Что вас ожидает:
- Фанские горы
- Озеро Мижгон
- Озеро Соя
- Озеро Хушор
- Озеро Нофин
- Озеро Хурдак
- Озеро Маргузор
- Озеро Хазорчашма
Описание
«Хафт Кул» или «Семь Озер» - это название каскадных озер среди Фанских гор на северо-западном части Таджикистана, недалеко от города Пенджикент. Группа горных озер поражают посетителей своими яркими и постоянно меняющимися цветами. У каждого озера есть свое название: самое низкое озеро, которое путешественники обычно встречают первым, называется Мижгон. Далее следуют Соя, Хушор, Нофин, Хурдак, Маргузор (самый крупный) и Хазорчашма (самый высокий).
Семь озер расположены в Фанских горах, в ущелье реки Шинг. Обнаруженные на берегу одного из озер древние петроглифы свидетельствуют о том, что озера довольно старые. Самое низкое озеро (Мижгон) находится на высоте 1640 метров, а самое высокое (Хазорчашма) — 2400 метров. Перепад высот между самым низким и самым высоким озерами составляет 760 метров, а расстояние между ними более 14 км.
Озера очень доступны для туристов — через все семь озер проходит грунтовая серпантинная дорога, а поездка между первым и последним занимает около часа (без учета остановок). Однако последняя часть (между шестым и седьмым озерами) более сложна для езды, и многие посетители предпочитают идти пешком по этой части. Также можно отправиться в поход по дороге ко всем озерам (обычно это занимает около 2 дней) и даже дальше к другим красивым озерам, долинам и деревням. Сегодня возле озер расположено несколько небольших деревень с гостевыми домами для туристов (в частности, вокруг озера Нофин). Эти гостевые дома очень простые и позволяют посетителям погрузиться в атмосферу местной жизни. Кемпинг также возможен во многих местах.
Мижгон: самое низкое озеро — находится на высоте 1640 метров над уровнем моря. Его название происходит от таджикского слова «ресницы». Озеро Мижгон имеет глубину до 20 метров, площадь — 0,05 квадратных километра. Он отличается яркими цветами: в зависимости от освещения и сезона вода может быть бирюзовой, синей или даже фиолетовой. Это связано с высоким содержанием в воде минералов (натрия и кальция). Летом вода довольно теплая, и посетители могут окунуться в это завораживающее озеро.
Соя: названо в честь таджикского слова «тень» — так как это озеро расположено между высокими скалами, оно почти весь день находится в тени. Как и в Мижгон, вода в Соевом озере меняет цвет в зависимости от погоды и времени суток. Озеро находится на высоте 1701 метр и имеет площадь 0,1 квадратных километра.
Хушор: третье озеро находится в 400 метрах от Соя, и когда вы приблизитесь к нему, вы увидите бурный поток, соединяющий их. Озеро Хушор находится на высоте 1771 метр и занимает площадь 0,23 квадратных километра. Озеро окружено крутыми скалами и когда-то было домом для ядовитых змей, что и объясняет происхождение названия озера. В советское время рядом с этим озером располагалась турбаза Маргузорские озера. Однако селевой поток с гор снес лагерь, оставив только следы от его фундамента.
Нофин: расстояние между озером Хушор и озером Нофин всего 400 метров, но маршрут по серпантину составляет целый километр. Нофин, четвертое из семи озер, очень удлиненное: его длина составляет более 2,5 км, а ширина — всего около 200 метров. Высота озера составляет 1820 метров, а его площадь составляет 0,48 квадратных километров. Название озера означает «пуповина», потому что Нофин является центральным из семи озер и очень длинным, как пуповина. Местные жители рассказывают разные легенды и говорят, что у озера есть секреты. Дорога проходит вдоль восточного побережья и летом иногда бывает наводнена, что затрудняет проезд автомобилей. В дальнем конце озера находится небольшая деревня с гостевыми домами.
Хурдак: это самое маленькое среди всех семи озер. Даже его название переводится как «малыш». Его площадь составляет всего 0,025 кв. км., и оно находится на высоте 1870 метров. Расстояние от озера Нофин составляет 1,5 км, и по пути можно будет увидеть деревню Падрут.
Маргузор: крупнейшее и самое красивое озеро в системе Семи озер. Чтобы до него добраться, надо проехать более 2 км. по серпантину и подняться на высоту 2140 метров. Его площадь 1,16 кв. км., длина достигает 2,7 км, максимальная глубина 45 метров. Широкий простор голубой воды и величественные горы на заднем плане создают великолепный пейзаж.
Хазорчашма: завершающее и самое высокогорное озеро в комплексе Семь озер. Оно располагается на отметке 2400 метров над уровнем моря. Также велико как Маргузор, но всё же несколько уступает в размерах: площадь водного зеркала составляет 0,92 кв. км., а максимальная длина 2 км. Название Хазорчашма или Азорчашма означает «тысяча родников» - оно действительно питается водами двух рек и множества ручьев.
Это последнее озеро в ущелье реки Шинг, и дальше нет никаких поселений, дорога заканчивается и дальше только дикая природа Фанских гор. Поэтому взглянуть на озеро можно лишь с северной стороны. Чтобы посмотреть с южной стороны, надо будет пойти в горный поход, в обход скальных берегов озера, но в награду туристы получат великолепный вид на Хазорчашму, за которым вдали можно будет заметить воды Маргузора.
Программа
1-ый день:
- 09:00 - сбор туристов из гостиницы в г. Душанбе;
- Направление в г. Пенджикент;
- Обед по дороге или в г. Пенджикент;
- Направление в Семь Озер, тур-поход в озера Мижгон и Соя;
- 14:00 – наш треккинг начнется с 1-го озера Мижгон (здесь у нас есть 30 минут, чтобы быть на пляже озера);
- 14:30 – продолжение похода к озеру Соя, продолжительность 1,8 км;
- 15:00 – выходим на 2-е озеро Соя (отдыхаем около 30 минут);
- 15:30 – продолжение похода к озеру Хушор, продолжительность 1 км;
- 16:00 – выходим на 3-е озеро Хушор (отдых около 1 часа);
- 17:00 – продолжение похода к озеру Нофин, продолжительность 2,8 км;
- 19:00 – выходим на 4-е озеро Нофин. Здесь мы остановимся на ночь в гостевом доме Наджмиддин.
2-ой день:
- 08:00 – завтрак в семье;
- 09:00 – продолжение похода к озеру Хурдак, продолжительность 3,6 км;
- 11:00 – выходим на 5 озеро Хурдак (отдых около 30 минут);
- 11:30 – продолжение похода к озеру Маргузар, продолжительность 3,6 км;
- 13:30 – доберемся до 6-го озера Маргузар (отдыхаем около 2 часов с обедом);
- 15:00 – завершение тура, обратный путь в Душанбе.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание Русскоговорящий сопровождающий Обед в первый день
- Завтрак во второй день Проживание в хостеле (1 ночь) Входные билеты на оьъекты посещения
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 1.5 дняБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.