Автотур к Алаудинским озёрам и Искандеркулю с пешими прогулками в горах: только для вашей компании
Отправиться к природной жемчужине и нетипичным местам, переночевать в деревне и перезагрузиться
Всего за 2 дня вы побываете у одних из самых живописных локаций Фанских гор — Алаудинских озёр и Искандеркуля.
Это маршрут для тех, кто хочет быстро сменить городскую суету на тишину
гор, насладиться панорамными видами из окна автомобиля и во время пеших прогулок.
Ночь проведём в горной деревне, а утро встретим у легендарного озера, связанного с именем Александра Македонского.
Вы побываете в местах, где редко бывают путешественники, и успеете прочувствовать настоящую силу и красоту природы Таджикистана. Тур проводится только для вашей компании, можно расширить группу до 10 человек.
Если у вас есть индивидуальные пожелания, сообщите о них, постараемся учесть.
Программа тура по дням
1 день
Анзобский тоннель и Алаудинские озёра
Утром мы отправимся из Душанбе по живописной старой дороге через Варзоб и Анзобский тоннель. В пути сделаем остановки для коротких прогулок и фотосъёмки.
После прибытия в лагерь у Алаудинских озёр совершим пеший подъём к озеру — примерно 2,5 км с набором высоты около 250 м. Проведём время у берега, наслаждаясь бирюзовой водой и видом на горные вершины.
Затем вернёмся в лагерь и отправимся в деревню Саратог. После размещения в гостевом доме — отдых.
2 день
Озеро Искандеркуль, местная Ниагара и возвращение в Душанбе
Утром отправимся к озеру Искандеркуль — одному из самых живописных в Фанских горах. Прогуляемся вдоль берега, посетим водопад «Фанская Ниагара» и при желании поднимемся на смотровую площадку с панорамными видами.
Далее у вас будет время, чтобы пообедать в кафе или гостевом доме рядом с озером. Вечером — возвращение в Душанбе, дорога займёт около 3 часов.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ориз — ваша команда гидов в Душанбе
Провели экскурсии для 763 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ориз, мне 36 лет. Родом из Памира, живу в Душанбе. Более 10 лет занимаюсь организацией экскурсий по Таджикистану для путешественников из разных уголков мира на русском, английском
и немецком языках. Работаю с командой профессиональных гидов и водителей. С удовольствием познакомим вас с нашей Родиной, покажем удивительные локации Таджикистана от руин Панчакента до Памирских гор, поможем прочувствовать культуру и традиции нашего народа и, конечно же, раскроем секреты и вкусы нашей бесподобной кухни.