Ночной Бангкок

Познакомиться со знаменитой ночной жизнью тайской столицы и раскрыть ее секреты

Индивидуальная
После заката с Бангкоком происходит невероятное превращение: загораются неоновые вывески, открываются многочисленные бары и точки с вкуснейшей уличной едой.

Чтобы все это увидеть, нужно знать, куда идти! Я проведу вас по самым колоритным ночным районам тайской столицы и помогу понять их противоречивый характер.
Ночной Бангкок
Ночной Бангкок
Ночной Бангкок
Ночной Бангкок
Ночной Бангкок
Ночной Бангкок
Ночной Бангкок
Ночной Бангкок
Ночной Бангкок
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Легендарный Патпонг

На улице Патпонг вы посетите выставку, посвященную гламурной и клубной жизни тайской столицы. Раскроете, где бывал Дэвид Боуи, как складывалась столетняя история района красных фонарей и как устроены Go-Go бары Юго-Восточной Азии. Далее мы погуляем по Китайскому кварталу, который по вечерам превращается в фуд-корт под открытым небом. Проникнемся царящей здесь оживленной атмосферой и по желанию попробуем местную еду.

Колорит ночного города

Прокатившись с ветерком на тук-туке, мы окажемся на улице Сой Ковбой. Вы увидите на ней множество баров, неоновых огней и людей в поисках развлечений. Кроме того, я покажу вам светящийся трехэтажный комплекс Нана Плаза — еще один важнейший столп ночного города. Расскажу о прошлом и настоящем этих мест и о том, как менялась жизнь Бангкока после заката на протяжении столетий.

Организационные детали

  • Между районами мы будем перемещаться на общественном транспорте: метро и тук-туках. Билеты (в том числе, на гида) оплачиваются дополнительно — около 400 бат с человека
  • Входные билеты на выставку не включены в стоимость: 350 бат с человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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