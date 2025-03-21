Наше знакомство с сердцем Таджикистана начнётся после полудня. Погуляем по городскому саду «Боги Рудаки», в котором увидим президентскую резиденцию и гигантский флагшток. Осмотрим богатые коллекции Национального музея и роскошное убранство дворца Кохи Навруз.

Пройдём по рядам продуктового рынка Мехргон, где продают буквально всё, от нарезанной кубиками свежей моркови до фаршированных сушёных фиников. Посетим комплекс «Истиклол», включающий площадь Независимости, парк и башню со смотровой площадкой и историческим музеем внутри. Увидим крупнейшую в Центральной Азии соборную мечеть Душанбе.