Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборЖемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
«Рядом с Искандеркулем находится ещё несколько природных достопримечательностей»
Завтра в 08:30
6 апр в 08:30
€193 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
Провести день на природе и открыть красоту Фанских гор
«Удивительное природное зеркало отражает величественные вершины Фанских гор»
Завтра в 08:00
5 апр в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия к Нурекскому водохранилищу через Вахдат
Насладитесь катанием на сапах на Нурекском водохранилище. Проедем через Вахдат, попробуем местные лепёшки и пообедаем на берегу
Начало: На улице Бухоро
«Мы отправимся к нему через живописный город Вахдат и по нескучному серпантину, по пути обсуждая природу и инфраструктуру Таджикистана»
5 апр в 15:00
12 апр в 08:30
€180 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис26 марта 2025Отличная поездка, красота оправдывает все ожидания!! Спасибо Роме за прекрасную экскурсию и внимательную езду. Обязательно приеду еще раз, чтобы посетить Памир.
- ЕЕвгений21 октября 2024Очень достойная экскурсия. Великолепные горы, пейзажи, водопад, горные реки, озера. Природа безумно понравилась. Всем советуем эту поездку.
- ТТатьяна23 сентября 2024Желательно больше информации по всему маршруту о том, что по пути следования находится, месторождения, горнолыжная база и т. д. в целом все прошло хорошо.
Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Душанбе в апреле 2025
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