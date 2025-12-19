Описание Фото Ответы на вопросы Мы с вами отправимся в Аюттайю, примерно в часе езды от Бангкока.



Описание экскурсии Это невероятная возможность посетить Аджана – мастера (Магической татуировки). Аджан Коб (мастер высшего уровня, ученик знаменитого Луанг Пу Найя) в Аюттайе. Аджан Коб и Аджан Ох (его сын) принимают в храме в древней столице Таиланда – в Аюттайе в школе-храме Ват Банг Пра Чангват Након Патом. В этом храме ежегодно проводится знаменитый тату фестиваль «Вай Кру». Всем тем, кто хочет сделать настоящее магическое тату, которое вызовет перемены в жизни – мы советуем отправиться к аджану Кобу. Важная информация: Такая возможность будет интересна всем, особенно осознанным людям, которые понимают чего хотят, имеют цель и идут к ней. Людям, которые знают что такое энергетические барьеры и что их следует убирать. Аджан поможет разобраться более детально и с помощью тату направить вашу энергию в нужное русло

