднем плане создают великолепный пейзаж.

Хазорчашма: завершающее и самое высокогорное озеро в комплексе Семь озер. Оно располагается на отметке 2400 метров над уровнем моря. Также велико как Маргузор, но всё же несколько уступает в размерах: площадь водного зеркала составляет 0,92 кв. км., а максимальная длина 2 км. Название Хазорчашма или Азорчашма означает «тысяча родников» - оно действительно питается водами двух рек и множества ручьев.

Это последнее озеро в ущелье реки Шинг, и дальше нет никаких поселений, дорога заканчивается и дальше только дикая природа Фанских гор. Поэтому взглянуть на озеро можно лишь с северной стороны. Чтобы посмотреть с южной стороны, надо будет пойти в горный поход, в обход скальных берегов озера, но в награду туристы получат великолепный вид на Хазорчашму, за которым вдали можно будет заметить воды Маргузора.