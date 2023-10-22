Прогулка по Старому Сиаму

Увидеть ключевые тайские достопримечательности, древние памятники и дворцы в одном месте

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Добро пожаловать в удивительный мир тайской культуры и истории! Готовы ли вы отправиться в захватывающее путешествие в прошлое Таиланда? Мы приглашаем вас на экскурсию в парк The Ancient City в Бангкоке, где вы сможете погрузиться в атмосферу древних времён и узнать больше о традициях и обычаях этой удивительной страны.
Прогулка по Старому Сиаму
Прогулка по Старому Сиаму
Прогулка по Старому Сиаму
Прогулка по Старому Сиаму
Прогулка по Старому Сиаму
Прогулка по Старому Сиаму
Прогулка по Старому Сиаму
Прогулка по Старому Сиаму
Прогулка по Старому Сиаму
Прогулка по Старому Сиаму
Прогулка по Старому Сиаму
Прогулка по Старому Сиаму
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Древний Сиам — это настоящий музей под открытым небом, который расположен в провинции Самутпракан. Здесь вы найдете 116 реплик известных памятников, руин, красивых садов, скульптур и архитектурных достопримечательностей — символов тайской культуры.

Наша прогулка состоит из 2 частей. Сначала изучим первую половину парка (пешком и частично на машине). Вы увидите бывший Большой Дворец Аюттхаи, святилище Най Мыанге, храмовый комплекс Прэахвихеа, расположенный на границе с Камбоджей. Затем отправимся на обед в ресторан, где вас будет ждать шведский стол с множеством блюд национальной кухни. После у нас будет время, чтобы исследовать вторую половину парка и посетить магазины с сувенирами.

Не упустите шанс отправиться в увлекательное путешествие в прошлое Таиланда!

Организационные детали

  • Трансфер осуществляется на комфортабельном автомобиле Honda HR-V. Встретим вас у отеля и после экскурсии привезём обратно.
  • Обед и билеты в парк включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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