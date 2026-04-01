Фанские горы: путешествие по легендарным тропам Центральной Азии Четырёхдневный треккинг в Фанских горах — это незабываемое путешествие в один из самых легендарных и живописных горных районов Центральной Азии, где природа, история и альпинистское наследие соединяются в единый маршрут. Наш маршрут начинается в Артуче — историческом альплагере, который десятилетиями служил базой для альпинистов и исследователей гор. Отсюда тропы ведут в сердце Фанов — к Куликалонской котловине, окружённой грандиозными пиками и цепочкой ледниковых озёр. Это место считается одним из самых фотогеничных в Таджикистане и часто называется «природным амфитеатром Фанских гор». Кульминацией маршрута становится переход через перевал Алауддин (3860 м) — древний горный путь, соединяющий долины. С перевала открываются панорамные виды на пик Чимтарга (5489 м) — высочайшую вершину Фанов и символ региона. Спуск приводит к озеру Алауддин, одному из самых красивых высокогорных озёр Таджикистана, питаемому ледниками и меняющему цвет воды от бирюзового до глубокого синего. Тур идеально сбалансирован по нагрузке и подходит для путешественников с базовой физической подготовкой, желающих:

пройти классический треккинговый маршрут Фанских гор, • увидеть ключевые природные локации региона за короткое время, • пожить в палатках среди гор и озёр, • почувствовать атмосферу настоящего горного путешествия, • получить опыт высотного треккинга без технического альпинизма.