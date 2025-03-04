Отправляйтесь в незабываемое путешествие по трем историческим провинциям, где вы увидите величественные храмы, попробуете национальные блюда и познакомитесь с местной культурой.В программе посещение Храма Ват Сампхан с его мифическим драконом,

обед в сифуд-ресторане, встреча с обезьянами у Пещерного храма Ват Там Нам, прогулка по Парку Кхао Нгу и посещение рынка Мае Клонг. Завершите день романтической прогулкой на лодке по каналам Ампхавы

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Вы посетите три исторические провинции, чтобы ближе познакомиться с местной культурой, насладиться великолепными видами и как следует отдохнуть.

Тайминг путешествия:

09:00–09:30 — сбор группы

10:00 — Храм Ват Сампхан, который снизу вверх обвивает огромный мифический дракон. Вы подниметесь на смотровую площадку и посетите лесной лабиринт-парк

12:00 — Обед в сифуд-ресторане, где вам предложат национальное блюдо «Вулкан королевских креветок»

13:30 — Пещерный храм Ват Там Нам, на подступах к которому вас ждёт знакомство с местными обезьянами

14:30 — Парк Кхао Нгу, славящийся красивыми горными пейзажами. Вы прогуляетесь по змеиному каньону, посетите долину обезьян и другие секретные уголки

15:30 — Рынок Мае Клонг прямо на железнодорожных путях! Вы успеете удивиться и встретить прибывающий Тайский экспресс

16:30 — Храм тысячи красных роз — древний храм времен Айюттаи, где проводят ритуалы сжигания специальных благовоний и определяют счастливые для человека числа

18:00 — Вечер в тайской Венеции, прогулка на лодке по каналам красивого старинного городка Ампхава. А после заката вы увидите сотни мерцающих огоньков

20:30–21:00 — завершение экскурсии

Организационные детали

Для путешественников из Паттайи мы предоставляем бесплатный трансфер от отеля к точке сбора и обратно

Доплата за экскурсию осуществляется только в тайских батах

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате на комфортабельных минивэнах TOYOTA HIACE COMMUTER (или аналогичных)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Расходы