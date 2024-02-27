в понедельник, четверг и субботу в 11:00

Мои заказы

Знакомство с Бангкоком

Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице
Это л`гкая обзорная программа, которая подойдёт тем, кто хочет за один день насладиться лучшими видами на Бангкок, а также великолепным ужином и вечерней подсветкой города во время круиза на лайнере по реке Чао Прайя.
4.5
41 отзыв
Знакомство с Бангкоком
Знакомство с Бангкоком
Знакомство с Бангкоком

Описание экскурсии

Удобный формат

Эта экскурсия проходит в небольшой группе на комфортабельном транспорте — автомобиле или минивэне в зависимости от количества путешественников. Мы будем делать остановки в ключевых локациях, прогуливаться, фотографироваться. Гид поделится с вами любопытными фактами из прошлого столицы и из современной жизни тайцев.

День в Бангкоке

13:00 Встреча и посещение Mahanakhon Skywalk — самой высокой (314 метров) панорамной площадки Бангкока. Вы насладитесь обзором 360 и пройдёте по прозрачному полу.
15:00 Переезд в буддийский храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan. Полюбуемся его белоснежной архитектурой и золотыми статуями Будды.
15:30 Черепашья горка. Уникальный парк при храме Wat Prayun с бонсаями и живыми черепахами, которых можно покормить. Затем прогуляемся по Португальскому кварталу, увидим базилику Santa Cruz Church и исторический район Kudi Chin.
16:00 Храм Wat Kalayanamit Woramahawihan. Здесь вас ждёт самый большой сидящий Будда столицы.

P.S. Все храмы будут прекрасно освещены вечером, и вы увидите их снова на вечернем речном круизе.

16:30 Переезд в ультрасовременный торгово-развлекательный центр ICONSIAM.
17:00 Смотровая площадка в ICONSIAM, откуда открываются потрясающие виды на реку Чао Прая и Бангкок.
17:30 Cвободное время в ICONSIAM: вы можете заглянуть в кафе, магазины, а также полюбоваться инсталляциями и фонтанами
19:15 Посадка на круизный корабль.
19:30 Речной круиз на шикарном трёхпалубном лайнере. Вы поужинаете в формате шведского стола (превосходный выбор блюд) и при желании потанцуете на дискотеке на верхней палубе. Круиз пройдёт по реке Чао Прая по историческом и современным районам. Вы оцените вечерний Бангкок, его мосты с подсветкой, вид на храм Ват Арун и сотни небоскрёбов.
21:30-22:00 Окончание экскурсии около ТРЦ ICONSIAM.

Организационные детали

В стоимость входит:

  • Полное трансферное обслуживание на комфортабельном автомобиле Toyota
  • Работа профессионального русскоговорящего гида
  • Все входные билеты и специальные сборы
  • Вкусный ужин, включающий морепродукты, на лайнере

Важные детали

  • Доплата осуществляется рублёвым переводом за день до экскурсии или ранее
  • Мы не можем гарантировать конкретное место на лайнере, так как столы распределяются сотрудниками судна на их усмотрение
  • Перед началом экскурсии плотно позавтракайте/пообедайте или возьмите что-то перекусить с собой, так как в программе предусмотрен только ужин, который начнётся в 19:30 на лайнере
  • Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и самостоятельно вернуться в отель после окончания программы
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 13:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$129
Детский 2-11 лет (рост до 120 см)$116
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около небоскрёба King Power Mahanakhon
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — Организатор в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 3175 туристов
Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
7
3
3
2
2
1
2
Ekaterina
Спасибо гиду Дмитрию за чудесный тур по Бангкоку. Если у вас немного времени, но посмотреть город хочется - это отличный вариант. Черепашки растопили сердце. Прогулка на лодке и ужин - супер. Приняли участие в ритуалах. Смотровая площадка - лучшая из всех где я была. Спасибо, Дмитрий!
Спасибо гиду Дмитрию за чудесный тур по Бангкоку. Если у вас немного времени, но посмотреть город
Спасибо гиду Дмитрию за чудесный тур по Бангкоку. Если у вас немного времени, но посмотреть город
Спасибо гиду Дмитрию за чудесный тур по Бангкоку. Если у вас немного времени, но посмотреть город
Спасибо гиду Дмитрию за чудесный тур по Бангкоку. Если у вас немного времени, но посмотреть город
Спасибо гиду Дмитрию за чудесный тур по Бангкоку. Если у вас немного времени, но посмотреть город
Спасибо гиду Дмитрию за чудесный тур по Бангкоку. Если у вас немного времени, но посмотреть город
Вам был полезен этот отзыв?
К
Экскурсия ТОП! Обязательно к посещению! Смотрим основные места в спокойном темпе без перегрузки, с интересными рассказами гида! Виды вечернего Бангкока с реки завораживают!
Гид Паша и сфотографирует и позаботиться и вас в течении всей поездки и расскажет очень интересные факты о Бангкоке, королях, храмах, о жизни Будды и еще много чего❤️ Рекомендую🔥
Экскурсия ТОП! Обязательно к посещению! Смотрим основные места в спокойном темпе без перегрузки, с интересными рассказами
Экскурсия ТОП! Обязательно к посещению! Смотрим основные места в спокойном темпе без перегрузки, с интересными рассказами
Экскурсия ТОП! Обязательно к посещению! Смотрим основные места в спокойном темпе без перегрузки, с интересными рассказами
Вам был полезен этот отзыв?
М
Добрый день! Ребята, вы все молодцы! Все, кто участвует в организации таких экскурсий) Нам было 20 человек, разделены на две группы. В одной был гидом Радион, в другой Александр. Оба
читать дальшеуменьшить

гида молодцы! Всё показали, всё рассказали, было понятно и спокойно, хорошие бусики, а гостям в такую жару ещё и водички взяли, мелочь, а приятно! Всё прошло весело, на уровне, ну а вечерняя прогулка лайнером была замечательная! Стоит отметить большое разнообразие еды на лайнере! Благодарим! ⭐️

Добрый день! Ребята, вы все молодцы! Все, кто участвует в организации таких экскурсий) Нам было 20
Вам был полезен этот отзыв?
Silvia
Туристов лучше сводить в более дешевый торговый центр, чтобы могли не только посмотреть, а и купить что-то
Туристов лучше сводить в более дешевый торговый центр, чтобы могли не только посмотреть, а и купить что-то
Туристов лучше сводить в более дешевый торговый центр, чтобы могли не только посмотреть, а и купить что-то
Туристов лучше сводить в более дешевый торговый центр, чтобы могли не только посмотреть, а и купить что-то
Туристов лучше сводить в более дешевый торговый центр, чтобы могли не только посмотреть, а и купить что-то
Иван
Иван
Ответ организатора:
Добрый день!

Уважаемая Сильвия, практика показывает, что большинство гостей негативно относятся к включению шопига в экскурсионные программы.
Данный ТРЦ был выбран не
читать дальшеуменьшить

с точки зрения магазинов, а в первую очередь из-за смотровой площадки, множества аутентичных инсталляций, а также шоу фонтанов.
А по магазинам, при желании, можно отправится самостоятельно, вне рамок экскурсионной программы.

С уважением, Иван

Вам был полезен этот отзыв?
В
В целом доволен выбором, две вещи рекомендовал бы оптимизировать:
ценовая политика - путешествия в одиночку оплата равна цене на двоих, это крутовато.
легкие непонятки при встрече: гид не дала знать, что едет
читать дальшеуменьшить

из Патайи с остальной группой и 30-40 минут после обговоренного времени встречи не выходила на связь. Я путешествию не первый раз и связался с организаторами и спокойно ждал и дождался приезда.

Группа, гид, компания и материал экскурсии в целом хорошо.

Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
Экскурсия "Знакомство с Бангкоком в мини-группе" была невероятным опытом! Мы познакомились с культурным наследием города, посетив его исторические достопримечательности и узнав интересные факты о местных традициях. Размер группы был идеальным
читать дальшеуменьшить

- не слишком большой, чтобы каждый мог получить достаточно внимания, и не слишком маленький, чтобы обеспечить динамичное общение.

Наш гид был профессиональным и знал все интересные места в городе. Он делился с нами удивительными историями и легко отвечал на все наши вопросы. Мы посетили знаменитые храмы, рынки, и даже попробовали местную кухню. Это было отличным способом погрузиться в атмосферу города и узнать его лучшие стороны.

Я бы определенно порекомендовал эту экскурсию тем, кто хочет увидеть и почувствовать душу Бангкока, не тратя много времени на планирование. Благодаря мини-группе и внимательному гиду, это было незабываемое путешествие, которое я всегда буду вспоминать с удовольствием!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Бангкока

Похожие экскурсии на «Знакомство с Бангкоком»

Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Пешая
7 часов
49 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Узнать историю столицы и её королей, посетить уникальные храмы и очистить карму
Начало: В лобби отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
от $347 за всё до 4 чел.
Вечерний Бангкок на тук-туке
4 часа
24 отзыва
Индивидуальная
Вечерний Бангкок на тук-туке
Погрузитесь в атмосферу ночного Бангкока на тук-туке. Увидите знаменитые достопримечательности, попробуете тайскую кухню и узнаете о культуре и быте тайцев
Завтра в 18:00
13 авг в 18:00
от $250 за человека
От заката Айютайи до рассвета Таиланда - из Бангкока
На машине
Круизы
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
От заката Айютайи до рассвета Таиланда - из Бангкока
Путешествие из Бангкока к древним храмам Айютайи. Ощутите дух Сиама и насладитесь круизом по реке Чао Прайя с обедом на борту
Начало: У вашего отеля
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от $500 за всё до 2 чел.
Аутентичный Таиланд - из Бангкока
11 часов
-
26%
19 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Аутентичный Таиланд - из Бангкока
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
Расписание: вт, чт, сб в 08:00—09:00
13 авг в 08:30
15 авг в 08:30
2375 ฿3200 ฿ за человека
У нас ещё много экскурсий в Бангкоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бангкоке
$129 за человека