в понедельник, четверг и субботу в 11:00

Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице
Это л`гкая обзорная программа, которая подойдёт тем, кто хочет за один день насладиться лучшими видами на Бангкок, а также великолепным ужином и вечерней подсветкой города во время круиза на лайнере по реке Чао Прайя.
Эта экскурсия проходит в небольшой группе на комфортабельном транспорте — автомобиле или минивэне в зависимости от количества путешественников. Мы будем делать остановки в ключевых локациях, прогуливаться, фотографироваться. Гид поделится с вами любопытными фактами из прошлого столицы и из современной жизни тайцев.
День в Бангкоке
13:00 Встреча и посещение Mahanakhon Skywalk — самой высокой (314 метров) панорамной площадки Бангкока. Вы насладитесь обзором 360 и пройдёте по прозрачному полу. 15:00 Переезд в буддийский храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan. Полюбуемся его белоснежной архитектурой и золотыми статуями Будды. 15:30 Черепашья горка. Уникальный парк при храме Wat Prayun с бонсаями и живыми черепахами, которых можно покормить. Затем прогуляемся по Португальскому кварталу, увидим базилику Santa Cruz Church и исторический район Kudi Chin. 16:00 Храм Wat Kalayanamit Woramahawihan. Здесь вас ждёт самый большой сидящий Будда столицы.
P.S. Все храмы будут прекрасно освещены вечером, и вы увидите их снова на вечернем речном круизе.
16:30 Переезд в ультрасовременный торгово-развлекательный центр ICONSIAM. 17:00 Смотровая площадка в ICONSIAM, откуда открываются потрясающие виды на реку Чао Прая и Бангкок. 17:30 Cвободное время в ICONSIAM: вы можете заглянуть в кафе, магазины, а также полюбоваться инсталляциями и фонтанами 19:15 Посадка на круизный корабль. 19:30 Речной круиз на шикарном трёхпалубном лайнере. Вы поужинаете в формате шведского стола (превосходный выбор блюд) и при желании потанцуете на дискотеке на верхней палубе. Круиз пройдёт по реке Чао Прая по историческом и современным районам. Вы оцените вечерний Бангкок, его мосты с подсветкой, вид на храм Ват Арун и сотни небоскрёбов. 21:30-22:00 Окончание экскурсии около ТРЦ ICONSIAM.
Организационные детали
В стоимость входит:
Полное трансферное обслуживание на комфортабельном автомобиле Toyota
Работа профессионального русскоговорящего гида
Все входные билеты и специальные сборы
Вкусный ужин, включающий морепродукты, на лайнере
Важные детали
Доплата осуществляется рублёвым переводом за день до экскурсии или ранее
Мы не можем гарантировать конкретное место на лайнере, так как столы распределяются сотрудниками судна на их усмотрение
Перед началом экскурсии плотно позавтракайте/пообедайте или возьмите что-то перекусить с собой, так как в программе предусмотрен только ужин, который начнётся в 19:30 на лайнере
Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и самостоятельно вернуться в отель после окончания программы
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
$129
Детский 2-11 лет (рост до 120 см)
$116
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около небоскрёба King Power Mahanakhon
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 3175 туристов
Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ekaterina
Спасибо гиду Дмитрию за чудесный тур по Бангкоку. Если у вас немного времени, но посмотреть город хочется - это отличный вариант. Черепашки растопили сердце. Прогулка на лодке и ужин - супер. Приняли участие в ритуалах. Смотровая площадка - лучшая из всех где я была. Спасибо, Дмитрий!
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К
Ксения
Экскурсия ТОП! Обязательно к посещению! Смотрим основные места в спокойном темпе без перегрузки, с интересными рассказами гида! Виды вечернего Бангкока с реки завораживают! Гид Паша и сфотографирует и позаботиться и вас в течении всей поездки и расскажет очень интересные факты о Бангкоке, королях, храмах, о жизни Будды и еще много чего❤️ Рекомендую🔥
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М
Марина
Добрый день! Ребята, вы все молодцы! Все, кто участвует в организации таких экскурсий) Нам было 20 человек, разделены на две группы. В одной был гидом Радион, в другой Александр. Оба читать дальшеуменьшить
гида молодцы! Всё показали, всё рассказали, было понятно и спокойно, хорошие бусики, а гостям в такую жару ещё и водички взяли, мелочь, а приятно! Всё прошло весело, на уровне, ну а вечерняя прогулка лайнером была замечательная! Стоит отметить большое разнообразие еды на лайнере! Благодарим! ⭐️
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Silvia
Туристов лучше сводить в более дешевый торговый центр, чтобы могли не только посмотреть, а и купить что-то
Иван
Ответ организатора:
Добрый день!
Уважаемая Сильвия, практика показывает, что большинство гостей негативно относятся к включению шопига в экскурсионные программы. Данный ТРЦ был выбран не читать дальшеуменьшить
с точки зрения магазинов, а в первую очередь из-за смотровой площадки, множества аутентичных инсталляций, а также шоу фонтанов. А по магазинам, при желании, можно отправится самостоятельно, вне рамок экскурсионной программы.
С уважением, Иван
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В
Вадим
В целом доволен выбором, две вещи рекомендовал бы оптимизировать: ценовая политика - путешествия в одиночку оплата равна цене на двоих, это крутовато. легкие непонятки при встрече: гид не дала знать, что едет читать дальшеуменьшить
из Патайи с остальной группой и 30-40 минут после обговоренного времени встречи не выходила на связь. Я путешествию не первый раз и связался с организаторами и спокойно ждал и дождался приезда.
Группа, гид, компания и материал экскурсии в целом хорошо.
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Сергей
Экскурсия "Знакомство с Бангкоком в мини-группе" была невероятным опытом! Мы познакомились с культурным наследием города, посетив его исторические достопримечательности и узнав интересные факты о местных традициях. Размер группы был идеальным читать дальшеуменьшить
- не слишком большой, чтобы каждый мог получить достаточно внимания, и не слишком маленький, чтобы обеспечить динамичное общение.
Наш гид был профессиональным и знал все интересные места в городе. Он делился с нами удивительными историями и легко отвечал на все наши вопросы. Мы посетили знаменитые храмы, рынки, и даже попробовали местную кухню. Это было отличным способом погрузиться в атмосферу города и узнать его лучшие стороны.
Я бы определенно порекомендовал эту экскурсию тем, кто хочет увидеть и почувствовать душу Бангкока, не тратя много времени на планирование. Благодаря мини-группе и внимательному гиду, это было незабываемое путешествие, которое я всегда буду вспоминать с удовольствием!