Мы с вами отправимся в Аюттайю, примерно в часе езды от Бангкока.

Аджан Коб и Аджан Ох (его сын) принимают в храме в древней столице Таиланда – в Аюттайе в школе-храме Ват Банг Пра Чангват Након Патом. В этом храме ежегодно проводится знаменитый тату фестиваль «Вай Кру».
Описание экскурсии

Это невероятная возможность посетить Аджана – мастера (Магической татуировки). Аджан Коб (мастер высшего уровня, ученик знаменитого Луанг Пу Найя) в Аюттайе. Аджан Коб и Аджан Ох (его сын) принимают в храме в древней столице Таиланда – в Аюттайе в школе-храме Ват Банг Пра Чангват Након Патом. В этом храме ежегодно проводится знаменитый тату фестиваль «Вай Кру». Всем тем, кто хочет сделать настоящее магическое тату, которое вызовет перемены в жизни – мы советуем отправиться к аджану Кобу.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель в паттайе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Такая возможность будет интересна всем
  • Особенно осознанным людям
  • Которые понимают чего хотят
  • Имеют цель и идут к ней. Людям
  • Которые знают что такое энергетические барьеры и что их следует убирать. Аджан поможет разобраться более детально и с помощью тату направить вашу энергию в нужное русло
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

