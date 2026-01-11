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5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Начало: ресепшен вашего отеля в Бангкоке Бангкоке
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от $250
$263 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Невероятные окрестности Бангкока на авто
Путешествие по уникальным местам Бангкока: розовый храм Дракона, рынок на ж/д путях и плавучий рынок. Узнайте о тайских традициях и мистических преданиях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $449 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Аутентичный Таиланд: город на воде, мангровый лес и рынок на рельсах
Увидеть настоящий Таиланд на экскурсии из Бангкока
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
$77 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Королевский Бангкок
Побывать в главных храмах и прокатиться на лодке по историческим каналам
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $500 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Бангкока в Аюттайю - землю королей
Прикоснуться к истории и культуре Таиланда в древних храмах и королевской резиденции
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $490 за всё до 2 чел.
Групповая
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Бангкока)
Исследуйте заповедные уголки Таиланда - от древних храмов до термальных источников
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
$97 за человека
Индивидуальная
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
Путешествие в сердце Таиланда: от древних храмов до современных рынков. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и наслаждаясь видами с лодки
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $350 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
Отправиться в путешествие по вкусам и ароматам города на традиционном тук-туке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от $420 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
Познайте душу Бангкока: от культовых храмов до уникальных рынков. Экскурсия, которая превратит вас в искушенного путешественника
Начало: В фойе вашего отеля
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от $280 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Бангкок - город контрастов
Увидеть, как традиционная культура соседствует с современностью, на прогулке по улицам столицы
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $320 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знаменитые тайны Бангкока
После заката Бангкок преображается: неоновые огни, живая музыка и колоритные районы. Откройте для себя ночную жизнь столицы
Начало: В вашем отеле
15 авг в 18:00
16 авг в 18:00
от $300 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Многоликий Таиланд
За 1 день увидеть огромное количество достопримечательностей
Начало: У заправочной станции PTT
Расписание: во вторник и субботу в 08:15
11 авг в 08:15
15 авг в 08:15
$129 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Душа и легенды старого Бангкока - с профессиональным чайным мастером
Окунуться в тайскую жизнь и расслышать духов прошлого в шелесте шёлка и аромате чая
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $300 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Узнать историю столицы и её королей, посетить уникальные храмы и очистить карму
Начало: В лобби отеля
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $347 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Старому Сиаму
Увидеть ключевые тайские достопримечательности, древние памятники и дворцы в одном месте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $490 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Бангкока на авто
Храмы Старого города, современные кварталы, прогулка на лодке и тайское гетто за 1 день
Начало: В лобби отеля (если отель находится в пределах гор...
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $449 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия Чайнатауна в Бангкоке
Кинематографичный Китайский квартал: неон, стрит-арт, тайные переулки и живая музыка
Начало: По договорённости
Завтра в 16:30
10 авг в 16:30
от $240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Некультурная жизнь ночного Бангкока (23+)
Заглянуть на тёмную сторону города, чтобы потом рассказывать друзьям тако-о-ое
Начало: В лобби отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от $257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
Побывать в главном дворцовом комплексе города и прокатиться на тайской «длиннохвостой» лодке
Начало: У Королевского дворца
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Древний и ультрасовременный Бангкок - за один насыщенный день
Увидеть город ангелов во всей его многоликости
Завтра в 13:00
10 авг в 13:00
от $339 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
Погрузитесь в историю древней Аюттайи, когда-то крупнейшего города мира, и откройте для себя её величественные руины и храмы
Начало: В лобби отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из любого аэропорта Бангкока в отель или обратно
Добраться до центра города или выехать из него с максимальным комфортом
Начало: В аэропорту или вашем отеле
Завтра в 11:30
10 авг в 00:00
от $45 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Бангкок: по следам дракона
Познакомьтесь с духом Таиланда, его традициями и кулинарией в уникальной экскурсии по Бангкоку
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $400 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие в Исторический парк Аюттайя - из Бангкока
Исследовать руины древней столицы и рассмотреть лик Будды в корнях дерева
Начало: У станции метро Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
$77 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие по храмам Аюттайи - из Бангкока в небольшой группе
Путешествие в формате «всё включено» к руинам одного из самых загадочных городов мира
Начало: Станции метро Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
10 авг в 08:30
12 авг в 08:30
$97 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Чайный Бангкок - прогулки и церемонии в сердце города
Таиланд, Япония и Китай в ваших пиалах
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от $260 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Бангкоке
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:00
от $67 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Бангкок: яркие места города (все билеты включены)
Путешествие по Бангкоку с местным гидом, который знает город как свои пять пальцев. Уникальные истории и все билеты включены
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $348 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер по аэропортам Бангкока
Безопасно и комфортно доехать из одного аэропорта города в другой
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:00
от $67 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер из Бангкока в Паттайю
Безопасно и комфортно перемещаться между городами Таиланда
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:00
от $120 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 11 янв 2026
Отлично организованная экскурсия! Мы в восторге от Ольги и Сони. Рекомендую на все 100.
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Д
Дата посещения: 2 июл 2025
Добрый день ! Посетили экскурсию открывая мир вокруг Бангкока. Приятные неожиданности начались сразу, во-первых нас встретили не на точке сбора,
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Большое спасибо Раттанапхону за экскурсию! Помимо основной программы, мы получили уникальный опыт - расспросить местного про все нюансы жизни в Тайланде.
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А
Были на экскурсии 16 июля, нам очень понравилось!! Увидели все, что хотели) Спасибо огромное Антону
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Я
Забудьте про стандартные туристические экскурсии. Недавно мы взяли авторскую экскурсию по Бангкоку и увидели совершенно другой город.
Благодаря Ольге мы погрузились
Благодаря Ольге мы погрузились
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Благодаря этой экскурсии мы смогли посетить места, которые самостоятельно вряд ли бы смогли посетить. Спасибо команде составляющей маршрут и органищующей по нему экскурсии.
+3
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Л
Все отлично! Так держать!
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Программа очень насыщенная и интересная. Экскурсия проходит по двум провинциям. Расстояние от Бангкока не маленькое, но за беседой с Федором
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Наша экскурсия прошла 29 июля и это был лучший день в Бангкоке. Спасибо Антону, нашему самому лучшему гиду. Я очень
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А
Замечательный гид, очень рекомендую! Все вопросы сразу обсудили, прибыла к отелю вовремя. Экскурсия прошла без задержек, без очередей и без
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Всего 1581 отзыв в Бангкоке
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Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку
Самые популярные экскурсии в Бангкоке
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