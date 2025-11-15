Это суровые, почти безжизненные края с крутыми ущельями и перевалами, скованными снегом и льдом
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
паспорт
тёплую одежду (даже летом)
солнцезащиту (очки, крем, головной убор)
лекарства (в отдалённых районах аптеки редкость)
перекусы и воду на время переездов
наличные (банкоматы есть только в Душанбе и Хороге
сменную обувь
Программа тура по дням
Из Душанбе в Калаи-Хумб: водохранилище, речная долина, горные кишлаки
Встретимся в Душанбе и направимся в сторону Памира вдоль афганской границы. Дорога живописная, извилистая и полна впечатлений — сегодня вы увидите совсем другой, горный Таджикистан. Мы поднимемся к Нурекскому водохранилищу, одному из крупнейших в Средней Азии, проследуем по долине реки Пяндж, заедем в небольшие кишлаки и на смотровые площадки.
Сегодня преодолеем 290 км (7–9 часов в пути).
Из Калаи-Хумб в Хорог: речная долина в горах, афганские деревни, смотровые
Продолжим ехать по долине Пяндж. Дорога петляет между скалами и рекой, а с другой стороны видны афганские деревушки на крутых склонах — совсем близко, но будто из другого мира. Это один из самых атмосферных участков Памирского тракта, на котором нам встретятся видовые точки, висячие мосты, шумные потоки и грандиозные каньоны.
Сегодня преодолеем 240 км (7–9 часов в пути).
Ваханская долина: горы, реки, горячие источники, древние постройки
Сегодня направимся в одно из самых уникальных и красивых мест Таджикистана — Ваханский коридор, где сливаются культуры, границы и горы. Путь проходит по долине Пяндж через маленькие кишлаки и смотровые. По дороге мы увидим афганские горы Гиндукуша, слияние рек Пяндж и Вахандарьи — начало реки Амударьи, крепость Каахкаха, руины буддийской ступы в Ямге, музей суфийского философа Мубораки Вахани. При желании можно будет искупаться в горячих источниках Биби-Фатима.
Сегодня преодолеем 220 км (7–10 часов в пути).
Из Лангара в Мургаб: горный перевал, речная долина, озеро, пастухи-кочевники, караван-сараи
Едем дальше. Из зелёной Ваханской долины поднимемся к безлюдным просторам Памира: лунные плато, пики выше 4000 метров, солёные озёра — кажется, будто вы на другой планете. Мы покорим перевал Хархар, проследуем по долине реки Аличур, минуя пастушеские лагеря кочевников. Полюбуемся бирюзой озера Яшилькуль и голыми безлесными склонами, остановимся у соляных источников и караван-сараев.
Сегодня преодолеем 240 км (7–9 часов в пути).
Из Мургаба в Ош: перевалы, озеро, долина
Впереди — финальный день путешествия. Сегодня пересечём высочайший перевал Памирского тракта — Ак-Байтал. Встретим по пути озеро Каракуль, окружённое заснеженными пиками, и инопланетные ландшафты плато с редкими пастухами. На перевале Кызыл-Арт мы пройдём границу с Кыргызстаном. Через живописную Алайскую долину с горами на горизонте доберёмся в конечную точку маршрута — Ош.
Сегодня преодолеем 420 км (9-11 часов в пути, включая прохождение границы).
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом-водителем и экскурсии по программе
- Топливо, дорожные сборы
- Помощь с организацией проживания и питания
- Пропуск в погранзону
Что не входит в цену
- Билеты в Душанбе и обратно в ваш город из Оша
- Проживание - $20-25 с человека в сутки с завтраком и ужином
- Питание - около $10 за каждый приём пищи
- Страховка
- Обратите внимание: стоимость тура указана для 1-2 участников. При группе из 3-8 человек стоимость обсуждается индивидуально (трансферы на минивэне)