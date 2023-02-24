в понедельник, четверг и субботу в 11:00

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Удобный формат
Эта экскурсия проходит в группе до 12 человек на комфортабельном транспорте — автомобиле или минивэне в зависимости от количества путешественников. Мы будем делать остановки в ключевых локациях, прогуливаться, фотографироваться. Гид поделится с вами любопытными фактами из прошлого столицы и из современной жизни тайцев.
День в Бангкоке
13:00 Встреча и посещение Mahanakhon Skywalk — самой высокой (314 метров) панорамной площадки Бангкока. Вы насладитесь обзором 360 и пройдёте по прозрачному полу. 15:00 Переезд в буддийский храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan. Полюбуемся его белоснежной архитектурой и золотыми статуями Будды. 15:30 Черепашья горка. Уникальный парк при храме Wat Prayun с бонсаями и живыми черепахами, которых можно покормить. Затем прогуляемся по Португальскому кварталу, увидим базилику Santa Cruz Church и исторический район Kudi Chin. 16:00 Храм Wat Kalayanamit Woramahawihan. Здесь вас ждёт самый большой сидящий Будда столицы.
P.S. Все храмы будут прекрасно освещены вечером, и вы увидите их снова на вечернем речном круизе.
16:30 Переезд в ультрасовременный торгово-развлекательный центр ICONSIAM. 17:00 Смотровая площадка в ICONSIAM, откуда открываются потрясающие виды на реку Чао Прая и Бангкок. 17:30 Cвободное время в ICONSIAM: вы можете заглянуть в магазины или кафе. 18:30 Светомузыкальное шоу фонтанов. 19:15 Посадка на круизный корабль. 19:30–21:30 Речной круиз на шикарном трёхпалубном лайнере. Вы поужинаете в формате шведского стола (превосходный выбор блюд) и при желании потанцуете на дискотеке на верхней палубе. Круиз пройдёт по реке Чао Прая по историческом и современным районам. Вы оцените вечерний Бангкок, его мосты с подсветкой, вид на храм Ват Арун и сотни небоскрёбов. 21:30 Автомобильная прогулка по вечернему Бангкоку. 22:00 Возвращение к ICONSIAM
Организационные детали
Стоимость экскурсии: 3300 бат — взрослые, 2500 бат — дети от 4 до 13 лет (но если ребенок выше 120 см — то это полная цена, так как на круиз и на башню билет по росту). На сайте вы вносите предоплату в долларах, а остаток оплачиваете на месте в батах.
Как проходит экскурсия
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Трансфер, посещение всех достопримечательностей, круиз входят в стоимость
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Бангкоке
Провёл 100 экскурсий для 89 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир: с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
–
2
–
1
–
Ю
Юрий
24 фев 2023
Экскурсия интересная, места выбраны хорошие. Но часть пунктов в программе отсутствует: смотровая площадка в iconsiam - самостоятельно при желании, шоу фонтанов - ничего сказано не было. Также разочаровало, что несмотря на описание тура, трансфер до отеля предоставлен не был
П
Полина
14 фев 2023
Экскурсия очень понравилась. Гид доброжелательный. Программа экскурсии насыщенная, места очень красивые. Информация доносится гидом понятно и интересно. Я бы точно советовала посетить эту экскурсию!
Б
Борис
14 фев 2023
Всё нам понравилось. Спасибо!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бангкока