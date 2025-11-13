Мои заказы

Автотур к Алаудинским озёрам и Искандеркулю с пешими прогулками в горах: только для вашей компании

Отправиться к природной жемчужине и нетипичным местам, переночевать в деревне и перезагрузиться
Всего за 2 дня вы побываете у одних из самых живописных локаций Фанских гор — Алаудинских озёр и Искандеркуля.

Это маршрут для тех, кто хочет быстро сменить городскую суету на тишину
читать дальше

гор, насладиться панорамными видами из окна автомобиля и во время пеших прогулок.

Ночь проведём в горной деревне, а утро встретим у легендарного озера, связанного с именем Александра Македонского.

Вы побываете в местах, где редко бывают путешественники, и успеете прочувствовать настоящую силу и красоту природы Таджикистана. Тур проводится только для вашей компании, можно расширить группу до 10 человек.

Автотур к Алаудинским озёрам и Искандеркулю с пешими прогулками в горах: только для вашей компании
Автотур к Алаудинским озёрам и Искандеркулю с пешими прогулками в горах: только для вашей компании
Автотур к Алаудинским озёрам и Искандеркулю с пешими прогулками в горах: только для вашей компании
Ближайшие даты:
10
мар11
мар12
мар13
мар14
мар15
мар16
мар
Время начала: 08:00, 09:00

Описание тура

Организационные детали

Гражданам РФ виза в Таджикистан не требуется.

Если у вас есть индивидуальные пожелания, сообщите о них, постараемся учесть.

Программа тура по дням

1 день

Анзобский тоннель и Алаудинские озёра

Утром мы отправимся из Душанбе по живописной старой дороге через Варзоб и Анзобский тоннель. В пути сделаем остановки для коротких прогулок и фотосъёмки.

После прибытия в лагерь у Алаудинских озёр совершим пеший подъём к озеру — примерно 2,5 км с набором высоты около 250 м. Проведём время у берега, наслаждаясь бирюзовой водой и видом на горные вершины.

Затем вернёмся в лагерь и отправимся в деревню Саратог. После размещения в гостевом доме — отдых.

Анзобский тоннель и Алаудинские озёраАнзобский тоннель и Алаудинские озёраАнзобский тоннель и Алаудинские озёраАнзобский тоннель и Алаудинские озёраАнзобский тоннель и Алаудинские озёраАнзобский тоннель и Алаудинские озёраАнзобский тоннель и Алаудинские озёра
2 день

Озеро Искандеркуль, местная Ниагара и возвращение в Душанбе

Утром отправимся к озеру Искандеркуль — одному из самых живописных в Фанских горах. Прогуляемся вдоль берега, посетим водопад «Фанская Ниагара» и при желании поднимемся на смотровую площадку с панорамными видами.

Далее у вас будет время, чтобы пообедать в кафе или гостевом доме рядом с озером. Вечером — возвращение в Душанбе, дорога займёт около 3 часов.

Озеро Искандеркуль, местная Ниагара и возвращение в ДушанбеОзеро Искандеркуль, местная Ниагара и возвращение в ДушанбеОзеро Искандеркуль, местная Ниагара и возвращение в ДушанбеОзеро Искандеркуль, местная Ниагара и возвращение в ДушанбеОзеро Искандеркуль, местная Ниагара и возвращение в Душанбе

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все переезды по программе
  • Услуги гида-водителя
  • Посещение всех локаций по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Душанбе и обратно в ваш город
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Душанбе, 9:00
Завершение: Душанбе, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ориз
Ориз — ваша команда гидов в Душанбе
Провели экскурсии для 763 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ориз, мне 36 лет. Родом из Памира, живу в Душанбе. Более 10 лет занимаюсь организацией экскурсий по Таджикистану для путешественников из разных уголков мира на русском, английском
читать дальше

и немецком языках. Работаю с командой профессиональных гидов и водителей. С удовольствием познакомим вас с нашей Родиной, покажем удивительные локации Таджикистана от руин Панчакента до Памирских гор, поможем прочувствовать культуру и традиции нашего народа и, конечно же, раскроем секреты и вкусы нашей бесподобной кухни.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Душанбе

Похожие туры из Душанбе

Фанские горы, Искандеркуль и Семь озёр: индивидуальный автотур из Душанбе
На машине
2 дня
2 отзыва
Фанские горы, Искандеркуль и Семь озёр: индивидуальный автотур из Душанбе
Отдохнуть у природных жемчужин Таджикистана в комфортном формате и увидеть местную Ниагару
Начало: Душанбе, 9:00
13 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
$500 за всё до 2 чел.
По Памирскому тракту из Таджикистана в Кыргызстан (индивидуально)
На машине
5 дней
По Памирскому тракту из Таджикистана в Кыргызстан (индивидуально)
Проследовать по крыше мира, объехать кишлаки, караван-сараи, руины и увидеть, как живут в горах
Начало: Душанбе (Таджикистан), точное место и время по дог...
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
$2200 за всё до 2 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Душанбе
Все туры из Душанбе