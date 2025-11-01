Мои заказы

Фанские горы, Искандеркуль и Семь озёр: индивидуальный автотур из Душанбе

Отдохнуть у природных жемчужин Таджикистана в комфортном формате и увидеть местную Ниагару
Отправимся из Душанбе к природным жемчужинам Таджикистана.

Наш путь лежит через Анзобский перевал, по живописным ущельям с захватывающими видами к Фанским горам и Семи озёрам. Также остановимся у одного из самых
красивых и легендарных мест этого края — озера Искандеркуль. При желании прогуляемся к водопаду, который называют «Фанской Ниагарой». Весь следующий день проведём на берегах чистейших водоёмов с переливающими оттенками воды. Увидим 6 озёр, а к последнему при желании дойдём пешком, наслаждаясь панорамами.

Всего за 2 дня вы не только откроете для себя природу Таджикистана, но и сможете перезагрузиться и отдохнуть. Тур проводится только для вашей компании до 10 человек.

2 отзыва
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Гражданам РФ виза в Таджикистан не требуется.

Если у вас есть индивидуальные пожелания, сообщите о них, постараемся учесть.

Программа тура по дням

1 день

Анзобский перевал, озеро Искандеркуль, Пенджикент

Утром мы встретимся в Душанбе и отправимся на север, преодолевая один из самых живописных участков маршрута — Анзобский перевал. По дороге нас ждут завораживающие панорамы гор и ущелий, которые уже сами по себе будут ярким началом путешествия.

Первой остановкой станет озеро Искандеркуль — одно из самых красивых и легендарных мест в Таджикистане. Мы прогуляемся вдоль берега, а желающие смогут совершить короткую прогулку к водопаду, который местные называют «Фанской Ниагарой».

Обед организуем в кафе с панорамным видом на горы — это будет возможность не только попробовать местную кухню, но и немного передохнуть перед дальнейшей дорогой.

Продолжим путь через горные перевалы и долины. Вечером прибудем в Пенджикент, где заселимся в гостиницу.

2 день

Семь озёр и Фанские горы

Сегодня отправимся к одному из главных природных сокровищ Фанских гор — Семи озёрам. Этот каскад горных водоёмов отличается удивительной палитрой оттенков воды и расположен среди суровой, но живописной природы. Мы будем останавливаться у каждого из первых шести озёр, чтобы полюбоваться видами, сделать фото и насладиться тишиной гор.

По желанию можно будет пройти пешком до седьмого озера — маршрут несложный, около 2,5 км в одну сторону.

На берегу одного из водоёмов устроим обед-пикник с видом на воду и горы. После отдыха и неспешной прогулки вернёмся в Душанбе.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все переезды по программе
  • Услуги гида-водителя
  • Посещение всех локаций по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Душанбе и обратно в ваш город
  • Питание - около $5-10 за человека за приём пищи
  • 1-местное размещение (по желанию) - доплата $20 за тур
Где начинаем и завершаем?
Начало: Душанбе, 9:00
Завершение: Душанбе, к вечеру (после 17:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ориз
Ориз — ваша команда гидов в Душанбе
Провели экскурсии для 763 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ориз, мне 36 лет. Родом из Памира, живу в Душанбе. Более 10 лет занимаюсь организацией экскурсий по Таджикистану для путешественников из разных уголков мира на русском, английском
и немецком языках. Работаю с командой профессиональных гидов и водителей. С удовольствием познакомим вас с нашей Родиной, покажем удивительные локации Таджикистана от руин Панчакента до Памирских гор, поможем прочувствовать культуру и традиции нашего народа и, конечно же, раскроем секреты и вкусы нашей бесподобной кухни.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
N
Nikita
1 ноя 2025
Все отлично организовано. Ориз был постоянно на связи, все проговорили с учетом того, что у нас трое детей и один маленький (кресло на него нашли). Поездка конечно огонь - места
бомбические. Тут конечно хочется никуда не спешить, поэтому 2 дня самое то. А может и больше даже надо) Гостиница, что входит в стоимость - тоже хорошая, там куча туристов со всего света, чуть переживали, но как увидели успокоились - все норм. С нами был гид-водитель Бобур - отличный парень, много чего рассказал. Вел аккуратно авто по горным дорогам. В общем мы остались очень довольны.

А
Артемий
4 окт 2025
Отличное путешествие по прекраснейшим горам и озерам Таджикистана! Наш гид обеспечил комфортное вождение и очень приятное общение, за что отдельное спасибо! Программа полностью соответствовала описанию, однозначно рекомендую эту экскурсию!
