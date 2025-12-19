Мы с вами отправимся в Аюттайю, примерно в часе езды от Бангкока.
Описание экскурсииЭто невероятная возможность посетить Аджана – мастера (Магической татуировки). Аджан Коб (мастер высшего уровня, ученик знаменитого Луанг Пу Найя) в Аюттайе. Аджан Коб и Аджан Ох (его сын) принимают в храме в древней столице Таиланда – в Аюттайе в школе-храме Ват Банг Пра Чангват Након Патом. В этом храме ежегодно проводится знаменитый тату фестиваль «Вай Кру». Всем тем, кто хочет сделать настоящее магическое тату, которое вызовет перемены в жизни – мы советуем отправиться к аджану Кобу. Важная информация: Такая возможность будет интересна всем, особенно осознанным людям, которые понимают чего хотят, имеют цель и идут к ней. Людям, которые знают что такое энергетические барьеры и что их следует убирать. Аджан поможет разобраться более детально и с помощью тату направить вашу энергию в нужное русло
Ответы на вопросы
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель в паттайе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Такая возможность будет интересна всем
- Особенно осознанным людям
- Которые понимают чего хотят
- Имеют цель и идут к ней. Людям
- Которые знают что такое энергетические барьеры и что их следует убирать. Аджан поможет разобраться более детально и с помощью тату направить вашу энергию в нужное русло
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
