Программа «Исторический Бангкок» начнется с посещения Королевского Дворца — самой главной достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️ Королевства Таиланд, с точки откуда началась история 📖 одного из самых необычных, таинственных и контрастных городов. На территории этого огромного дворцового комплекса находится главных Храм Страны Улыбок — Храм «Ват Пхра Кео», вместилище самой дорогой и священной реликвии тайского народа — Изумрудного Будды. Это единственное место на территории дворца, где запрещена любая фото и видео съемка.

Следующий пункт экскурсии 🧭 — это Храм Ват Пхо или Храм Лежачего Будды, существовавший на этой территории еще до основании нынешней столицы и именно в нем был коронован основатель города Бангкок (Крунг Тхеп) и родоначальник правящей династии Чакри — король Рама I.

После поездки по улице Ратчадамнен, где расположилось большинство министерств группа прибудет к тронному залу Ананта Самакхом. Это впечатляющий двухэтажный дворец из белого мрамора построенный в начале XX века. Сейчас зал открыт для широкой публики в качестве музея.