Что вас ожидает

Легендарный Патпонг

На улице Патпонг вы посетите выставку, посвященную гламурной и клубной жизни тайской столицы. Раскроете, где бывал Дэвид Боуи, как складывалась столетняя история района красных фонарей и как устроены Go-Go бары Юго-Восточной Азии. Далее мы погуляем по Китайскому кварталу, который по вечерам превращается в фуд-корт под открытым небом. Проникнемся царящей здесь оживленной атмосферой и по желанию попробуем местную еду.

Колорит ночного города

Прокатившись с ветерком на тук-туке, мы окажемся на улице Сой Ковбой. Вы увидите на ней множество баров, неоновых огней и людей в поисках развлечений. Кроме того, я покажу вам светящийся трехэтажный комплекс Нана Плаза — еще один важнейший столп ночного города. Расскажу о прошлом и настоящем этих мест и о том, как менялась жизнь Бангкока после заката на протяжении столетий.

Организационные детали