3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Из аэропорта в отель и обратно: трансфер в Бангкоке
Индивидуальный трансфер из аэропорта в отель и обратно в Бангкоке с русскоговорящим водителем. Комфорт и удобство в любое время суток
«Мы осуществляем трансферы круглосуточно на комфортабельных седанах и минивэнах»
Завтра в 00:00
1 сен в 00:00
$80 за всё до 15 чел.
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Бангкока в отель или в обратном направлении
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
«Трансфер проходит на комфортабельных автомобилях Honda City, Toyota Prius или Hyundai Solaris»
Сегодня в 14:00
Завтра в 00:00
$39 за всё до 3 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Бангкоке
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Сегодня в 14:00
1 сен в 00:00
$38 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана24 декабря 2023Спасибо большое! Мы очень довольны, трансфер был вовремя, отличный вежливый водитель. Помог с багажом, угостил водичкой))
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Трансфер»
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