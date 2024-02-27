в понедельник, четверг и субботу в 11:00

Это л`гкая обзорная программа, которая подойдёт тем, кто хочет за один день насладиться лучшими видами на Бангкок, а также великолепным ужином и вечерней подсветкой города во время круиза на лайнере по реке Чао Прайя.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Удобный формат

Эта экскурсия проходит в небольшой группе на комфортабельном транспорте — автомобиле или минивэне в зависимости от количества путешественников. Мы будем делать остановки в ключевых локациях, прогуливаться, фотографироваться. Гид поделится с вами любопытными фактами из прошлого столицы и из современной жизни тайцев.

День в Бангкоке

13:00 Встреча и посещение Mahanakhon Skywalk — самой высокой (314 метров) панорамной площадки Бангкока. Вы насладитесь обзором 360 и пройдёте по прозрачному полу.

15:00 Переезд в буддийский храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan. Полюбуемся его белоснежной архитектурой и золотыми статуями Будды.

15:30 Черепашья горка. Уникальный парк при храме Wat Prayun с бонсаями и живыми черепахами, которых можно покормить. Затем прогуляемся по Португальскому кварталу, увидим базилику Santa Cruz Church и исторический район Kudi Chin.

16:00 Храм Wat Kalayanamit Woramahawihan. Здесь вас ждёт самый большой сидящий Будда столицы.

P.S. Все храмы будут прекрасно освещены вечером, и вы увидите их снова на вечернем речном круизе.

16:30 Переезд в ультрасовременный торгово-развлекательный центр ICONSIAM.

17:00 Смотровая площадка в ICONSIAM, откуда открываются потрясающие виды на реку Чао Прая и Бангкок.

17:30 Cвободное время в ICONSIAM: вы можете заглянуть в кафе, магазины, а также полюбоваться инсталляциями и фонтанами

19:15 Посадка на круизный корабль.

19:30 Речной круиз на шикарном трёхпалубном лайнере. Вы поужинаете в формате шведского стола (превосходный выбор блюд) и при желании потанцуете на дискотеке на верхней палубе. Круиз пройдёт по реке Чао Прая по историческом и современным районам. Вы оцените вечерний Бангкок, его мосты с подсветкой, вид на храм Ват Арун и сотни небоскрёбов.

21:30-22:00 Окончание экскурсии около ТРЦ ICONSIAM.

Организационные детали

В стоимость входит:

Полное трансферное обслуживание на комфортабельном автомобиле Toyota

Работа профессионального русскоговорящего гида

Все входные билеты и специальные сборы

Вкусный ужин, включающий морепродукты, на лайнере

Важные детали