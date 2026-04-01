Мои заказы

Треккинг в Фанских горах Таджикистана

Четырёхдневный треккинг в Фанских горах — это уникальное путешествие по живописным тропам Центральной Азии, где вы сможете насладиться красотой природы и историей региона.

Мы начнём в Артуче и направимся к Куликалонской котловине, пройдём через перевал Алауддин и увидим озеро Алауддин, а также проживём атмосферу настоящего горного приключения.
Описание тура

Фанские горы: путешествие по легендарным тропам Центральной Азии Четырёхдневный треккинг в Фанских горах — это незабываемое путешествие в один из самых легендарных и живописных горных районов Центральной Азии, где природа, история и альпинистское наследие соединяются в единый маршрут. Наш маршрут начинается в Артуче — историческом альплагере, который десятилетиями служил базой для альпинистов и исследователей гор. Отсюда тропы ведут в сердце Фанов — к Куликалонской котловине, окружённой грандиозными пиками и цепочкой ледниковых озёр. Это место считается одним из самых фотогеничных в Таджикистане и часто называется «природным амфитеатром Фанских гор». Кульминацией маршрута становится переход через перевал Алауддин (3860 м) — древний горный путь, соединяющий долины. С перевала открываются панорамные виды на пик Чимтарга (5489 м) — высочайшую вершину Фанов и символ региона. Спуск приводит к озеру Алауддин, одному из самых красивых высокогорных озёр Таджикистана, питаемому ледниками и меняющему цвет воды от бирюзового до глубокого синего. Тур идеально сбалансирован по нагрузке и подходит для путешественников с базовой физической подготовкой, желающих:
пройти классический треккинговый маршрут Фанских гор, • увидеть ключевые природные локации региона за короткое время, • пожить в палатках среди гор и озёр, • почувствовать атмосферу настоящего горного путешествия, • получить опыт высотного треккинга без технического альпинизма.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Artuch Village
  • Озёра Куликалон (Kulikalon Lakes)
  • Перевал Кулыкалон
  • Алауддинское озеро (Alauddin Lake)
  • Горные перевалы и тропы
Что включено
  • Питание в кемпах (завтрак, обед, ужин)
  • Услуги гида
  • Трансфер до старта маршрута и обратно
  • Палатки для кемпинга
  • Треккинговые палки
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Личное треккинговое или туристическое снаряжение (спальники, если не предоставлены)
  • Чаевые
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Душанбе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Душанбе

$330 за человека