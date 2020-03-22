Экскурсии Бангкока

Все экскурсии в Бангкоке

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бангкоке – доступно 33 экскурсии на 2021 год, 179 ⭐ отзывов, цены от $20. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бангкоке почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Таиланде на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Бангкок глазами тайцев (экскурсия на общественном транспорте)
Индивидуальная экскурсия
$237
за 1 чел.
Бангкок глазами тайцев (экскурсия на общественном транспорте)
В Бангкоке сложно передвигаться на одном лишь такси
по договоренности
Музей восковых фигур мадам Тюссо в Бангкоке
$30
за 1 чел.
Музей восковых фигур мадам Тюссо в Бангкоке
Если вы мечтали сделать селфи с Мадонной, поиграть в футбол с Дэвидом Бэкхемом или пожать руку президенту...
ежедневно с 10:00 до 20:00
Вечерний Бангкок на тук-туке!
Индивидуальная экскурсия
4.9
8
$200
за 1-4 чел.
Вечерний Бангкок на тук-туке!
Путешествие по столице на аутентичном городском транспорте
Трансфер из / в аэропорт Бангкока
Индивидуальный трансфер
$54
за 1-4 чел.
Трансфер из / в аэропорт Бангкока
Комфортный индивидуальный трансфер из аэропорта Бангкока или обратно позволит сэкономить время и быстро...
В гостях у Пхраканонгского привидения
Индивидуальная экскурсия
5
1
$100
за 1-10 чел.
В гостях у Пхраканонгского привидения
Знакомство с одним из самых страшных и загадочных мест Тайланда
Обзорная экскурсия по Бангкоку
Индивидуальная экскурсия
$534.5
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Бангкоку
Во время нашей обзорной экскурсии, вы увидите столицу Таиланда - город Бангкок с разных ракурсов, а также...
по договоренности
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
Индивидуальная экскурсия
4.8
70
5ч 30м
$200
за 1-6 чел.
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
Открыть настоящий Бангкок и получить лайфхаки для классного отдыха в стране на пешеходной экскурсии
Тестовая в долларах (group, deposit, required passport & birthday for all)
5
1
1ч 30м
$20
за 1 чел.
Тестовая в долларах (group, deposit, required passport & birthday for all)
Вместе с гидом за 4 часа вы посетите Вацлавскую площадь, увидите Национальный музей, пройдетесь по самой...
согласно расписанию в календаре
Поездка в Сиам — лучший луна-парк Бангкока!
$25
за 1 чел.
Поездка в Сиам — лучший луна-парк Бангкока!
Прокатиться на аттракционах и всех горках аквапарка
в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Тестовая в долларах (групповая, част предоплатой, required phone, passport)
1ч 30м
$20
за 1 чел.
Тестовая в долларах (групповая, част предоплатой, required phone, passport)
Вместе с гидом за 4 часа вы посетите Вацлавскую площадь, увидите Национальный музей, пройдетесь по самой...
согласно расписанию в календаре
Экскурсия из Бангкока в Аюттайю с круизом по реке Чао Прайя
4.3
3
10ч
$88
за 1 чел.
Экскурсия из Бангкока в Аюттайю с круизом по реке Чао Прайя
Посетить бывшую столицу Таиланда, полюбоваться архитектурой храмов и отправиться в круиз по реке
в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Древний город
Индивидуальная экскурсия
$416
за 1 чел.
Древний город
В Бангкоке смешалась Западная и Восточная цивилизации
по договоренности
Аутентичные храмы Бангкока
$67
за 1 чел.
Аутентичные храмы Бангкока
Прикоснуться к религиозным традициям Таиланда
в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Удивительная Паттайя
Индивидуальная экскурсия
$451.3
за 1 чел.
Удивительная Паттайя
по договоренности
Яркие рынки Бангкока
$74
за 1 чел.
Яркие рынки Бангкока
Поездка на красочный плавучий рынок Дамноенсадуак и «рынок на рельсах» Меклонг
в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Джунгли зовут
Индивидуальная экскурсия
14ч
$499
за 1 чел.
Джунгли зовут
по договоренности
Бангкок — самое главное за один день!
$87
за 1 чел.
Бангкок — самое главное за один день!
Исследовать культовые достопримечательности и насладиться атмосферой азиатского мегаполиса
в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Сиамский экспресс
Индивидуальная экскурсия
14ч
$427.5
за 1 чел.
Сиамский экспресс
по договоренности
Все краски Бангкока
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
$250
за 1-9 чел.
Все краски Бангкока
Исследовать исторический центр тайской столицы и посетить колоритные старинные храмы
Исторический Бангкок
Индивидуальная экскурсия
5
1
$191
за 1-6 чел.
Исторический Бангкок
Мы посетим все основные достопримечательности Бангкока
по договоренности
Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
Индивидуальная экскурсия
5
1
10ч
$300
за 1-12 чел.
Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
Путешествие по знаменитым местам города с погружением в атмосферу, историю и религию Южного Востока
Путешествие на реку Квай 2 дня
1д 12ч
$104
за 1 чел.
Путешествие на реку Квай 2 дня
Экскурсия проходит в понедельник, среду и пятницу в 04:30
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Индивидуальная экскурсия
$400
за 1-10 чел.
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Объемное впечатление об истории, культуре и атмосфере Сиама на прогулке по must-see местам столицы
В мире животных
Индивидуальная экскурсия
$451.3
за 1 чел.
В мире животных
по договоренности

Последние отзывы «Экскурсии Бангкока»

  • Отзыв на: Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    А
    Александр
    22 марта 2020
    4
    Мы наверное нечто иное ожидали от экскурсии. А так в целом все хорошо!
  • Отзыв на: Многоликий Бангкок
    И
    Ирина
    20 марта 2020
    5
    Владимир замечательный гид. Экскурсия была потрясающая, без него мы бы не нашли и не дошли бы до многих мест в Бангкоке. С огромным удовольствием при следующем посещении Бангкока встретимся с Владимиром.
  • Отзыв на: Многоликий Бангкок
    П
    Петр
    18 марта 2020
    5
    Спасибо, Владимиру! Увидели и узнали о Бангкоке то, о чем другие, возможно, и не догадываются. Реально Бангкок - город контрастов. Большой плюс, что Владимир маршрут предлагает, а вы можете вносить в него свои пожелания и коррективы. И они будут учтены. Я бы даже назвал это прогулкой по городу с другом. Прогулка очень интенсивная. Поэтому людям, у которых есть возможность подольше побыть в Бангкоке, я бы порекомендовал не один день провести с Владимиром, а два, а то и три. Каждый день будет открывать город по-новому. Еще раз, СПАСИБО!
  • Отзыв на: Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    Ю
    Юрий
    13 марта 2020
    5
    Мне очень понравилась Экскурсия с Дмитрием. Все четко по организации и все так, как я себе представлял. Именно нетуристический Бангкок. Погружение в город, быт тайцев. Места, где бы сам 1000% не побывал.
  • Отзыв на: Многоликий Бангкок
    E
    Elena
    4 марта 2020
    5
    Были с друзьями на экскурсии 28 февраля. Владимир- замечательный гид. Нас очень устроил его формат " друг - сопровождающий". Оказавшись в громадном городе за неполный день, самостоятельно мы бы ничего не увидели. А с Владимиром мы смогли, пусть бегло, но посмотреть и блеск, и нищету этого многоликого города. Наш сопровождающий друг очень чутко реагировал на наши пожелания. Расставив по ходу прогулки приоритеты, мы смогли интересно и насыщенно провести время!
  • Отзыв на: Вечерний Бангкок на тук-туке!
    С
    Сергей
    13 февраля 2020
    5
    Совсем другой Бангкок чем днём! Улицы меняются и преображаются! Даже представить невозможно как обычная с виду удица меняет свой облик в Бангкоке ночью! Очень интересно! Советую выдвигаться на экскурсию голодными. Останетесь сыты и довольны экзотическими вкусами и разнообразием Тайской и Китайской кухни. В день экскурсии дучше отдохнуть днём, чтобы со свежими силами окунуться в мир ночного Бангкока. Было здорово! Спасибо Дмитрий! До встречи в Бангкоке в следующий наш приезд!
  • Отзыв на: Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    С
    Сергей
    12 февраля 2020
    5
    Всё очень понравилось! Экскурсия полностью оправдала ожидания. Не разу за время экскурсии нас не пытались развести на деньги, привозя на всякие фабртки и ювелирки Все посещённые нами места были уникальны и удивительно прекрасны. Во всех местах, которые мы посетили, мы были единственными туристами. Дмитрий рассказывал весь маршрут, всё было интереснои ново. Впечатлений и фото масса! Жовольны. Полное соответсьвие цены и качества. Русскоговорящим туристам особенно рекомендую.
  • Отзыв на: Вечерний Бангкок на тук-туке!
    Ю
    Юрий
    10 февраля 2020
    5
    Супер экскурсия. Куча эмоций, много полезной и интересной информации. Спасибо Дмитрию.
  • Отзыв на: Вечерний Бангкок на тук-туке!
    P
    Petr
    22 января 2020
    4
    Данную экскурсию могу посоветовать только при наличии денег и отсутствии времени. Если вы в Бангкоке на один день, то это хороший способ познакомиться с городом и его районами. Если же вы в этом городе на два-три дня, то за эти деньги способны сами все посмотреть (и даже оплатить интернет на телефоне). Так же, рекомендую выбрать время около 18-00, т. к после 19-00 некоторая часть заведений уже может быть закрыта. На мой сугубо скромный взгляд - немного дороговато. В целом, я не могу сказать что впечатлился или был в диком восторге от данной экскурсии (наверное тут сыграл фактор того что, около половины мест уже были увидены днем ранее), но пару моментов и мест были очень даже хороши! Огромная просьба, рассказывайте людям про Hop-on Hop-off паромы, они сильно облегчают жизнь в плане знакомства с городом!
  • Отзыв на: Экскурсия из Бангкока в Аюттайю с круизом по реке Чао Прайя
    М
    Мария
    25 декабря 2019
    5
    Очень насыщенная впечатлениями поездка! В однодневном туре удалось насладиться пейзажами пригородов Бангкока, прогулкой по королевской летней резиденции, уникальными руинами древней столицы, катанием на слонах и прогулкой по реке с обедом. Немного «галопом», но когда нет возможности выделить для поездки 2-3 дня, это - прекрасный формат, позволяющий многое увидеть и получить море эмоций. Большое спасибо за организацию!
🇹🇭