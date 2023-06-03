Знаменитый Памирский тракт соединяет Таджикистан с Киргизией и проходит через район Памира с вершинами более 7000 метров. Дорогу называют одной из самых красивых в мире, и мы отправляемся это проверить! А ещё будем пробовать местные плов, шашлык и манты; узнавать, что такое курутоб и где пасутся яки; знакомиться с бытом поселений, который не менялся столетиями. Вы искупаетесь в горячих радоновых ваннах и отдохнёте на привалах у живописных озёр. А вокруг будут только величественные и таинственные горы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

С собой вам понадобятся: удобные кроссовки или летняя треккинговая обувь, непродуваемая куртка, лёгкий пуховик, свитер/толстовка, шляпа или другой головной убор, шапка, перчатки, лёгкие красивые платья для сочных фотографий в горах (опционально), солнечные очки, крем от загара и обветривания кожи, купальники, фонарик, полотенце из микрофибры, маленький рюкзак (20-30 л) для треккинга, наличные рубли или доллары для обмена на сомони. Полный перечень необходимых вещей будет отправлен каждому участнику ближе к поездке.

Для въезда в Таджикистан необходим сертификат о вакцинации или ПЦР за 72 часа до въезда.

Для граждан РФ виза в Таджикистан не нужна. Загранпаспорт должен действовать 6 месяцев после выезда.

Настоятельно рекомендую оформить страховку, покрывающую лечение на сумму 50 000 евро.

Ввоз и использование квадрокоптеров запрещено, но я буду пытаться сделать разрешение под этот тур.