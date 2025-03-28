Программа для тех, кто впервые в Бангкоке и хочет насладиться его красотами без перегрузки информацией.
Участники посетят Сад камней, увидят панораму города с высоты небоскрёба и завершат день круизом по реке Чао Прайя с ужином. Это отличная возможность сделать памятные фото и насладиться видами города. В стоимость включены трансфер и ужин, что делает предложение ещё более привлекательным
Участники посетят Сад камней, увидят панораму города с высоты небоскрёба и завершат день круизом по реке Чао Прайя с ужином. Это отличная возможность сделать памятные фото и насладиться видами города. В стоимость включены трансфер и ужин, что делает предложение ещё более привлекательным
7 причин купить этот билет на круиз
- 🕌 Посещение уникальных храмов
- 🌆 Вид на город с высоты
- 🚢 Круиз по реке Чао Прайя
- 🍽️ Ужин включён в стоимость
- 📸 Возможность сделать отличные фото
- 🚌 Удобный трансфер
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Чеди Пхра Боромматхат Маха
- Сад камней Кхао Мо
- Храм с большим колоколом
- Торговый центр Айкон Сиам
Описание круиза
- Панорамная площадка со стеклянным полом на небоскрёбе Кинг Пауэр Маханакхон — вторая по высоте в Бангкоке. Отсюда открываются лучшие виды на город!
- «Маханакхон Оазис» — футуристический виртуальный зоопарк из 9 залов, наполненных дикой природой и разнообразными обитателями морей и суши. С ними можно взаимодействовать в специальных интерактивных зонах.
- Чеди Пхра Боромматхат Маха 19 века, внесённая в список ЮНЕСКО. Осматриваем снаружи, внутрь не заходим
- Сад камней Кхао Мо. Вы посмотрите на точную копию горы Меру, считающуюся центром Вселенной в буддийской мифологии
- Пешая прогулка к храму через мультикультурный квартал. По дороге вы увидите базилику Сантакруз (только внешний осмотр)
- Храм, построенный известной китайской семьёй, на территории которого находится самый большой колокол в Таиланде. По поверьям, он приносит удачу, если в него ударить
- Торговый центр Айкон Сиам. У вас будет около 2 часов, чтобы самостоятельно его исследовать. Вы сможете подняться на смотровую площадку с видом на реку Чао Прайя, понаблюдать, как готовят тайскую еду, сфотографироваться с множеством инсталляций, полюбоваться фонтанами
- Круиз по реке через центральную часть Бангкока (1,5 часа) на шикарном лайнере с включённым в стоимость ужином. Вас ждёт шведский стол с превосходным выбором блюд, в том числе из морепродуктов. Во время прогулки вы полюбуетесь памятниками архитектуры Бангкока при ночном освещении
У каждой достопримечательности, кроме небоскрёба, гид будет ориентировать вас по локации, затем будет свободное время, чтобы сделать фотографии на память — в этот промежуток рассказы и сопровождение не предусмотрены. В небоскрёбе наверх вас сопроводит сотрудник, гид внутрь не заходит.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Toyota или аналогичном, услуги русскоговорящего сопровождающего, ужин на круизном лайнере.
- Отдельно оплачиваются все билеты — 1200 батов
- Доплата за экскурсию осуществляется только в тайских батах
- Программа будет интересна взрослым и детям с 6 лет
- С вами поеду я или другой сопровождающий из нашей команды
Особенности программы
- Обратите внимание: программа ориентирована на фотографирование. Это не информационно-историческая экскурсия
- Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и вернуться в отель после окончания поездки
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату
- Места на лайнере распределяют сотрудниками лайнера, поэтому мы не можем гарантировать или выбрать конкретный стол для вас
ежедневно в 13:30
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Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$61
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У небоскреба МахаНакхон
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 347 туристов
Здравствуйте! Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые из членов команды прожили в Таиланде более 15 лет и свободно говорят на тайскомЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентин
28 мар 2025
Больше всего запомнились обзорная площадка и вечерняя прогулка по реке. На локациях достаточно свободного времени чтобы вдоволь сделать фотографий. Группа была маленькой и организованной. Транспорт и водитель отличные. Гид Влад уделил внимание всем, отвечал на вопросы. Экскурсия подарила заряд положительных эмоций и впечатлений.
П
Петр
27 мар 2025
Прекрасно организованная экскурсия! Интересные места, небоскреб, храмы, ужин на корабле, все понравилось. Благодарю!
Б
Борис
25 мар 2025
Хорошая программа. Единственным минусом является жара в Бангкоке. Гид Влад отвечал на вопросы и интересно рассказывал. Прогулка на корабле очень понравилась, хорошая еда, живая музыка, красивые виды. С смотровой площадки также были завораживающие виды, народу было мало, можно было сделать фотографии спокойно. Все было очень хорошо организовано. Спасибо
Y
Yakov
25 мар 2025
Большое спасибо нашему гиду Михаилу за профеонализм, интересную и полезную информацию и отдельное спасибо за отзывчивость и готовность помочь!
Экскурсия понравилась, было тяжеловато в середине дня в пешей прогулке.
В остальном все было замечательно.
Экскурсия понравилась, было тяжеловато в середине дня в пешей прогулке.
В остальном все было замечательно.
N
Natalia
22 мар 2025
Только что вернулись с экскурсии. Было сделано все, что запланировано. Так как в Бангкоке проездом, то хотелось просто видовую экскурсию. Получили в пол. ном объеме: от современных высоток, с осмотром
Е
Елена
21 мар 2025
Экскурсия -супер эконом вариант.
Нужно ну очень хорошо выпить, чтобы это могло понравится.
Неприятные моменты:
1. Не вовремя началась экскурсия, т. к. поздно приехали с другие туристы с Патаи, в результате сократилось время
Нужно ну очень хорошо выпить, чтобы это могло понравится.
Неприятные моменты:
1. Не вовремя началась экскурсия, т. к. поздно приехали с другие туристы с Патаи, в результате сократилось время
Леонид
Ответ организатора:
Елена, здравствуйте!
Сожалеем, что некоторые моменты в программе вам не понравились, мы учтем ваши замечания и постараемся максимально быстро исправить то,
Сожалеем, что некоторые моменты в программе вам не понравились, мы учтем ваши замечания и постараемся максимально быстро исправить то,
А
Анна
16 мар 2025
Все понравилось, смотровая Маханакон супер, круиз велеколепно, остальная программа была вполне интересна для первого раза.
Татьяна
5 мар 2025
Невероятный день!
Все организовано. Встречают, сопровождают, показывают, рассказывают.
Разнообразно.
Утро - смотровая - зрелищность
Обед - храмы - духовность
День - шоппинг - мега крутой ТЦ, от еды и Зары до Картье 😍 есть все!
Вечер
Все организовано. Встречают, сопровождают, показывают, рассказывают.
Разнообразно.
Утро - смотровая - зрелищность
Обед - храмы - духовность
День - шоппинг - мега крутой ТЦ, от еды и Зары до Картье 😍 есть все!
Вечер
Михаил
28 фев 2025
Прошу прощения, что не сразу смог написать! Постараюсь по порядку!) Well настолько профи и просто очень добрый и отзывчивый человек. Что то сразу располагает к нему! Информации было предостаточно, и
И
Иван
25 фев 2025
Хочу сразу выразить огромную признательность за ваше ответственное отношение к делу! Гид Валерий однозначно на своём месте! У меня приличный опыт и это один из лучших гидов, которых я когда-либо встречал.
Вы — крутые! 😎 Буду рекомендовать Вас всем своим друзьям и знакомым!)
Вы — крутые! 😎 Буду рекомендовать Вас всем своим друзьям и знакомым!)
Д
Дмитрий
23 фев 2025
Все было отлично
К
Кирилл
11 янв 2025
Однозначно лучшие места программы — это небоскреб и круиз, сад тоже понравился. Веселому и энергичному гиду Тимуру гиганский респект. Казалось бы в программе расчитаной на фотографирование, где мы большую часть
Н
Наталья
16 дек 2024
Гидом был Александр, очень обходительный и внимательный, лучшие места программы небоскреб и лайнер, программа не утомительна, ужин отличный. В принципе, за такие деньги, отличный выбор, не жалею. Спасибо.
М
Михаил
7 дек 2024
Программа однозначно стоит своих денег. Большее время программы мы предоставлены сами себе, но места были выбраны с большим вкусом, мест для фотографирования очень много и все свободное время расходуется имено
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