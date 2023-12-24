Дорогие гости солнечного Бангкока! Приглашаем вас воспользоваться нашими услугами трансфера. Не нужно заботится ни о чём: мы всё организуем за вас.
Русскоговорящий водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и с комфортом доставит по адресу. И пусть первая встреча с новым городом пройдёт гладко!
Русскоговорящий водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и с комфортом доставит по адресу. И пусть первая встреча с новым городом пройдёт гладко!
Описание трансфер
Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
В любое время дня и ночи наш водитель встретит вас в аэропорту или в лобби отеля, поможет с багажом и с комфортом доставит по указанному адресу. Все наши водители — русскоговорящие, поэтому не стесняйтесь задавать им интересующие вас вопросы. Они с удовольствием расскажут о местных традициях и кухне и дадут советы, как провести ваш отдых незабываемо.
Организационные детали
На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — не менее, чем за 48 часов до встречи организатору онлайн переводом на карту Сбербанка, банка Европы, банка Таиланда или через платёжную систему PayPAl.
- При отмене бронирования с вашей стороны не менее, чем за 48 часов, мы полностью вернём предоплату. При отмене бронирования за 24-47 часов мы вернём вам 50% предоплаты. При отмене бронирования менее, чем за 24 часа, предоплата не возвращается.
- Мы осуществляем трансферы круглосуточно на комфортабельных седанах и минивэнах
- После бронирования, пожалуйста, сообщите нам информацию о рейсе, название отеля, ваши имя и фамилию
- Если вам нужно детское кресло или вы хотите перевезти крупногабаритный багаж, сообщите об этом, пожалуйста, заранее (минимум за сутки)
- Помимо трансферов в аэропорт, также предлагаем услуги бордеррана и поездки по другим маршрутам. Подробности уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 167 туристов
Осуществляем трансферы во всех городах мира, а также проводим экскурсии с индивидуальными программами для искушённых туристов. Новые автомобили, седаны, минивэны, джипы, автобусы. Имеются детские кресла, питьевая вода, доступ к wi-fi. Русскоговорящие гиды и водители работают круглосуточно для ваших заказов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо большое! Мы очень довольны, трансфер был вовремя, отличный вежливый водитель. Помог с багажом, угостил водичкой))
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Спасибо за организацию трансфера, все отлично!! Все вовремя, по инструкции, по нашей просьбе заехали в магазин и купили необходимое.
Хотелось бы дешевле, но комфорт важнее!!
Хотелось бы дешевле, но комфорт важнее!!
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Е
Все было отлично! Заказывала трансфер для родителей! Встретили, довезли без задержек и опозданий) даже фотоотчет выслали)
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С
водитель был не русскоговорящий, но всё было четко и понятно без слов, встретили с табличкой, посадили, довезли
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