Бангкок на ваших кадрах

Идеальный тур для тех, кто хочет расслабиться после перелёта. Прогулка по Бангкоку с посещением смотровых площадок и круизом по реке Чао Прайя
Программа для тех, кто впервые в Бангкоке и хочет насладиться его красотами без перегрузки информацией.

Участники посетят Сад камней, увидят панораму города с высоты небоскрёба и завершат день круизом по реке Чао Прайя с ужином. Это отличная возможность сделать памятные фото и насладиться видами города. В стоимость включены трансфер и ужин, что делает предложение ещё более привлекательным
4.71
14 отзывов

7 причин купить этот билет на круиз

  • 🕌 Посещение уникальных храмов
  • 🌆 Вид на город с высоты
  • 🚢 Круиз по реке Чао Прайя
  • 🍽️ Ужин включён в стоимость
  • 📸 Возможность сделать отличные фото
  • 🚌 Удобный трансфер
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Бангкок на ваших кадрах
Бангкок на ваших кадрах
Бангкок на ваших кадрах
Ближайшие даты:
22
мая23
мая24
мая25
мая26
мая27
мая28
мая
Время начала: 13:30

Что можно увидеть

  • Чеди Пхра Боромматхат Маха
  • Сад камней Кхао Мо
  • Храм с большим колоколом
  • Торговый центр Айкон Сиам

Описание круиза

  • Панорамная площадка со стеклянным полом на небоскрёбе Кинг Пауэр Маханакхон — вторая по высоте в Бангкоке. Отсюда открываются лучшие виды на город!
  • «Маханакхон Оазис» — футуристический виртуальный зоопарк из 9 залов, наполненных дикой природой и разнообразными обитателями морей и суши. С ними можно взаимодействовать в специальных интерактивных зонах.
  • Чеди Пхра Боромматхат Маха 19 века, внесённая в список ЮНЕСКО. Осматриваем снаружи, внутрь не заходим
  • Сад камней Кхао Мо. Вы посмотрите на точную копию горы Меру, считающуюся центром Вселенной в буддийской мифологии
  • Пешая прогулка к храму через мультикультурный квартал. По дороге вы увидите базилику Сантакруз (только внешний осмотр)
  • Храм, построенный известной китайской семьёй, на территории которого находится самый большой колокол в Таиланде. По поверьям, он приносит удачу, если в него ударить
  • Торговый центр Айкон Сиам. У вас будет около 2 часов, чтобы самостоятельно его исследовать. Вы сможете подняться на смотровую площадку с видом на реку Чао Прайя, понаблюдать, как готовят тайскую еду, сфотографироваться с множеством инсталляций, полюбоваться фонтанами
  • Круиз по реке через центральную часть Бангкока (1,5 часа) на шикарном лайнере с включённым в стоимость ужином. Вас ждёт шведский стол с превосходным выбором блюд, в том числе из морепродуктов. Во время прогулки вы полюбуетесь памятниками архитектуры Бангкока при ночном освещении

У каждой достопримечательности, кроме небоскрёба, гид будет ориентировать вас по локации, затем будет свободное время, чтобы сделать фотографии на память — в этот промежуток рассказы и сопровождение не предусмотрены. В небоскрёбе наверх вас сопроводит сотрудник, гид внутрь не заходит.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Toyota или аналогичном, услуги русскоговорящего сопровождающего, ужин на круизном лайнере.
  • Отдельно оплачиваются все билеты — 1200 батов
  • Доплата за экскурсию осуществляется только в тайских батах
  • Программа будет интересна взрослым и детям с 6 лет
  • С вами поеду я или другой сопровождающий из нашей команды

Особенности программы

  • Обратите внимание: программа ориентирована на фотографирование. Это не информационно-историческая экскурсия
  • Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и вернуться в отель после окончания поездки
  • Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату
  • Места на лайнере распределяют сотрудниками лайнера, поэтому мы не можем гарантировать или выбрать конкретный стол для вас

ежедневно в 13:30

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Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$61
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У небоскреба МахаНакхон
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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В
28 мар 2025
Больше всего запомнились обзорная площадка и вечерняя прогулка по реке. На локациях достаточно свободного времени чтобы вдоволь сделать фотографий. Группа была маленькой и организованной. Транспорт и водитель отличные. Гид Влад уделил внимание всем, отвечал на вопросы. Экскурсия подарила заряд положительных эмоций и впечатлений.
П
27 мар 2025
Прекрасно организованная экскурсия! Интересные места, небоскреб, храмы, ужин на корабле, все понравилось. Благодарю!
Б
25 мар 2025
Хорошая программа. Единственным минусом является жара в Бангкоке. Гид Влад отвечал на вопросы и интересно рассказывал. Прогулка на корабле очень понравилась, хорошая еда, живая музыка, красивые виды. С смотровой площадки также были завораживающие виды, народу было мало, можно было сделать фотографии спокойно. Все было очень хорошо организовано. Спасибо
Y
25 мар 2025
Большое спасибо нашему гиду Михаилу за профеонализм, интересную и полезную информацию и отдельное спасибо за отзывчивость и готовность помочь!
Экскурсия понравилась, было тяжеловато в середине дня в пешей прогулке.
В остальном все было замечательно.
N
22 мар 2025
Только что вернулись с экскурсии. Было сделано все, что запланировано. Так как в Бангкоке проездом, то хотелось просто видовую экскурсию. Получили в пол. ном объеме: от современных высоток, с осмотром
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города с высоты боьше 300 м до португальского района с узенькими улочками, старыми домами, где большая часть жизни проходит на улице, с каналами, в которых живут вараны, с буддийскими храмами и с католической базиликой. Торговый центр тоже интересный, неплохая остановка перед вечерним речным круизом (и да, там легко заблудиться даже просто катаясь на эскалаторах и гуляя между фонтанами, террассами, ресторанчиками…). Речная прогулка была тоже хороша, еды было достаточно, а певцы и танцоры отработали на славу. Спасибо!

Только что вернулись с экскурсии. Было сделано все, что запланировано. Так как в Бангкоке проездом, тоТолько что вернулись с экскурсии. Было сделано все, что запланировано. Так как в Бангкоке проездом, тоТолько что вернулись с экскурсии. Было сделано все, что запланировано. Так как в Бангкоке проездом, тоТолько что вернулись с экскурсии. Было сделано все, что запланировано. Так как в Бангкоке проездом, тоТолько что вернулись с экскурсии. Было сделано все, что запланировано. Так как в Бангкоке проездом, тоТолько что вернулись с экскурсии. Было сделано все, что запланировано. Так как в Бангкоке проездом, тоТолько что вернулись с экскурсии. Было сделано все, что запланировано. Так как в Бангкоке проездом, тоТолько что вернулись с экскурсии. Было сделано все, что запланировано. Так как в Бангкоке проездом, то
Е
21 мар 2025
Экскурсия -супер эконом вариант.
Нужно ну очень хорошо выпить, чтобы это могло понравится.
Неприятные моменты:
1. Не вовремя началась экскурсия, т. к. поздно приехали с другие туристы с Патаи, в результате сократилось время
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посещения небоскреба
2. 20 минут посещение интерактивного шоу-ну очень мало
3. Посещение храмов было с другим гидом, которого было трудно понять-поэтому был ли Сад камней Кхао Мо-мне мне не понятно - табличек не было. И хотя заявленные храмы все были- по этой же причине-в реальности был обычный самостоятельный осмотр.
5.15-минутная прогулка с выходом на набережную- в реальности оказалось- 40 минут по жаре рядом с чужими заборами, где из кроме мусора, свалки и засохших цветов ничего нет. А какие там запахи-просто ужас.
6. микроавтобус "убитый"--дырки на сиденьях
7. Круиз по реке через центральную часть Бангкока (1,5 часа) на шикарном лайнере- это оказался замученный кораблик, где нужно было сидеть за огромным столом плечом к плечу-со всей группой. Столы других групп стояли так близко, что было вообще не отодвинуться. И маршрут был только на 1 час, а полчаса корабль плыл зачем-то по второму кругу. Да, еды было много, но ее качество и подача-ужасная.
8. Торговый центр Айкон Сиам-не понимаю зачем он в этой программе, т. к. с учетом выше перечисленного человек с доходами, который может себе покупать Прадо, Гуччи и т. п. -зачем ему нужна эта экскурсия.
В итоге-очень жаль потраченного дня.
Прилагаю фото, чтобы другие туристы подумали -им это нужно?

Экскурсия -супер эконом вариант.Экскурсия -супер эконом вариант.Экскурсия -супер эконом вариант.
Леонид
Леонид
Ответ организатора:
Елена, здравствуйте!

Сожалеем, что некоторые моменты в программе вам не понравились, мы учтем ваши замечания и постараемся максимально быстро исправить то,
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что в наших силах.

Также, я хотел прокомментировать ваши слова.

1.2. Программа спланирована с большим запасом времени на каждой локации, на случай задержек, т. к. большие пробки в Бангкоке — это повседневность. Это групповая экскурсия, а не индивидуальная, она априори по регламенту подразумевает возможность задержек, т. к. это разные люди и пунктуальность зависит от участников группы в большей степени чем от гида, и посещая любую групповую программу вы автоматически соглашаетесь с тем, что небольшие задержки могут быть.
На небоскреб выделяется 2 часа, поэтому даже если группа из Паттайи опоздала из-за пробок, на 10-20 мин., 1 час 40 минут на небоскреб более чем достаточно. Интерактивное шоу находится внутри небоскреба, и вы могли перераспределять ваши 1.40 мин между шоу и смотровой в любой пропорции, хоть и весь 1.40 могли там пробыть.
3. Храмы действующие, естественно, вести внутри храма экскурсию запрещено.
Это действующий храм, а не музей, там не должно быть и нигде не было обещано табличек. Каким образом гид может повлиять на наличие или отсутствие табличек в храме? Вывески с названием всех мест есть на тайском языке. Это Таиланд, у нас в храмах есть таблички на тайском языке, так почему здесь должны быть таблички на русском?
5. Да, в Таиланде жарко, как гид на это может повлиять? Вы как минимум проходили мимо огромной базилики, т. к. другого пути там нет и не заметить ее было невозможно, но вы почему-то обратили внимание на мусорные контейнеры вдоль дорог. У нас в городах на улицах не используются мусорные контейнеры? В чем тогда вопрос?
Во всем Таиланде используются открытые канализации для отвода дождевых вод, и после дождя везде в Бангкоке и любом другом городе стоит специфический запах, т. е. это не является особенностью конкретного места, а присуще всему Таиланду.
6. У нас нет микроавтобусов старше 5 лет, весь транспорт новый.
7. Круиз был 1.5 часа, как и заявлено. Вы можете иметь свою точку зрения, но я с ней не соглашусь лайнер отличный, еда шикарна, многие гости пишут благодарности указывая, что съели сашими и лосося больше чем на половину стоимости экскурсии. Столы стоят нормально.
8. В торговом центре есть смотровая, много инсталляций, фонтаны с лазерной подсветкой, а вовсе не шопинг.

А
16 мар 2025
Все понравилось, смотровая Маханакон супер, круиз велеколепно, остальная программа была вполне интересна для первого раза.
Татьяна
5 мар 2025
Невероятный день!
Все организовано. Встречают, сопровождают, показывают, рассказывают.
Разнообразно.
Утро - смотровая - зрелищность
Обед - храмы - духовность
День - шоппинг - мега крутой ТЦ, от еды и Зары до Картье 😍 есть все!
Вечер
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- ночная прогулка на караблике - хлеб и зрелище.

Вот вечеру особое внимание хотелось бы уделить.
Организатор был с нами. Координировала, показывала, рассказывала. Спасибо Ангелине 🫶

Шведский стол - это что-то с чем-то🍒🥩🥟🍣🍤🍰🍮🍷
Традиционные танцы, именинников поздравляет персонал 🥳, а музыканты… вообще им нужно отдать должное тоже. Молодцы ребята, отлично пели, сделали настроение вечера всем! 👍

Спасибо, ребят, очень крутой день был!
Всем очень рекомендую 👍

Невероятный день!Невероятный день!Невероятный день!Невероятный день!Невероятный день!Невероятный день!Невероятный день!Невероятный день!Невероятный день!
Михаил
28 фев 2025
Прошу прощения, что не сразу смог написать! Постараюсь по порядку!) Well настолько профи и просто очень добрый и отзывчивый человек. Что то сразу располагает к нему! Информации было предостаточно, и
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главное, без воды! Я единственный присоединился к группе уже около Маханагхона, а остальные ребята ехали из Паттайи. У меня было очень непростое положение, т. к. перед этим в Камбодже у меня украли телефон и деньги! Well сделал мне отличную фотосессию, а когда мы отстали от группы сразу этим вопросом занялся, пока нас с ними не воссоединил! В общем, человек, как говорится, на своём месте! Рекомендую однозначно это гида! А ему и всей вашей компании удачи и процветания!

И
25 фев 2025
Хочу сразу выразить огромную признательность за ваше ответственное отношение к делу! Гид Валерий однозначно на своём месте! У меня приличный опыт и это один из лучших гидов, которых я когда-либо встречал.
Вы — крутые! 😎 Буду рекомендовать Вас всем своим друзьям и знакомым!)
Д
23 фев 2025
Все было отлично
К
11 янв 2025
Однозначно лучшие места программы — это небоскреб и круиз, сад тоже понравился. Веселому и энергичному гиду Тимуру гиганский респект. Казалось бы в программе расчитаной на фотографирование, где мы большую часть
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времени предоставлены сами себе, значение гида должно быть минимальным. Но Тимуру удалось уделить внимания каждому, как мне показалось. У меня большой опыт, когда гид отвечает на вопрос не одним предложением, а целым маленьким рассказом, то чуствуется что он любит свое дело. Угостил водичкой, мелочь, а приятно. Всегда спрашивал все ли понятно и может еще что-то необходимо подсказать. Такое отношешение гида было очень приятным. Спасибо

Н
16 дек 2024
Гидом был Александр, очень обходительный и внимательный, лучшие места программы небоскреб и лайнер, программа не утомительна, ужин отличный. В принципе, за такие деньги, отличный выбор, не жалею. Спасибо.
М
7 дек 2024
Программа однозначно стоит своих денег. Большее время программы мы предоставлены сами себе, но места были выбраны с большим вкусом, мест для фотографирования очень много и все свободное время расходуется имено
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на это. Гид очень интересно рассказывал во время переездов от одной локации к другой и отвечал на вопросы, гиду Александру тоже респект и зачет.
Ничего лучшего для первого дня за такие деньги не нашли, очень понравилось, рекомендуем.

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