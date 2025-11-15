Мои заказы

По Памирскому тракту из Таджикистана в Кыргызстан (индивидуально)

Проследовать по крыше мира, объехать кишлаки, караван-сараи, руины и увидеть, как живут в горах
Это путешествие — не про достопримечательности для галочки, а про исполинские горы и настоящую, неприукрашенную жизнь Памира.

Это суровые, почти безжизненные края с крутыми ущельями и перевалами, скованными снегом и льдом
пиками, которые называют крышей мира.

Мы будем петлять меж склонов, наблюдая частую смену ландшафтов, останавливаясь в видовых точках, минуя лагеря пастухов-кочевников, караван-сараи, развалины постепенно исчезающих построек.

Будем заезжать в редкие городки и кишлаки, в которых малочисленные народы живут так же, как и их предки столетия назад.

Посмотрим, как в столь аскетичных условиях местные строят быт, и ощутим их радушие, ночуя в гестхаусах: тут хозяева могут предложить скромные условия и простую, но с заботой приготовленную домашнюю еду. А также издалека увидим афганские деревушки через границу — совсем рядом, но будто из другого мира.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
паспорт
тёплую одежду (даже летом)
солнцезащиту (очки, крем, головной убор)
лекарства (в отдалённых районах аптеки редкость)
перекусы и воду на время переездов
наличные (банкоматы есть только в Душанбе и Хороге
сменную обувь

Программа тура по дням

1 день

Из Душанбе в Калаи-Хумб: водохранилище, речная долина, горные кишлаки

Встретимся в Душанбе и направимся в сторону Памира вдоль афганской границы. Дорога живописная, извилистая и полна впечатлений — сегодня вы увидите совсем другой, горный Таджикистан. Мы поднимемся к Нурекскому водохранилищу, одному из крупнейших в Средней Азии, проследуем по долине реки Пяндж, заедем в небольшие кишлаки и на смотровые площадки.

Сегодня преодолеем 290 км (7–9 часов в пути).

Из Душанбе в Калаи-Хумб: водохранилище, речная долина, горные кишлаки
2 день

Из Калаи-Хумб в Хорог: речная долина в горах, афганские деревни, смотровые

Продолжим ехать по долине Пяндж. Дорога петляет между скалами и рекой, а с другой стороны видны афганские деревушки на крутых склонах — совсем близко, но будто из другого мира. Это один из самых атмосферных участков Памирского тракта, на котором нам встретятся видовые точки, висячие мосты, шумные потоки и грандиозные каньоны.

Сегодня преодолеем 240 км (7–9 часов в пути).

Из Калаи-Хумб в Хорог: речная долина в горах, афганские деревни, смотровые
3 день

Ваханская долина: горы, реки, горячие источники, древние постройки

Сегодня направимся в одно из самых уникальных и красивых мест Таджикистана — Ваханский коридор, где сливаются культуры, границы и горы. Путь проходит по долине Пяндж через маленькие кишлаки и смотровые. По дороге мы увидим афганские горы Гиндукуша, слияние рек Пяндж и Вахандарьи — начало реки Амударьи, крепость Каахкаха, руины буддийской ступы в Ямге, музей суфийского философа Мубораки Вахани. При желании можно будет искупаться в горячих источниках Биби-Фатима.

Сегодня преодолеем 220 км (7–10 часов в пути).

Ваханская долина: горы, реки, горячие источники, древние постройки
4 день

Из Лангара в Мургаб: горный перевал, речная долина, озеро, пастухи-кочевники, караван-сараи

Едем дальше. Из зелёной Ваханской долины поднимемся к безлюдным просторам Памира: лунные плато, пики выше 4000 метров, солёные озёра — кажется, будто вы на другой планете. Мы покорим перевал Хархар, проследуем по долине реки Аличур, минуя пастушеские лагеря кочевников. Полюбуемся бирюзой озера Яшилькуль и голыми безлесными склонами, остановимся у соляных источников и караван-сараев.

Сегодня преодолеем 240 км (7–9 часов в пути).

Из Лангара в Мургаб: горный перевал, речная долина, озеро, пастухи-кочевники, караван-сараи
5 день

Из Мургаба в Ош: перевалы, озеро, долина

Впереди — финальный день путешествия. Сегодня пересечём высочайший перевал Памирского тракта — Ак-Байтал. Встретим по пути озеро Каракуль, окружённое заснеженными пиками, и инопланетные ландшафты плато с редкими пастухами. На перевале Кызыл-Арт мы пройдём границу с Кыргызстаном. Через живописную Алайскую долину с горами на горизонте доберёмся в конечную точку маршрута — Ош.

Сегодня преодолеем 420 км (9-11 часов в пути, включая прохождение границы).

Из Мургаба в Ош: перевалы, озеро, долина

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом-водителем и экскурсии по программе
  • Топливо, дорожные сборы
  • Помощь с организацией проживания и питания
  • Пропуск в погранзону
Что не входит в цену
  • Билеты в Душанбе и обратно в ваш город из Оша
  • Проживание - $20-25 с человека в сутки с завтраком и ужином
  • Питание - около $10 за каждый приём пищи
  • Страховка
  • Обратите внимание: стоимость тура указана для 1-2 участников. При группе из 3-8 человек стоимость обсуждается индивидуально (трансферы на минивэне)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Душанбе (Таджикистан), точное место и время по договорённости
Завершение: Ош (Кыргызстан), вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ориз
Ориз — ваша команда гидов в Душанбе
Провели экскурсии для 763 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ориз, мне 36 лет. Родом из Памира, живу в Душанбе. Более 10 лет занимаюсь организацией экскурсий по Таджикистану для путешественников из разных уголков мира на русском, английском
и немецком языках. Работаю с командой профессиональных гидов и водителей. С удовольствием познакомим вас с нашей Родиной, покажем удивительные локации Таджикистана от руин Панчакента до Памирских гор, поможем прочувствовать культуру и традиции нашего народа и, конечно же, раскроем секреты и вкусы нашей бесподобной кухни.

