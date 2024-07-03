Храм Рассвета (Ват Арун) – экскурсии в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Рассвета (Ват Арун)» в Бангкоке, цены от 2875 ฿. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Аютайя - древняя столица Сиама из Бангкока
Пешая
4 отзыва
9 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия в Аютайю: величие древней столицы Сиама
Погрузитесь в историю и культуру Таиланда с посещением Аютайи, города с богатым наследием и уникальными памятниками
Начало: ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, Air Port Link
Расписание: пн, ср, сб в 08:30
Завтра в 08:30
16 дек в 08:30
2875฿ за человека
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Бангкока
Пешая
11 отзывов
10 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия по Бангкоку: храмы, круиз и шоппинг
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от духовности храмов до великолепия вечернего круиза и развлечений в ICONSIAM
Начало: Начало около небоскрёба King Power Mahanakhon
Расписание: ежедневно в 13.00
Завтра в 13:00
15 дек в 13:00
3875฿ за человека
Просветление с круизом
8 часов
Круиз
Просветление с круизом
Уникальный тур по Бангкоку: храм Золотой горы, виды с воды, океанариум и ужин на 84 этаже. Незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Я встречу вас в лобби вашего отеля
Расписание: Вы можете выбрать удобный вам день недели, начало экскурсии 13:00 по местному времени.
Завтра в 13:00
16 дек в 13:00
10 500฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    3 июля 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Бангкока
    Прекрасная экскурсия, хороший гид Сергей. Не очень утомительно. Прогулка на корабле очень понравилась, хорошая еда, живая музыка, красивые виды. Смотровая площадка тоже понравилась, народу было мало, можно было пофотографироваться спокойно.
  • И
    Иван
    2 мая 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Бангкока
    Все было хорошо, экскурсовод очень хорошо выполнял свою работу, отвечал на вопросы, интересно рассказывал. Путь был не утомительный, интересная культурная
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    часть, очень и очень большой торговый центр, к сожалению за 2 часа можно только чуть чуть его просмотреть, но в рамках экскурсии этого достаточно, на круизе было много еды, живая музыка, все очень хорошо сделано.

  • A
    Anna
    14 марта 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Бангкока
    Понравилась башня Mahanakhon, шоу фонтанов и прогулка на корабле) Был гид Павел, все понравилось, интересно рассказывал, на все вопросы отвечал

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Храм Рассвета (Ват Арун)»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аютайя - древняя столица Сиама из Бангкока
  2. Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Бангкока
  3. Просветление с круизом
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Храм Рассвета (Ват Арун)
  9. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в декабре 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Храм Рассвета (Ват Арун)" можно забронировать 3 экскурсии от 2875 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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