Лучшие места в окрестностях Бангкока

Погрузитесь в атмосферу Бангкока: храмы, рынки и природа в одном туре. Уникальные места и незабываемые впечатления ждут вас
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по трем историческим провинциям, где вы увидите величественные храмы, попробуете национальные блюда и познакомитесь с местной культурой.

В программе посещение Храма Ват Сампхан с его мифическим драконом,
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обед в сифуд-ресторане, встреча с обезьянами у Пещерного храма Ват Там Нам, прогулка по Парку Кхао Нгу и посещение рынка Мае Клонг. Завершите день романтической прогулкой на лодке по каналам Ампхавы

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение уникальных храмов
  • 🍤 Дегустация тайской кухни
  • 🐒 Встреча с местными обезьянами
  • 🚂 Удивительный рынок на путях
  • 🛶 Прогулка на лодке по каналам
Лучшие места в окрестностях Бангкока
Лучшие места в окрестностях Бангкока
Лучшие места в окрестностях Бангкока
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Храм Ват Сампхан
  • Пещерный храм Ват Там Нам
  • Парк Кхао Нгу
  • Рынок Мае Клонг
  • Храм тысячи красных роз

Описание экскурсии

Вы посетите три исторические провинции, чтобы ближе познакомиться с местной культурой, насладиться великолепными видами и как следует отдохнуть.

Тайминг путешествия:

09:00–09:30 — сбор группы
10:00 — Храм Ват Сампхан, который снизу вверх обвивает огромный мифический дракон. Вы подниметесь на смотровую площадку и посетите лесной лабиринт-парк
12:00 — Обед в сифуд-ресторане, где вам предложат национальное блюдо «Вулкан королевских креветок»
13:30 — Пещерный храм Ват Там Нам, на подступах к которому вас ждёт знакомство с местными обезьянами
14:30 — Парк Кхао Нгу, славящийся красивыми горными пейзажами. Вы прогуляетесь по змеиному каньону, посетите долину обезьян и другие секретные уголки
15:30 — Рынок Мае Клонг прямо на железнодорожных путях! Вы успеете удивиться и встретить прибывающий Тайский экспресс
16:30 — Храм тысячи красных роз — древний храм времен Айюттаи, где проводят ритуалы сжигания специальных благовоний и определяют счастливые для человека числа
18:00 — Вечер в тайской Венеции, прогулка на лодке по каналам красивого старинного городка Ампхава. А после заката вы увидите сотни мерцающих огоньков
20:30–21:00 — завершение экскурсии

Организационные детали

  • Для путешественников из Паттайи мы предоставляем бесплатный трансфер от отеля к точке сбора и обратно
  • Доплата за экскурсию осуществляется только в тайских батах
  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате на комфортабельных минивэнах TOYOTA HIACE COMMUTER (или аналогичных)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Расходы

  • В стоимость экскурсии включены услуги русскоязычного гида, все входные билеты и специальные сборы, полное трансферное обслуживание, обед
  • Дополнительные расходы (по желанию): пожертвования и подаяния при храмах

в среду, пятницу и воскресенье в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (рост выше 120 см.)$100
Детский (рост ниже 120 см.)$77
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе развязки Bang Khun Thian
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
П
4 мар 2025
Потрясающая, очень насыщенная и заряжающая энергией экскурсия. Это тот случай, когда после программы не устаёшь, а наоборот испытываешь огромный эмоциональный подъём.
Л
2 дек 2024
Посещаемые места подобраны со вкусом, программа интересна, разнообразна и очень насыщенна, я бы даже убрал одно какое-то место, чтобы ее разгрузись. Транспорт был новый и комфортный, программа хорошо организована, все понравилось, благодарю.

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