Добраться в нужную точку на комфортабельном автомобиле с русскоговорящим водителем
Дорогие гости солнечного Бангкока! Приглашаем вас воспользоваться нашими услугами трансфера. Не нужно заботится ни о чём: мы всё организуем за вас.
Русскоговорящий водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и с комфортом доставит по адресу. И пусть первая встреча с новым городом пройдёт гладко!
Русскоговорящий водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и с комфортом доставит по адресу. И пусть первая встреча с новым городом пройдёт гладко!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
В любое время дня и ночи наш водитель встретит вас в аэропорту или в лобби отеля, поможет с багажом и с комфортом доставит по указанному адресу. Все наши водители — русскоговорящие, поэтому не стесняйтесь задавать им интересующие вас вопросы. Они с удовольствием расскажут о местных традициях и кухне и дадут советы, как провести ваш отдых незабываемо.
Организационные детали
- Мы осуществляем трансферы круглосуточно на комфортабельных седанах и минивэнах
- После бронирования, пожалуйста, сообщите нам информацию о рейсе, название отеля, ваши имя и фамилию
- Если вам нужно детское кресло или вы хотите перевезти крупногабаритный багаж, сообщите об этом, пожалуйста, заранее (минимум за сутки)
- Помимо трансферов в аэропорт, также предлагаем услуги бордеррана и поездки по другим маршрутам. Подробности уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Бангкоке
Осуществляем трансферы во всех городах мира. Новые автомобили, седаны, минивэны, джипы, автобусы. Имеются детские кресла, питьевая вода, доступ к wi-fi. Русскоговорящие водители работают круглосуточно для ваших заказов.
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