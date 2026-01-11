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а на удобной к нам ближайшей станции,что бы мы не потерялись! Второе на экскурсии были только мы вдвоем с супругой) Началась экскурсия с часовой поездки на старинном поезде, но кроме красивых и интересных видов, гид Сабри, рассказывал про страну, провинции, час прилетел незаметно! После был рыбный рынок, где увидели таких морских гадов, о существовании которых даже не знали. После часовая экскурсия на велорикшах, что тоже вышло очень круто, у каждого своя рикша была! После знаменитый поезд на рынок зонтиков, в нашем случае увидели из поезда как он прибывает, и во время обеда уже смотрели на сбором зонтиков для отбытия поезда! После обеда на туке отправились на плавучий рынок, где еще полтора часа осматривать город, на частной лодке, видели огромных варанов, и после всего нас отправили на отдельном такиси до нашего отеля в Бангкоке. Всего что увидели за день, не описать, но было очень круто, даже не заметили как прошло время с 9 утра до 18 вечера. В экскурсии никаких дополнительных плат, все было учтено, все билеты, поезда, рикши, такси все оплатили за нас, постоянно вода. Постоянно рассказывали историю. Экскурсия на 100 балов из 100, удивило даже, что так дешево! Крайне рекомендую, с нашим гидом Сабри обязательно еще поедем в другие экскурсии