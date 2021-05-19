Полезная информация о Худжанде

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Местное время в Худжанде
02:5522
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇯 Таджикистан
Название городаХуджанд
По-английскиKhujand
Столица регионаХуджанд является столицей региона
Население города144 865 чел.
АэропортХуджанд LBD
Часовой поясAsia/Dushanbe
Средняя высота340 м. от уровня моря

Где находится Худжанд на карте

Худжанд фото города
Худжанд

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