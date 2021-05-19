Полезная информация о Худжанде
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Местное время в Худжанде
02:5522
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇯 Таджикистан
|Название города
|Худжанд
|По-английски
|Khujand
|Столица региона
|Худжанд является столицей региона
|Население города
|144 865 чел.
|Аэропорт
|Худжанд LBD
|Часовой пояс
|Asia/Dushanbe
|Средняя высота
|340 м. от уровня моря
Где находится Худжанд на карте
Худжанд