Мы расскажем вам всё о сердце Таджикистана и покажем знаковые локации: сад «Боги Рудаки», дворец Кохи Навруз, базар Мехргон, комплекс
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. 2-местное размещение в отеле 3-4*, 1-местное — за доплату. Варианты гостиниц: Hotel Shumon, Asia Grand Hotel или аналогичные.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com для примера
Питание. Включены завтраки, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Седан, внедорожник, минивэн или микроавтобус, в зависимости от количества участников.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Прогулки по столице
Наше знакомство с сердцем Таджикистана начнётся после полудня. Погуляем по городскому саду «Боги Рудаки», в котором увидим президентскую резиденцию и гигантский флагшток. Осмотрим богатые коллекции Национального музея и роскошное убранство дворца Кохи Навруз.
Пройдём по рядам продуктового рынка Мехргон, где продают буквально всё, от нарезанной кубиками свежей моркови до фаршированных сушёных фиников. Посетим комплекс «Истиклол», включающий площадь Независимости, парк и башню со смотровой площадкой и историческим музеем внутри. Увидим крупнейшую в Центральной Азии соборную мечеть Душанбе.
Поездки к водохранилищу и в Гиссар
После завтрака поедем к Нурекскому водохранилищу — впечатляющей масштабами чаше, заполненной бирюзовой водой и окружённой величественными горными склонами. Заедем в Гиссар: рассмотрим хорошо сохранившуюся древнюю крепость, посетим местные медресе и мавзолей. Затем вернёмся в Душанбе.
Высокогорное озеро и водопад
Позавтракаем и снова поедем за город. Преодолеем перевал Анзоб и 5-километровый тоннель, чтобы добраться к озеру Искандеркуль. Его назвали в честь Александра Македонского, следовавшего через эти края в Индию. Здесь можно покататься на лодке. Также полюбуемся мощными потоками водопада Фанская Ниагара. К вечеру вернёмся в Душанбе и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|В группе из 2 участников
|$700
|В группе из 3 участников
|$580
|В группе из 4 участников
|$540
|В группе из 5 участников
|$520
|В группе из 6 участников
|$500
|В группе из 7 участников
|$490
|В группе из 8 участников
|$480
|В группе из 9 участников
|$470
|В группе из 10 участников
|$460
|Соло-тур (1 участник)
|$950
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Налоги
Что не входит в цену
- Билеты в Душанбе и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Чаевые
- Доплата за 1-местное размещение - $210
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
- Стоимость тура указана за 1 человека при группе из 2 участников. В зависимости от размера группы, стоимость тура составляет:
- 1 участник - $950
- 3 участника - $580 за человека
- 4 участника - $540 за человека
- 5 участников - $520 за человека
- 6 участников - $500 за человека
- 7 участников - $490 за человека
- 8 участников - $480 за человека
- 9 участников - $470 за человека
- 10 участников - $460 за человека