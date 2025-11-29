Индивидуальный трансфер из аэропорта Бангкока в город или из города в аэро

Описание трансферНачните своё путешествие по Бангкоку комфортно и спокойно. Мы организуем индивидуальный трансфер из аэропорта прямо до двери вашего отеля или жилья. В зоне прилёта вас встретят с именной табличкой, помогут с багажом и проводят к автомобилю. Поездка пройдёт без задержек и стресса — мы заранее уточняем данные рейса, отслеживаем время прилёта и гарантируем встречу с водителем при любой задержке. Все водители соблюдают правила дорожного движения и обеспечивают максимально безопасный маршрут. Вам остаётся только расслабиться и наслаждаться началом отдыха.
Трансфер доступен в любое время дня и ночи при бронировании заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча с табличкой/nТрансфер из аэропорта до двери вашего отеля/nРусскоязычная поддержка олнайн по whatsapp на время вашего трансфера
Что не входит в цену
- Дополнительные остановки по пути/nдетские кресла
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зона прилёта, куда вы попадаете после получения багажа
Завершение: Ваш отель в городе Бангкок
Когда и сколько длится?
Когда: Трансфер доступен в любое время дня и ночи при бронировании заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
