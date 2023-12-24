Дорогие гости солнечного Бангкока! Приглашаем вас воспользоваться нашими услугами трансфера. Не нужно заботится ни о чём: мы всё организуем за вас. Русскоговорящий водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и с комфортом доставит по адресу. И пусть первая встреча с новым городом пройдёт гладко!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

В любое время дня и ночи наш водитель встретит вас в аэропорту или в лобби отеля, поможет с багажом и с комфортом доставит по указанному адресу. Все наши водители — русскоговорящие, поэтому не стесняйтесь задавать им интересующие вас вопросы. Они с удовольствием расскажут о местных традициях и кухне и дадут советы, как провести ваш отдых незабываемо.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — не менее, чем за 48 часов до встречи организатору онлайн переводом на карту Сбербанка, банка Европы, банка Таиланда или через платёжную систему PayPAl.