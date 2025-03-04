В программе посещение Храма Ват Сампхан с его мифическим драконом,
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение уникальных храмов
- 🍤 Дегустация тайской кухни
- 🐒 Встреча с местными обезьянами
- 🚂 Удивительный рынок на путях
- 🛶 Прогулка на лодке по каналам
Что можно увидеть
- Храм Ват Сампхан
- Пещерный храм Ват Там Нам
- Парк Кхао Нгу
- Рынок Мае Клонг
- Храм тысячи красных роз
Описание экскурсии
Вы посетите три исторические провинции, чтобы ближе познакомиться с местной культурой, насладиться великолепными видами и как следует отдохнуть.
Тайминг путешествия:
09:00–09:30 — сбор группы
10:00 — Храм Ват Сампхан, который снизу вверх обвивает огромный мифический дракон. Вы подниметесь на смотровую площадку и посетите лесной лабиринт-парк
12:00 — Обед в сифуд-ресторане, где вам предложат национальное блюдо «Вулкан королевских креветок»
13:30 — Пещерный храм Ват Там Нам, на подступах к которому вас ждёт знакомство с местными обезьянами
14:30 — Парк Кхао Нгу, славящийся красивыми горными пейзажами. Вы прогуляетесь по змеиному каньону, посетите долину обезьян и другие секретные уголки
15:30 — Рынок Мае Клонг прямо на железнодорожных путях! Вы успеете удивиться и встретить прибывающий Тайский экспресс
16:30 — Храм тысячи красных роз — древний храм времен Айюттаи, где проводят ритуалы сжигания специальных благовоний и определяют счастливые для человека числа
18:00 — Вечер в тайской Венеции, прогулка на лодке по каналам красивого старинного городка Ампхава. А после заката вы увидите сотни мерцающих огоньков
20:30–21:00 — завершение экскурсии
Организационные детали
- Для путешественников из Паттайи мы предоставляем бесплатный трансфер от отеля к точке сбора и обратно
- Доплата за экскурсию осуществляется только в тайских батах
- Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате на комфортабельных минивэнах TOYOTA HIACE COMMUTER (или аналогичных)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Расходы
- В стоимость экскурсии включены услуги русскоязычного гида, все входные билеты и специальные сборы, полное трансферное обслуживание, обед
- Дополнительные расходы (по желанию): пожертвования и подаяния при храмах
в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (рост выше 120 см.)
|$100
|Детский (рост ниже 120 см.)
|$77