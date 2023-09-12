После заката Бангкок превращается в настоящий рай для любителей ночной жизни.Город оживает в неоновом свете, а его улицы наполняются звуками живой музыки и ароматами уличной еды.Путешественники смогут посетить Китайский квартал,

Каосан Роад, Сой Ковбой и другие знаменитые места. В программе - панорамные виды, ночные рынки и дегустация блюд арабской кухни. Перемещение на автомобиле Mazda CX-3 делает экскурсию комфортной и безопасной. Это идеальный способ увидеть Бангкок с новой стороны и насладиться его ночной атмосферой

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Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Патпонг (Patpong) — не единственный в городе, но известный во всём мире «квартал красных фонарей», обслуживающий, в основном, иностранных туристов и экспатриантов. Здесь можно найти развлечения на любой вкус, в том числе посетить оживлённый ночной рынок.

Каосан Роад (Khaosan Road) — самая посещаемая и шумная улица ночного Бангкока. Вы увидите множество баров с живой музыкой и людей в поисках развлечений.

Дорога Thanon Khao San — возможно, самая известная улица Юго-Восточной Азии. Ежегодно её посещают сотни тысяч гостей.

Сой Ковбой (Soi Cowboy) — самая узнаваемая улица ночного Бангкока, не раз снявшаяся в кино. Мы сходим на гоу-гоу, поужинаем в японском ресторанчике или продегустируем Guinness в настоящем ирландском пабе.

«Нана Плаза» (Nana Plaza) и Арабский квартал. Трёхэтажный комплекс — важнейший столп ночного города, «Самая большая игровая площадка для взрослых». Во время прогулки по Арабскому кварталу можно перекусить восхитительными блюдами настоящей арабской кухни.

По желанию — Китайский квартал (China Town), превращающийся по ночам в фуд-корты под открытым небом. Погрузимся в оживлённую атмосферу, царящую на главной улице, — Yaowaraj. Полюбуемся величественной панорамой пяти центральных районов города в ночном неоновом освещении с открытой террасы коктейльного бара. А также сможем посетить атмосферный алтарь, лечащий души.

Если будет нужно, сделаем короткую остановку возле ночного цветочного рынка Pak Khlong Talat.

Организационные детали