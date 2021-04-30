Летим в Худжанд

Как добраться до Худжанда на самолёте

В Худжанде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Khujand Airport» вам не избежать

Список аэропортов Худжанда

  1. Худжанд LBD
    Khujand Airport

Самые дешёвые билеты в Худжанд из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
30.04.2021из 🇷🇺Москвы12 755
30.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга14 51516ч 20м (⇵1)
05.05.2021из 🇷🇺Новосибирска14 7103ч 10м
31.12.2020из 🇷🇺Казани14 71527ч 55м (⇵1)
22.01.2021из 🇷🇺Тюмени14 71510ч 55м (⇵1)
01.03.2021из 🇷🇺Калининграда16 26117ч 15м (⇵1)
12.01.2021из 🇷🇺Екатеринбурга17 36618ч 55м (⇵2)
22.01.2021из 🇷🇺Сургута17 79546ч 55м (⇵1)
31.12.2020из 🇷🇺Краснодара17 84423ч 35м (⇵2)
05.12.2020из 🇷🇺Кемерово18 02821ч 55м (⇵1)
30.12.2020из 🇷🇺Минеральных Вод19 78343ч 35м (⇵2)
31.12.2020из 🇷🇺Омска19 92360ч 50м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Нижневартовска20 71847ч 20м (⇵1)
20.11.2020из 🇹🇷Стамбула21 23612ч 30м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Красноярска21 27146ч 15м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Нового Уренгоя24 60344ч 45м (⇵2)
20.12.2020из 🇷🇺Иркутска25 40311ч 15м (⇵1)
03.01.2021из 🇷🇺Читы26 40623ч 5м (⇵1)
12.04.2021из 🇷🇺Хабаровска26 41722ч 30м (⇵1)
01.12.2020из 🇩🇪Берлина26 94113ч 40м (⇵1)
11.06.2021из 🇷🇺Южно-Сахалинска29 09210ч 35м (⇵1)
15.12.2020из 🇷🇺Норильска31 3327ч 35м (⇵1)
01.12.2020из 🇰🇿Алматы31 34215ч 40м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Владивостока31 88831ч 55м (⇵2)
13.06.2021из 🇷🇺Магадана31 9359ч 55м (⇵1)
07.12.2020из 🇷🇺Мирного33 15527ч 30м (⇵2)
20.11.2020из 🇦🇪Дубая34 51522ч 5м (⇵2)
01.12.2020из 🇹🇯Душанбе39 45313ч 25м (⇵1)
09.12.2020из Сеула40 62245ч (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Якутска42 02413ч 30м (⇵1)
28.04.2021из Хагатны82 73431ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Худжанда