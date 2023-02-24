в понедельник, четверг и субботу в 11:00

Знакомство с Бангкоком в мини-группе

Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице

4.7
3 отзыва
Описание
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Ответы на вопросы
Эта насыщенная экскурсия идеально подходит тем, кто не любит рано вставать, но хочет за один день увидеть всё самое интересное.

300-метровая башня МахаНакхон со стеклянным полом на смотровой, Черепаший храм, Португальский квартал и исторический район Kudi Chin, вечерний круиз на лайнере и не только — в нашей программе.
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Удобный формат

Эта экскурсия проходит в группе до 12 человек на комфортабельном транспорте — автомобиле или минивэне в зависимости от количества путешественников. Мы будем делать остановки в ключевых локациях, прогуливаться, фотографироваться. Гид поделится с вами любопытными фактами из прошлого столицы и из современной жизни тайцев.

День в Бангкоке

13:00 Встреча и посещение Mahanakhon Skywalk — самой высокой (314 метров) панорамной площадки Бангкока. Вы насладитесь обзором 360 и пройдёте по прозрачному полу.
15:00 Переезд в буддийский храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan. Полюбуемся его белоснежной архитектурой и золотыми статуями Будды.
15:30 Черепашья горка. Уникальный парк при храме Wat Prayun с бонсаями и живыми черепахами, которых можно покормить. Затем прогуляемся по Португальскому кварталу, увидим базилику Santa Cruz Church и исторический район Kudi Chin.
16:00 Храм Wat Kalayanamit Woramahawihan. Здесь вас ждёт самый большой сидящий Будда столицы.

P.S. Все храмы будут прекрасно освещены вечером, и вы увидите их снова на вечернем речном круизе.

16:30 Переезд в ультрасовременный торгово-развлекательный центр ICONSIAM.
17:00 Смотровая площадка в ICONSIAM, откуда открываются потрясающие виды на реку Чао Прая и Бангкок.
17:30 Cвободное время в ICONSIAM: вы можете заглянуть в магазины или кафе.
18:30 Светомузыкальное шоу фонтанов.
19:15 Посадка на круизный корабль.
19:30–21:30 Речной круиз на шикарном трёхпалубном лайнере. Вы поужинаете в формате шведского стола (превосходный выбор блюд) и при желании потанцуете на дискотеке на верхней палубе. Круиз пройдёт по реке Чао Прая по историческом и современным районам. Вы оцените вечерний Бангкок, его мосты с подсветкой, вид на храм Ват Арун и сотни небоскрёбов.
21:30 Автомобильная прогулка по вечернему Бангкоку.
22:00 Возвращение к ICONSIAM

Организационные детали

Стоимость экскурсии: 3300 бат — взрослые, 2500 бат — дети от 4 до 13 лет (но если ребенок выше 120 см — то это полная цена, так как на круиз и на башню билет по росту). На сайте вы вносите предоплату в долларах, а остаток оплачиваете на месте в батах.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • Трансфер, посещение всех достопримечательностей, круиз входят в стоимость

в понедельник, четверг и субботу в 11:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 14 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около небоскрёба King Power Mahanakhon
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ю
24 фев 2023
Экскурсия интересная, места выбраны хорошие. Но часть пунктов в программе отсутствует: смотровая площадка в iconsiam - самостоятельно при желании, шоу фонтанов - ничего сказано не было. Также разочаровало, что несмотря на описание тура, трансфер до отеля предоставлен не был
П
14 фев 2023
Экскурсия очень понравилась. Гид доброжелательный. Программа экскурсии насыщенная, места очень красивые. Информация доносится гидом понятно и интересно. Я бы точно советовала посетить эту экскурсию!
Б
14 фев 2023
Всё нам понравилось. Спасибо!

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Вечерние
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Летние
Религиозные
Выездные
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