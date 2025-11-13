Утром мы отправимся из Душанбе по живописной старой дороге через Варзоб и Анзобский тоннель. В пути сделаем остановки для коротких прогулок и фотосъёмки.

После прибытия в лагерь у Алаудинских озёр совершим пеший подъём к озеру — примерно 2,5 км с набором высоты около 250 м. Проведём время у берега, наслаждаясь бирюзовой водой и видом на горные вершины.

Затем вернёмся в лагерь и отправимся в деревню Саратог. После размещения в гостевом доме — отдых.