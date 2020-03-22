Отзыв на: Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам А Александр 4 Мы наверное нечто иное ожидали от экскурсии. А так в целом все хорошо!

Отзыв на: Многоликий Бангкок И Ирина 5 Владимир замечательный гид. Экскурсия была потрясающая, без него мы бы не нашли и не дошли бы до многих мест в Бангкоке. С огромным удовольствием при следующем посещении Бангкока встретимся с Владимиром.

Отзыв на: Многоликий Бангкок П Петр 5 Спасибо, Владимиру! Увидели и узнали о Бангкоке то, о чем другие, возможно, и не догадываются. Реально Бангкок - город контрастов. Большой плюс, что Владимир маршрут предлагает, а вы можете вносить в него свои пожелания и коррективы. И они будут учтены. Я бы даже назвал это прогулкой по городу с другом. Прогулка очень интенсивная. Поэтому людям, у которых есть возможность подольше побыть в Бангкоке, я бы порекомендовал не один день провести с Владимиром, а два, а то и три. Каждый день будет открывать город по-новому. Еще раз, СПАСИБО!

Отзыв на: Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам Ю Юрий 5 Мне очень понравилась Экскурсия с Дмитрием. Все четко по организации и все так, как я себе представлял. Именно нетуристический Бангкок. Погружение в город, быт тайцев. Места, где бы сам 1000% не побывал.

Отзыв на: Многоликий Бангкок E Elena 5 Были с друзьями на экскурсии 28 февраля. Владимир- замечательный гид. Нас очень устроил его формат " друг - сопровождающий". Оказавшись в громадном городе за неполный день, самостоятельно мы бы ничего не увидели. А с Владимиром мы смогли, пусть бегло, но посмотреть и блеск, и нищету этого многоликого города. Наш сопровождающий друг очень чутко реагировал на наши пожелания. Расставив по ходу прогулки приоритеты, мы смогли интересно и насыщенно провести время!

Отзыв на: Вечерний Бангкок на тук-туке! С Сергей 5 Совсем другой Бангкок чем днём! Улицы меняются и преображаются! Даже представить невозможно как обычная с виду удица меняет свой облик в Бангкоке ночью! Очень интересно! Советую выдвигаться на экскурсию голодными. Останетесь сыты и довольны экзотическими вкусами и разнообразием Тайской и Китайской кухни. В день экскурсии дучше отдохнуть днём, чтобы со свежими силами окунуться в мир ночного Бангкока. Было здорово! Спасибо Дмитрий! До встречи в Бангкоке в следующий наш приезд!

Отзыв на: Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам С Сергей 5 Всё очень понравилось! Экскурсия полностью оправдала ожидания. Не разу за время экскурсии нас не пытались развести на деньги, привозя на всякие фабртки и ювелирки Все посещённые нами места были уникальны и удивительно прекрасны. Во всех местах, которые мы посетили, мы были единственными туристами. Дмитрий рассказывал весь маршрут, всё было интереснои ново. Впечатлений и фото масса! Жовольны. Полное соответсьвие цены и качества. Русскоговорящим туристам особенно рекомендую.

Отзыв на: Вечерний Бангкок на тук-туке! Ю Юрий 5 Супер экскурсия. Куча эмоций, много полезной и интересной информации. Спасибо Дмитрию.

Отзыв на: Вечерний Бангкок на тук-туке! P Petr 4 Данную экскурсию могу посоветовать только при наличии денег и отсутствии времени. Если вы в Бангкоке на один день, то это хороший способ познакомиться с городом и его районами. Если же вы в этом городе на два-три дня, то за эти деньги способны сами все посмотреть (и даже оплатить интернет на телефоне). Так же, рекомендую выбрать время около 18-00, т. к после 19-00 некоторая часть заведений уже может быть закрыта. На мой сугубо скромный взгляд - немного дороговато. В целом, я не могу сказать что впечатлился или был в диком восторге от данной экскурсии (наверное тут сыграл фактор того что, около половины мест уже были увидены днем ранее), но пару моментов и мест были очень даже хороши! Огромная просьба, рассказывайте людям про Hop-on Hop-off паромы, они сильно облегчают жизнь в плане знакомства с городом!