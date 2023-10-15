Дорогие гости солнечного Бангкока! Приглашаем вас воспользоваться нашими услугами трансфера. Не нужно заботится ни о чём: мы всё организуем за вас. Русскоговорящий водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и с комфортом доставит по адресу. И пусть первая встреча с новым городом пройдёт гладко!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

В любое время дня и ночи наш водитель встретит вас в аэропорту или в лобби отеля, поможет с багажом и с комфортом доставит по указанному адресу. Все наши водители — русскоговорящие, поэтому не стесняйтесь задавать им интересующие вас вопросы. Они с удовольствием расскажут о местных традициях и кухне и дадут советы, как провести ваш отдых незабываемо.

Организационные детали