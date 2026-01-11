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Экскурсии в Бангкоке

Найдено 166 экскурсий в Бангкоке, цены от $22, скидки до 26%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Пешая
7 часов
-
5%
216 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Начало: ресепшен вашего отеля в Бангкоке Бангкоке
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от $250$263 за всё до 3 чел.
Невероятные окрестности Бангкока на авто
На машине
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Невероятные окрестности Бангкока на авто
Путешествие по уникальным местам Бангкока: розовый храм Дракона, рынок на ж/д путях и плавучий рынок. Узнайте о тайских традициях и мистических преданиях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $449 за всё до 4 чел.
Аутентичный Таиланд: город на воде, мангровый лес и рынок на рельсах
На машине
На микроавтобусе
11 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Аутентичный Таиланд: город на воде, мангровый лес и рынок на рельсах
Увидеть настоящий Таиланд на экскурсии из Бангкока
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
$77 за человека
Королевский Бангкок
На машине
На лодке
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Королевский Бангкок
Побывать в главных храмах и прокатиться на лодке по историческим каналам
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $500 за всё до 2 чел.
Из Бангкока в Аюттайю - землю королей
На машине
7.5 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Бангкока в Аюттайю - землю королей
Прикоснуться к истории и культуре Таиланда в древних храмах и королевской резиденции
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $490 за всё до 2 чел.
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Бангкока)
На автобусе
13 часов
22 отзыва
Групповая
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Бангкока)
Исследуйте заповедные уголки Таиланда - от древних храмов до термальных источников
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
$97 за человека
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
На машине
8 часов
60 отзывов
Индивидуальная
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
Путешествие в сердце Таиланда: от древних храмов до современных рынков. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и наслаждаясь видами с лодки
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $350 за всё до 30 чел.
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
На машине
3.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
Отправиться в путешествие по вкусам и ароматам города на традиционном тук-туке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от $420 за всё до 2 чел.
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
Пешая
7.5 часов
52 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
Познайте душу Бангкока: от культовых храмов до уникальных рынков. Экскурсия, которая превратит вас в искушенного путешественника
Начало: В фойе вашего отеля
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от $280 за всё до 2 чел.
Бангкок - город контрастов
Пешая
4 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Бангкок - город контрастов
Увидеть, как традиционная культура соседствует с современностью, на прогулке по улицам столицы
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $320 за всё до 2 чел.
Знаменитые тайны Бангкока
На машине
5.5 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знаменитые тайны Бангкока
После заката Бангкок преображается: неоновые огни, живая музыка и колоритные районы. Откройте для себя ночную жизнь столицы
Начало: В вашем отеле
15 авг в 18:00
16 авг в 18:00
от $300 за всё до 3 чел.
Многоликий Таиланд
На машине
12 часов
20 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Многоликий Таиланд
За 1 день увидеть огромное количество достопримечательностей
Начало: У заправочной станции PTT
Расписание: во вторник и субботу в 08:15
11 авг в 08:15
15 авг в 08:15
$129 за человека
Душа и легенды старого Бангкока - с профессиональным чайным мастером
Пешая
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Душа и легенды старого Бангкока - с профессиональным чайным мастером
Окунуться в тайскую жизнь и расслышать духов прошлого в шелесте шёлка и аромате чая
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $300 за всё до 2 чел.
Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Пешая
7 часов
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Узнать историю столицы и её королей, посетить уникальные храмы и очистить карму
Начало: В лобби отеля
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $347 за всё до 4 чел.
Прогулка по Старому Сиаму
На машине
6.5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Старому Сиаму
Увидеть ключевые тайские достопримечательности, древние памятники и дворцы в одном месте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $490 за всё до 2 чел.
Контрасты Бангкока на авто
На машине
На лодке
7 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Бангкока на авто
Храмы Старого города, современные кварталы, прогулка на лодке и тайское гетто за 1 день
Начало: В лобби отеля (если отель находится в пределах гор...
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $449 за всё до 4 чел.
Магия Чайнатауна в Бангкоке
Пешая
Музыкальные теплоходы
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия Чайнатауна в Бангкоке
Кинематографичный Китайский квартал: неон, стрит-арт, тайные переулки и живая музыка
Начало: По договорённости
Завтра в 16:30
10 авг в 16:30
от $240 за всё до 6 чел.
Некультурная жизнь ночного Бангкока (23+)
Пешая
4 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Некультурная жизнь ночного Бангкока (23+)
Заглянуть на тёмную сторону города, чтобы потом рассказывать друзьям тако-о-ое
Начало: В лобби отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от $257 за всё до 4 чел.
Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
Пешая
На лодке
2.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
Побывать в главном дворцовом комплексе города и прокатиться на тайской «длиннохвостой» лодке
Начало: У Королевского дворца
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $167 за всё до 4 чел.
Древний и ультрасовременный Бангкок - за один насыщенный день
На машине
Круизы
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Древний и ультрасовременный Бангкок - за один насыщенный день
Увидеть город ангелов во всей его многоликости
Завтра в 13:00
10 авг в 13:00
от $339 за всё до 3 чел.
Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
На машине
На микроавтобусе
7 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
Погрузитесь в историю древней Аюттайи, когда-то крупнейшего города мира, и откройте для себя её величественные руины и храмы
Начало: В лобби отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $450 за всё до 4 чел.
Трансфер из любого аэропорта Бангкока в отель или обратно
На машине
1 час
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из любого аэропорта Бангкока в отель или обратно
Добраться до центра города или выехать из него с максимальным комфортом
Начало: В аэропорту или вашем отеле
Завтра в 11:30
10 авг в 00:00
от $45 за всё до 4 чел.
Бангкок: по следам дракона
На машине
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
Бангкок: по следам дракона
Познакомьтесь с духом Таиланда, его традициями и кулинарией в уникальной экскурсии по Бангкоку
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $400 за человека
Путешествие в Исторический парк Аюттайя - из Бангкока
На машине
7.5 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие в Исторический парк Аюттайя - из Бангкока
Исследовать руины древней столицы и рассмотреть лик Будды в корнях дерева
Начало: У станции метро Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
$77 за человека
Путешествие по храмам Аюттайи - из Бангкока в небольшой группе
На машине
9 часов
21 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие по храмам Аюттайи - из Бангкока в небольшой группе
Путешествие в формате «всё включено» к руинам одного из самых загадочных городов мира
Начало: Станции метро Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
10 авг в 08:30
12 авг в 08:30
$97 за человека
Чайный Бангкок - прогулки и церемонии в сердце города
Пешая
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Чайный Бангкок - прогулки и церемонии в сердце города
Таиланд, Япония и Китай в ваших пиалах
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от $260 за всё до 2 чел.
Выгодный трансфер в Бангкоке
На машине
30 минут
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Бангкоке
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:00
от $67 за всё до 3 чел.
Бангкок: яркие места города (все билеты включены)
Пешая
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
Бангкок: яркие места города (все билеты включены)
Путешествие по Бангкоку с местным гидом, который знает город как свои пять пальцев. Уникальные истории и все билеты включены
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $348 за человека
Выгодный трансфер по аэропортам Бангкока
На машине
1 час
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер по аэропортам Бангкока
Безопасно и комфортно доехать из одного аэропорта города в другой
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:00
от $67 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер из Бангкока в Паттайю
На машине
Трансфер Бангкок — Паттайя
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер из Бангкока в Паттайю
Безопасно и комфортно перемещаться между городами Таиланда
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:00
от $120 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Дата посещения: 11 янв 2026
Отлично организованная экскурсия! Мы в восторге от Ольги и Сони. Рекомендую на все 100.
Отлично организованная экскурсия! Мы в восторге от Ольги и Сони. Рекомендую на все 100.
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Д
Открывая мир вокруг Бангкока
Дата посещения: 2 июл 2025
Добрый день ! Посетили экскурсию открывая мир вокруг Бангкока. Приятные неожиданности начались сразу, во-первых нас встретили не на точке сбора,
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а на удобной к нам ближайшей станции,что бы мы не потерялись! Второе на экскурсии были только мы вдвоем с супругой) Началась экскурсия с часовой поездки на старинном поезде, но кроме красивых и интересных видов, гид Сабри, рассказывал про страну, провинции, час прилетел незаметно! После был рыбный рынок, где увидели таких морских гадов, о существовании которых даже не знали. После часовая экскурсия на велорикшах, что тоже вышло очень круто, у каждого своя рикша была! После знаменитый поезд на рынок зонтиков, в нашем случае увидели из поезда как он прибывает, и во время обеда уже смотрели на сбором зонтиков для отбытия поезда! После обеда на туке отправились на плавучий рынок, где еще полтора часа осматривать город, на частной лодке, видели огромных варанов, и после всего нас отправили на отдельном такиси до нашего отеля в Бангкоке. Всего что увидели за день, не описать, но было очень круто, даже не заметили как прошло время с 9 утра до 18 вечера. В экскурсии никаких дополнительных плат, все было учтено, все билеты, поезда, рикши, такси все оплатили за нас, постоянно вода. Постоянно рассказывали историю. Экскурсия на 100 балов из 100, удивило даже, что так дешево! Крайне рекомендую, с нашим гидом Сабри обязательно еще поедем в другие экскурсии

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Анастасия
Сердце Бангкока: легенды Королевского дворца и древних храмов
Большое спасибо Раттанапхону за экскурсию! Помимо основной программы, мы получили уникальный опыт - расспросить местного про все нюансы жизни в Тайланде.
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А
Знакомство с Таиландом
Были на экскурсии 16 июля, нам очень понравилось!! Увидели все, что хотели) Спасибо огромное Антону
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Я
По следам «Мальчишника в Бангкоке» (21+)
Забудьте про стандартные туристические экскурсии. Недавно мы взяли авторскую экскурсию по Бангкоку и увидели совершенно другой город.
Благодаря Ольге мы погрузились
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в местную атмосферу, Прошлись по местам съемок фильма «Мальчишник 2 в Бангкоке», а затем посетили уличные кафе со звездами Мишлен. Пластиковая мебель, очередь из местных за углом и абсолютно гениальная еда вроде утки Baekjeong.

Всем отличный путешествий!

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Ульяна
Из Бангкока в Канчанабури: сафари-парк на реке Квай и знаменитый стеклянный мост
Благодаря этой экскурсии мы смогли посетить места, которые самостоятельно вряд ли бы смогли посетить. Спасибо команде составляющей маршрут и органищующей по нему экскурсии.
Благодаря этой экскурсии мы смогли посетить места, которые самостоятельно вряд ли бы смогли посетить. Спасибо команде
Благодаря этой экскурсии мы смогли посетить места, которые самостоятельно вряд ли бы смогли посетить. Спасибо команде
Благодаря этой экскурсии мы смогли посетить места, которые самостоятельно вряд ли бы смогли посетить. Спасибо команде
Благодаря этой экскурсии мы смогли посетить места, которые самостоятельно вряд ли бы смогли посетить. Спасибо команде+3
Благодаря этой экскурсии мы смогли посетить места, которые самостоятельно вряд ли бы смогли посетить. Спасибо команде
Благодаря этой экскурсии мы смогли посетить места, которые самостоятельно вряд ли бы смогли посетить. Спасибо команде
Благодаря этой экскурсии мы смогли посетить места, которые самостоятельно вряд ли бы смогли посетить. Спасибо команде
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Л
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Все отлично! Так держать!
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Ульяна
Аутентичный Таиланд: город на воде, мангровый лес и рынок на рельсах
Программа очень насыщенная и интересная. Экскурсия проходит по двум провинциям. Расстояние от Бангкока не маленькое, но за беседой с Федором
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(наш гид) мы его особо не заметили. Во время экскурсии не только увидели много интересного и необычного, но и узнали немного больше об истории/культуре/быте местного населения.

Программа очень насыщенная и интересная. Экскурсия проходит по двум провинциям. Расстояние от Бангкока не маленькое, но
Программа очень насыщенная и интересная. Экскурсия проходит по двум провинциям. Расстояние от Бангкока не маленькое, но
Программа очень насыщенная и интересная. Экскурсия проходит по двум провинциям. Расстояние от Бангкока не маленькое, но
Программа очень насыщенная и интересная. Экскурсия проходит по двум провинциям. Расстояние от Бангкока не маленькое, но
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Анжелика
Знакомство с Таиландом
Наша экскурсия прошла 29 июля и это был лучший день в Бангкоке. Спасибо Антону, нашему самому лучшему гиду. Я очень
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сомневалась ехать ли на такую длинную экскурсию с тремя мальчишками 7, 10 и 13 лет. Но это бесспорно стоит и своих денег и эмоций и полученной информации, знаний, которые в принципе изменили отношение мое личное к Тайланду. О прошу прощения Тхайланду)). Когда поедите на эту экскурсию все поймете сами)). Комфорт, внимание и классный день с огромным количеством информации, полезных взаимодействий и таинст вам обеспечен. Ну а мы точно вернемся еще и не на одну экскурсию к Антону.

Наша экскурсия прошла 29 июля и это был лучший день в Бангкоке. Спасибо Антону, нашему самому
Наша экскурсия прошла 29 июля и это был лучший день в Бангкоке. Спасибо Антону, нашему самому
Наша экскурсия прошла 29 июля и это был лучший день в Бангкоке. Спасибо Антону, нашему самому
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А
Невероятные окрестности Бангкока на авто
Замечательный гид, очень рекомендую! Все вопросы сразу обсудили, прибыла к отелю вовремя. Экскурсия прошла без задержек, без очередей и без
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навязчивых торговцев, Ольга решала все эти вопросы. Как водитель, очень аккуратная, комфортное и чистое авто.
Много новой и интересной информации по Таю рассказала. Мы остались в приятном впечатлении от нее и от экскурсии. Спасибо!

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Всего 1581 отзыв в Бангкоке

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Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку

Самые популярные экскурсии в Бангкоке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса;
  2. Невероятные окрестности Бангкока на авто;
  3. Аутентичный Таиланд: город на воде, мангровый лес и рынок на рельсах;
  4. Королевский Бангкок;
  5. Из Бангкока в Аюттайю - землю королей.
Что посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Аюттайя;
  2. Королевский дворец;
  3. Квартал красных фонарей;
  4. Китайский квартал;
  5. МахаНакхон;
  6. Цветочный рынок;
  7. Храм Лежащего Будды;
  8. Плавучие рынки;
  9. Храм Изумрудного Будды;
  10. Королевский дворец в Бангкоке.
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в августе 2026
Сейчас в Бангкоке можно забронировать 166 экскурсий и билетов от 22 до 27 300 со скидкой до 26%. Туристы уже оставили гидам 1581 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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