Памирский тракт. По «крыше мира» на джипах

Проехать по живописному высокогорью, искупаться в радоновых источниках, полюбоваться озером Каракуль

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Знаменитый Памирский тракт соединяет Таджикистан с Киргизией и проходит через район Памира с вершинами более 7000 метров.

Дорогу называют одной из самых красивых в мире, и мы отправляемся это проверить! А ещё будем пробовать местные плов, шашлык и манты; узнавать, что такое курутоб и где пасутся яки; знакомиться с бытом поселений, который не менялся столетиями. Вы искупаетесь в горячих радоновых ваннах и отдохнёте на привалах у живописных озёр. А вокруг будут только величественные и таинственные горы.
Памирский тракт. По «крыше мира» на джипах
Памирский тракт. По «крыше мира» на джипах
Памирский тракт. По «крыше мира» на джипах
Памирский тракт. По «крыше мира» на джипах
Памирский тракт. По «крыше мира» на джипах
Памирский тракт. По «крыше мира» на джипах
Памирский тракт. По «крыше мира» на джипах
Ближайшие даты:
3
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

С собой вам понадобятся: удобные кроссовки или летняя треккинговая обувь, непродуваемая куртка, лёгкий пуховик, свитер/толстовка, шляпа или другой головной убор, шапка, перчатки, лёгкие красивые платья для сочных фотографий в горах (опционально), солнечные очки, крем от загара и обветривания кожи, купальники, фонарик, полотенце из микрофибры, маленький рюкзак (20-30 л) для треккинга, наличные рубли или доллары для обмена на сомони. Полный перечень необходимых вещей будет отправлен каждому участнику ближе к поездке.

Для въезда в Таджикистан необходим сертификат о вакцинации или ПЦР за 72 часа до въезда.

Для граждан РФ виза в Таджикистан не нужна. Загранпаспорт должен действовать 6 месяцев после выезда.

Настоятельно рекомендую оформить страховку, покрывающую лечение на сумму 50 000 евро.

Ввоз и использование квадрокоптеров запрещено, но я буду пытаться сделать разрешение под этот тур.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Душанбе, время встречи зависит от времени вашего прилёта
Завершение: Душанбе, время зависит от времени вашего вылета. Если откроется граница Таджикистан - Кыргызстан, мы не поедем обратно в Душанбе, а завершим тур в городе Ош (Кыргызстан). Таким образом сэкономим день дороги и тур завершится на два дня раньше. В этом случае стоимость поездки будет дешевле на 120 $
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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