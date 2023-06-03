Проехать по живописному высокогорью, искупаться в радоновых источниках, полюбоваться озером Каракуль
Дорогу называют одной из самых красивых в мире, и мы отправляемся это проверить! А ещё будем пробовать местные плов, шашлык и манты; узнавать, что такое курутоб и где пасутся яки; знакомиться с бытом поселений, который не менялся столетиями. Вы искупаетесь в горячих радоновых ваннах и отдохнёте на привалах у живописных озёр. А вокруг будут только величественные и таинственные горы.
июн
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
С собой вам понадобятся: удобные кроссовки или летняя треккинговая обувь, непродуваемая куртка, лёгкий пуховик, свитер/толстовка, шляпа или другой головной убор, шапка, перчатки, лёгкие красивые платья для сочных фотографий в горах (опционально), солнечные очки, крем от загара и обветривания кожи, купальники, фонарик, полотенце из микрофибры, маленький рюкзак (20-30 л) для треккинга, наличные рубли или доллары для обмена на сомони. Полный перечень необходимых вещей будет отправлен каждому участнику ближе к поездке.
Для въезда в Таджикистан необходим сертификат о вакцинации или ПЦР за 72 часа до въезда.
Для граждан РФ виза в Таджикистан не нужна. Загранпаспорт должен действовать 6 месяцев после выезда.
Настоятельно рекомендую оформить страховку, покрывающую лечение на сумму 50 000 евро.
Ввоз и использование квадрокоптеров запрещено, но я буду пытаться сделать разрешение под этот тур.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Душанбе, время встречи зависит от времени вашего прилётаЗавершение: Душанбе, время зависит от времени вашего вылета. Если откроется граница Таджикистан - Кыргызстан, мы не поедем обратно в Душанбе, а завершим тур в городе Ош (Кыргызстан). Таким образом сэкономим день дороги и тур завершится на два дня раньше. В этом случае стоимость поездки будет дешевле на 120 $
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.