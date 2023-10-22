Увидеть ключевые тайские достопримечательности, древние памятники и дворцы в одном месте
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Описание
Что вас ожидает
Древний Сиам — это настоящий музей под открытым небом, который расположен в провинции Самутпракан. Здесь вы найдете 116 реплик известных памятников, руин, красивых садов, скульптур и архитектурных достопримечательностей — символов тайской культуры.
Наша прогулка состоит из 2 частей. Сначала изучим первую половину парка (пешком и частично на машине). Вы увидите бывший Большой Дворец Аюттхаи, святилище Най Мыанге, храмовый комплекс Прэахвихеа, расположенный на границе с Камбоджей. Затем отправимся на обед в ресторан, где вас будет ждать шведский стол с множеством блюд национальной кухни. После у нас будет время, чтобы исследовать вторую половину парка и посетить магазины с сувенирами.
Не упустите шанс отправиться в увлекательное путешествие в прошлое Таиланда!
Организационные детали
- Трансфер осуществляется на комфортабельном автомобиле Honda HR-V. Встретим вас у отеля и после экскурсии привезём обратно.
- Обед и билеты в парк включены в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.