Утром мы встретимся в Душанбе и отправимся на север, преодолевая один из самых живописных участков маршрута — Анзобский перевал. По дороге нас ждут завораживающие панорамы гор и ущелий, которые уже сами по себе будут ярким началом путешествия.

Первой остановкой станет озеро Искандеркуль — одно из самых красивых и легендарных мест в Таджикистане. Мы прогуляемся вдоль берега, а желающие смогут совершить короткую прогулку к водопаду, который местные называют «Фанской Ниагарой».

Обед организуем в кафе с панорамным видом на горы — это будет возможность не только попробовать местную кухню, но и немного передохнуть перед дальнейшей дорогой.

Продолжим путь через горные перевалы и долины. Вечером прибудем в Пенджикент, где заселимся в гостиницу.