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что в наших силах.



Также, я хотел прокомментировать ваши слова.



1.2. Программа спланирована с большим запасом времени на каждой локации, на случай задержек, т. к. большие пробки в Бангкоке — это повседневность. Это групповая экскурсия, а не индивидуальная, она априори по регламенту подразумевает возможность задержек, т. к. это разные люди и пунктуальность зависит от участников группы в большей степени чем от гида, и посещая любую групповую программу вы автоматически соглашаетесь с тем, что небольшие задержки могут быть.

На небоскреб выделяется 2 часа, поэтому даже если группа из Паттайи опоздала из-за пробок, на 10-20 мин., 1 час 40 минут на небоскреб более чем достаточно. Интерактивное шоу находится внутри небоскреба, и вы могли перераспределять ваши 1.40 мин между шоу и смотровой в любой пропорции, хоть и весь 1.40 могли там пробыть.

3. Храмы действующие, естественно, вести внутри храма экскурсию запрещено.

Это действующий храм, а не музей, там не должно быть и нигде не было обещано табличек. Каким образом гид может повлиять на наличие или отсутствие табличек в храме? Вывески с названием всех мест есть на тайском языке. Это Таиланд, у нас в храмах есть таблички на тайском языке, так почему здесь должны быть таблички на русском?

5. Да, в Таиланде жарко, как гид на это может повлиять? Вы как минимум проходили мимо огромной базилики, т. к. другого пути там нет и не заметить ее было невозможно, но вы почему-то обратили внимание на мусорные контейнеры вдоль дорог. У нас в городах на улицах не используются мусорные контейнеры? В чем тогда вопрос?

Во всем Таиланде используются открытые канализации для отвода дождевых вод, и после дождя везде в Бангкоке и любом другом городе стоит специфический запах, т. е. это не является особенностью конкретного места, а присуще всему Таиланду.

6. У нас нет микроавтобусов старше 5 лет, весь транспорт новый.

7. Круиз был 1.5 часа, как и заявлено. Вы можете иметь свою точку зрения, но я с ней не соглашусь лайнер отличный, еда шикарна, многие гости пишут благодарности указывая, что съели сашими и лосося больше чем на половину стоимости экскурсии. Столы стоят нормально.

8. В торговом центре есть смотровая, много инсталляций, фонтаны с лазерной подсветкой, а вовсе не шопинг.