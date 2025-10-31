Мы предлагаем вам трансфер на комфортабельном кроссовере, чтобы вы не опоздали на самолёт или с комфортом добрались в центр Бангкока из любого аэропорта города. Встретим с именной табличкой, поможем с багажом и доставим вас к нужной локации вовремя.
Описание трансфер
Обратите внимание: это услуга по перевозке пассажиров, она не предполагает экскурсионного обслуживания.
Водитель встретит вас с табличкой в любом аэропорту, поможет с чемоданами и отвезёт в отель в центре города. Или наоборот — заберёт из отеля и доставит в аэропорт.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном кроссовере Mitsubishi Xpander, Toyota Fortuner, Toyota Veloz или MG ZS. Детское кресло по запросу
- Внимание: если ваш отель находится не в центре, цена будет скорректирована — уточняйте её заранее
- Можем организовать трансфер в другие провинции Таиланда из аэропорта Бангкока — детали в переписке
- С вами будет опытный водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту или вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 29695 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Alexandr
31 окт 2025
За сутки заказали трансфер на обратную дорогу до аэропорта, попросили приехать пораньше. Доехали быстро и с комфортом, рекомендую, даже неопытный разберется
Alexandr
17 окт 2025
Пришлось поискать, тайка стояла с табличкой, увидел свою фамилию, подождали минут 5, созвонились с водителем, нас встретил у 4 выхода. Дорога до джомтьена все по прямой полтора часа. Все отлично
Входит в следующие категории Бангкока
Похожие экскурсии из Бангкока
Индивидуальная
до 15 чел.
Из аэропорта в отель и обратно: трансфер в Бангкоке
Индивидуальный трансфер из аэропорта в отель и обратно в Бангкоке с русскоговорящим водителем. Комфорт и удобство в любое время суток
Завтра в 00:00
9 дек в 00:00
$80 за всё до 15 чел.
-
29%
Круиз
Бангкок на ваших кадрах
Лучшие виды Бангкока, сад камней и круиз пореке Чао Прайя c ужином - за 1 день
Начало: У небоскреба МахаНакхон
Расписание: ежедневно в 13:30
Завтра в 13:30
9 дек в 13:30
$67
$95 за человека
Индивидуальная
В ритме Бангкока: Индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Бангкок - город, где древние традиции соседствуют с современностью. Откройте для себя культуру и обычаи Таиланда
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
от $255 за человека