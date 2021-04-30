Как добраться до Худжанда на самолёте
В Худжанде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Khujand Airport» вам не избежать
Список аэропортов Худжанда
- Худжанд LBDKhujand Airport
Самые дешёвые билеты в Худжанд из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|30.04.2021
|из 🇷🇺Москвы
|12 755
|4ч
|30.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|14 515
|16ч 20м (⇵1)
|05.05.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|14 710
|3ч 10м
|31.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|14 715
|27ч 55м (⇵1)
|22.01.2021
|из 🇷🇺Тюмени
|14 715
|10ч 55м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇷🇺Калининграда
|16 261
|17ч 15м (⇵1)
|12.01.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|17 366
|18ч 55м (⇵2)
|22.01.2021
|из 🇷🇺Сургута
|17 795
|46ч 55м (⇵1)
|31.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|17 844
|23ч 35м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|18 028
|21ч 55м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|19 783
|43ч 35м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇷🇺Омска
|19 923
|60ч 50м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|20 718
|47ч 20м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|21 236
|12ч 30м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|21 271
|46ч 15м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|24 603
|44ч 45м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|25 403
|11ч 15м (⇵1)
|03.01.2021
|из 🇷🇺Читы
|26 406
|23ч 5м (⇵1)
|12.04.2021
|из 🇷🇺Хабаровска
|26 417
|22ч 30м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇩🇪Берлина
|26 941
|13ч 40м (⇵1)
|11.06.2021
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|29 092
|10ч 35м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Норильска
|31 332
|7ч 35м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|31 342
|15ч 40м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|31 888
|31ч 55м (⇵2)
|13.06.2021
|из 🇷🇺Магадана
|31 935
|9ч 55м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Мирного
|33 155
|27ч 30м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|34 515
|22ч 5м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇹🇯Душанбе
|39 453
|13ч 25м (⇵1)
|09.12.2020
|из Сеула
|40 622
|45ч (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Якутска
|42 024
|13ч 30м (⇵1)
|28.04.2021
|из Хагатны
|82 734
|31ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Худжанда
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