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Исторический Бангкок

5
1 отзыв
Михаил Б.
Михаил Б. – Гид из Бангкока
Мы посетим все основные достопримечательности 🏛️ Бангкока.

Со мной вы попадёте в Королевский дворец, откуда началась история 📖 столицы ⭐️ Королевства Таиланд.

Мы побываем в Храме «Ват Пхра Кео», где на данный момент выставлена статуя Изумрудного Будды.

Это главная реликвия и залог процветания всей страны.

Также мы увидим самую большую в мире статую лежачего Будды в Храме «Ват Пхо».

В конце экскурсии 🧭 мы попадём в тронный зал королевской резиденции Дусит, который выполнен из белого мрамора.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $191 за экскурсию

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Исторический Бангкок

Что вы увидите

  • Королевский дворец
  • Ват Пхра Кео
  • Храм Лежачего Будды
  • Тронный зал Ананта Самакхом
  • Улица Ратчадамнен
Программа «Исторический Бангкок» начнется с посещения Королевского Дворца — самой главной достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️ Королевства Таиланд, с точки откуда началась история 📖 одного из самых необычных, таинственных и контрастных городов. На территории этого огромного дворцового комплекса находится главных Храм Страны Улыбок — Храм «Ват Пхра Кео», вместилище самой дорогой и священной реликвии тайского народа — Изумрудного Будды. Это единственное место на территории дворца, где запрещена любая фото и видео съемка.
Следующий пункт экскурсии 🧭 — это Храм Ват Пхо или Храм Лежачего Будды, существовавший на этой территории еще до основании нынешней столицы и именно в нем был коронован основатель города Бангкок (Крунг Тхеп) и родоначальник правящей династии Чакри — король Рама I.
После поездки по улице Ратчадамнен, где расположилось большинство министерств группа прибудет к тронному залу Ананта Самакхом. Это впечатляющий двухэтажный дворец из белого мрамора построенный в начале XX века. Сейчас зал открыт для широкой публики в качестве музея.
Что входит
  • Русскоязычный гид
  • Минибас и трансфер
  • Водитель
Что не входит
  • Личные расходы
  • Входные билеты:
  • Королевский дворец - $15
  • Храм «Ват Пхра Кео» - $16
  • Храм Лежачего Будды - $3, 5
  • Тронный зал Ананта Самакхом - $2
Начало
🚩 Аэропорт или ваш отель в Таиланде
Место завершения
🏁 По договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Михаил Б.
Михаил Б.
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1 отзыв оставили туристы

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