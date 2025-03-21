Душанбе, Гиссар и водные жемчужины высокогорья: только для вашей компании

Посетить древнюю крепость и медресе и подняться в горы к озеру, где останавливался Македонский
Приглашаем вас познакомиться и, надеемся, влюбиться в Душанбе и его окрестности.

Мы расскажем вам всё о сердце Таджикистана и покажем знаковые локации: сад «Боги Рудаки», дворец Кохи Навруз, базар Мехргон, комплекс
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«Истиклол» и многие другие достопримечательности. Погрузиться в прошлое позволит поездка в Гиссар, где мы посетим древнюю крепость, мавзолей, медресе.

Также мы исследуем высокогорье, в котором скрываются настоящие природные жемчужины: бирюзовое Нурекское водохранилище, названное в честь Александра Македонского озеро и мощный водопад, который сравнивают с американской Ниагарой.

Душанбе, Гиссар и водные жемчужины высокогорья: только для вашей компании
Душанбе, Гиссар и водные жемчужины высокогорья: только для вашей компании
Душанбе, Гиссар и водные жемчужины высокогорья: только для вашей компании
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. 2-местное размещение в отеле 3-4*, 1-местное — за доплату. Варианты гостиниц: Hotel Shumon, Asia Grand Hotel или аналогичные.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com для примера

Питание. Включены завтраки, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Седан, внедорожник, минивэн или микроавтобус, в зависимости от количества участников.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по столице

Наше знакомство с сердцем Таджикистана начнётся после полудня. Погуляем по городскому саду «Боги Рудаки», в котором увидим президентскую резиденцию и гигантский флагшток. Осмотрим богатые коллекции Национального музея и роскошное убранство дворца Кохи Навруз.

Пройдём по рядам продуктового рынка Мехргон, где продают буквально всё, от нарезанной кубиками свежей моркови до фаршированных сушёных фиников. Посетим комплекс «Истиклол», включающий площадь Независимости, парк и башню со смотровой площадкой и историческим музеем внутри. Увидим крупнейшую в Центральной Азии соборную мечеть Душанбе.

Прогулки по столицеПрогулки по столицеПрогулки по столицеПрогулки по столицеПрогулки по столицеПрогулки по столице
2 день

Поездки к водохранилищу и в Гиссар

После завтрака поедем к Нурекскому водохранилищу — впечатляющей масштабами чаше, заполненной бирюзовой водой и окружённой величественными горными склонами. Заедем в Гиссар: рассмотрим хорошо сохранившуюся древнюю крепость, посетим местные медресе и мавзолей. Затем вернёмся в Душанбе.

Поездки к водохранилищу и в ГиссарПоездки к водохранилищу и в ГиссарПоездки к водохранилищу и в ГиссарПоездки к водохранилищу и в Гиссар
3 день

Высокогорное озеро и водопад

Позавтракаем и снова поедем за город. Преодолеем перевал Анзоб и 5-километровый тоннель, чтобы добраться к озеру Искандеркуль. Его назвали в честь Александра Македонского, следовавшего через эти края в Индию. Здесь можно покататься на лодке. Также полюбуемся мощными потоками водопада Фанская Ниагара. К вечеру вернёмся в Душанбе и попрощаемся.

Высокогорное озеро и водопадВысокогорное озеро и водопадВысокогорное озеро и водопадВысокогорное озеро и водопад

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
В группе из 2 участников$700
В группе из 3 участников$580
В группе из 4 участников$540
В группе из 5 участников$520
В группе из 6 участников$500
В группе из 7 участников$490
В группе из 8 участников$480
В группе из 9 участников$470
В группе из 10 участников$460
Соло-тур (1 участник)$950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Налоги
Что не входит в цену
  • Билеты в Душанбе и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Чаевые
  • Доплата за 1-местное размещение - $210
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
  • Стоимость тура указана за 1 человека при группе из 2 участников. В зависимости от размера группы, стоимость тура составляет:
  • 1 участник - $950
  • 3 участника - $580 за человека
  • 4 участника - $540 за человека
  • 5 участников - $520 за человека
  • 6 участников - $500 за человека
  • 7 участников - $490 за человека
  • 8 участников - $480 за человека
  • 9 участников - $470 за человека
  • 10 участников - $460 за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Душанбе, точное время и место встречи - по договорённости
Завершение: Душанбе, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.