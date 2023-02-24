в понедельник, четверг и субботу в 11:00

Эта насыщенная экскурсия идеально подходит тем, кто не любит рано вставать, но хочет за один день увидеть всё самое интересное. 300-метровая башня МахаНакхон со стеклянным полом на смотровой, Черепаший храм, Португальский квартал и исторический район Kudi Chin, вечерний круиз на лайнере и не только — в нашей программе.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Удобный формат

Эта экскурсия проходит в группе до 12 человек на комфортабельном транспорте — автомобиле или минивэне в зависимости от количества путешественников. Мы будем делать остановки в ключевых локациях, прогуливаться, фотографироваться. Гид поделится с вами любопытными фактами из прошлого столицы и из современной жизни тайцев.

День в Бангкоке

13:00 Встреча и посещение Mahanakhon Skywalk — самой высокой (314 метров) панорамной площадки Бангкока. Вы насладитесь обзором 360 и пройдёте по прозрачному полу.

15:00 Переезд в буддийский храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan. Полюбуемся его белоснежной архитектурой и золотыми статуями Будды.

15:30 Черепашья горка. Уникальный парк при храме Wat Prayun с бонсаями и живыми черепахами, которых можно покормить. Затем прогуляемся по Португальскому кварталу, увидим базилику Santa Cruz Church и исторический район Kudi Chin.

16:00 Храм Wat Kalayanamit Woramahawihan. Здесь вас ждёт самый большой сидящий Будда столицы.

P.S. Все храмы будут прекрасно освещены вечером, и вы увидите их снова на вечернем речном круизе.

16:30 Переезд в ультрасовременный торгово-развлекательный центр ICONSIAM.

17:00 Смотровая площадка в ICONSIAM, откуда открываются потрясающие виды на реку Чао Прая и Бангкок.

17:30 Cвободное время в ICONSIAM: вы можете заглянуть в магазины или кафе.

18:30 Светомузыкальное шоу фонтанов.

19:15 Посадка на круизный корабль.

19:30–21:30 Речной круиз на шикарном трёхпалубном лайнере. Вы поужинаете в формате шведского стола (превосходный выбор блюд) и при желании потанцуете на дискотеке на верхней палубе. Круиз пройдёт по реке Чао Прая по историческом и современным районам. Вы оцените вечерний Бангкок, его мосты с подсветкой, вид на храм Ват Арун и сотни небоскрёбов.

21:30 Автомобильная прогулка по вечернему Бангкоку.

22:00 Возвращение к ICONSIAM

Организационные детали

Стоимость экскурсии: 3300 бат — взрослые, 2500 бат — дети от 4 до 13 лет (но если ребенок выше 120 см — то это полная цена, так как на круиз и на башню билет по росту). На сайте вы вносите предоплату в долларах, а остаток оплачиваете на месте в батах.

Как проходит экскурсия