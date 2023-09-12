Каосан Роад, Сой Ковбой и другие знаменитые места. В программе - панорамные виды, ночные рынки и дегустация блюд арабской кухни. Перемещение на автомобиле Mazda CX-3 делает экскурсию комфортной и безопасной. Это идеальный способ увидеть Бангкок с новой стороны и насладиться его ночной атмосферой
Патпонг (Patpong) — не единственный в городе, но известный во всём мире «квартал красных фонарей», обслуживающий, в основном, иностранных туристов и экспатриантов. Здесь можно найти развлечения на любой вкус, в том числе посетить оживлённый ночной рынок.
Каосан Роад (Khaosan Road) — самая посещаемая и шумная улица ночного Бангкока. Вы увидите множество баров с живой музыкой и людей в поисках развлечений.
Дорога Thanon Khao San — возможно, самая известная улица Юго-Восточной Азии. Ежегодно её посещают сотни тысяч гостей.
Сой Ковбой (Soi Cowboy) — самая узнаваемая улица ночного Бангкока, не раз снявшаяся в кино. Мы сходим на гоу-гоу, поужинаем в японском ресторанчике или продегустируем Guinness в настоящем ирландском пабе.
«Нана Плаза» (Nana Plaza) и Арабский квартал. Трёхэтажный комплекс — важнейший столп ночного города, «Самая большая игровая площадка для взрослых». Во время прогулки по Арабскому кварталу можно перекусить восхитительными блюдами настоящей арабской кухни.
По желанию — Китайский квартал (China Town), превращающийся по ночам в фуд-корты под открытым небом. Погрузимся в оживлённую атмосферу, царящую на главной улице, — Yaowaraj. Полюбуемся величественной панорамой пяти центральных районов города в ночном неоновом освещении с открытой террасы коктейльного бара. А также сможем посетить атмосферный алтарь, лечащий души.
Если будет нужно, сделаем короткую остановку возле ночного цветочного рынка Pak Khlong Talat.
Организационные детали
Между районами мы будем перемещаться на автомобиле Mazda CX-3
Порядок посещения локаций зависит от расположения вашего отеля
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 622 туристов
Я искусствовед по образованию и профессиональный экскурсовод по роду деятельности с 2010 года.
Искренне считаю Бангкок комфортным для жизни и туризма городом с уникальной смесью культур, гастрономических предпочтений, религиозных конфессий, национальных традиций, удобного транспорта и современных дорог. Я хотела бы показать вам Бангкок с его лучшей стороны, используя весь мой опыт и учитывая ваши пожелания, ибо красота в глазах смотрящего.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгений
На экскурсии мы были с дочерью, поэтому тут два отзыв от нас двоих. Экскурсия по ночному Бангкоку задала настроение всей поездке в Таиланд. Умело подобранные локации в сочетании с увлекательными рассказами читать дальшеуменьшить
о тайской истории и культуре оставили неизгладимые впечатления. Бангкок был освещен с разных сторон – и хороших, и плохих. Посетили и людные улицы, и уникальные рестораны, и даже рынки. Благодаря передвижению на машине устали не так быстро. Очень благодарны Елене и Марине за чудесный экспириенс и душевные разговоры! Полина. Со своей стороны добавлю, что даже для тех, кто в Тае и в Бангкоке не первый раз, будет интересно. Самостоятельно посетить все локации за один вечер вы вряд ли сможете. Елена замечательный гид! Плюс мы получили много советов, а также помощь в том, что можно посетить и посмотреть самостоятельно. Большое спасибо Елене и ее дочери Марине! Евгений.
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В
Виктория
Посмотреть Бангкок с интересной стороны ночной жизни - это про это. Рекомендуем путешественникам 18+. В путеводителях эти места найти сложно. Елена отлично справляется с задачей гида: говорит грамотно и содержательно, транспорт хороший, троим взрослым комфортно. Спасибо огромное
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Е
Екатерина
Были на экскурсии вдвоём, очень понравилось! Интересно и необычно😍 Елена очень интересно рассказала про ночную жизнь Бангкока, ответила на все наши вопросы и ещё посоветовала интересные места для посещения. 100% нужно брать эту экскурсию, чтобы увидеть Бангкок с другой стороны. Уверена, что самостоятельно мы бы не посетили такие места.
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О
Ольга
После дневных прогулок по культурным точкам самостоятельно осмотреть все "некультурные" за один вечер тяжело. С помощью Елены это получилось прекрасно. Она очень приятный собеседник, гибко подстраивается под пожелания и хорошо ориентируется в городе.
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Н
Наталья
Уважаемая Елена! От нашей семьи хотим выразить искреннюю благодарность за потрясающую экскурсию по ночному Бангкоку. Вы помогли нам увидеть этот город в его вечернем великолепии, помогли окунуться в атмосферу ярких огней, читать дальшеуменьшить
бурлящей жизни и уникальных культурных традиций Таиланда. Благодаря замечательной организации, экскурсия прошла очень интересно, информативно и комфортно. Вы продумали все до мелочей: удобный транспорт, интересную программу и учли наши пожелания. Мы обязательно будем рекомендовать Вас своим друзьям и знакомым, которые планируют посетить Бангкок. Спасибо за подаренные впечатления и незабываемую ночь в удивительном городе!
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Л
Леонид
Мы сделали с Еленой две экскурсии: Ночной Бангкок и дневная по Бангкоку. Об эксурсиях: это было самое правильное решение довериться человеку, который знает что именно стоит посмотреть в Таиланде и читать дальшеуменьшить
умеет это грамотно преподнести. Без Елены мы бы не увидели и десятой части. Теперь о человеке: Елена - грамотный эксурсовод, очень отзывчивая и приятная собеседница. Со времени заказа, она всё время была с нами на связи, обсуждали все ньюансы предстоящей поездки, она очень внимательно прислушалась к нашим предпочтениям и построила индивидуальный план экскурсий, который отвечал нашим ожиданиям и позволил максимально целесообразно вместить всё это в очень сжатое время нашего пребывания в Бангкоке. Кроме самих экскурсий, Елена на протяжении всего нашего пребывания в Таиланде помогала нам бытовыми советами. Без неё эта поездка не была бы такой полноценной! Леночка, спасибо Вам огромное от меня и от Миры за прекрасно проведённое время и за массу впечатлений! Будем на связи! Надеюсь ещё встретимся в Таиланде!