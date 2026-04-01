читать дальше уменьшить

изучать предложения о походах в горы и нашла, то что искала!! Если вы хотите сбежать от городской суеты в горы, то можно смело отправляться поэтому маршруту! Тропа для меня оказалась несложной, достаточно комфортные небольшие подъёмы. По всему маршруту меня сопровождал опытный и надёжный гид Баходур. Баходур предоставил мне трекинговые палки по моему запросу, отвечал на все мои вопросы относительно погоды, рельефа местности, флоры, фауны, геологии, архитектуры😃. Приятная беседа и неспешный темп помогли мне отвлечься от текущих дел! А какой шакшукой меня угостили на обед😋😋!! Баходур приготовил для меня эспрессо и я насладилась чудесным вкусом на берегу горной реки Оджук. Я обязательно буду рекомендовать этот горный клуб друзьям. Я ещё раз хочу вернуться в Таджикистан и обязательно пойду с Баходуром в горы. Для меня, как альпинистки, очень важна безопасность в горах, надежность и опытность гида. Рекомендую! 🤗