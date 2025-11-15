читать дальше

пиками, которые называют крышей мира.



Мы будем петлять меж склонов, наблюдая частую смену ландшафтов, останавливаясь в видовых точках, минуя лагеря пастухов-кочевников, караван-сараи, развалины постепенно исчезающих построек.



Будем заезжать в редкие городки и кишлаки, в которых малочисленные народы живут так же, как и их предки столетия назад.



Посмотрим, как в столь аскетичных условиях местные строят быт, и ощутим их радушие, ночуя в гестхаусах: тут хозяева могут предложить скромные условия и простую, но с заботой приготовленную домашнюю еду. А также издалека увидим афганские деревушки через границу — совсем рядом, но будто из другого мира.