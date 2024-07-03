9 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия в Аютайю: величие древней столицы Сиама
Погрузитесь в историю и культуру Таиланда с посещением Аютайи, города с богатым наследием и уникальными памятниками
Начало: ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, Air Port Link
Расписание: пн, ср, сб в 08:30
Завтра в 08:30
16 дек в 08:30
2875฿ за человека
10 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия по Бангкоку: храмы, круиз и шоппинг
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от духовности храмов до великолепия вечернего круиза и развлечений в ICONSIAM
Начало: Начало около небоскрёба King Power Mahanakhon
Расписание: ежедневно в 13.00
Завтра в 13:00
15 дек в 13:00
3875฿ за человека
8 часов
Круиз
Просветление с круизом
Уникальный тур по Бангкоку: храм Золотой горы, виды с воды, океанариум и ужин на 84 этаже. Незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Я встречу вас в лобби вашего отеля
Расписание: Вы можете выбрать удобный вам день недели, начало экскурсии 13:00 по местному времени.
Завтра в 13:00
16 дек в 13:00
10 500฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина3 июля 2024Прекрасная экскурсия, хороший гид Сергей. Не очень утомительно. Прогулка на корабле очень понравилась, хорошая еда, живая музыка, красивые виды. Смотровая площадка тоже понравилась, народу было мало, можно было пофотографироваться спокойно.
- ИИван2 мая 2024Все было хорошо, экскурсовод очень хорошо выполнял свою работу, отвечал на вопросы, интересно рассказывал. Путь был не утомительный, интересная культурная
- AAnna14 марта 2024Понравилась башня Mahanakhon, шоу фонтанов и прогулка на корабле) Был гид Павел, все понравилось, интересно рассказывал, на все вопросы отвечал
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Храм Рассвета (Ват Арун)»
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