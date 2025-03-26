Отличная поездка, красота оправдывает все ожидания!! Спасибо Роме за прекрасную экскурсию и внимательную езду. Обязательно приеду еще раз, чтобы посетить Памир.

Т Татьяна

Желательно больше информации по всему маршруту о том, что по пути следования находится, месторождения, горнолыжная база и т. д. в целом все прошло хорошо.