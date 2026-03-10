Добро пожаловать в удивительный мир тайской культуры и истории! Готовы ли вы отправиться в захватывающее путешествие в прошлое Таиланда? Мы приглашаем вас на экскурсию в парк The Ancient City и музей Эраван в Бангкоке, где вы сможете погрузиться в атмосферу древних времён и узнать больше о традициях и обычаях этой удивительной страны.

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Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Музей Эраван (Erawan Museum, Бангкок) — удивительное место с гигантской трёхголовой статуей слона, символа тайской мифологии. Внутри — три уровня, которые символизируют буддийскую Вселенную. Вы увидите редкие антикварные коллекции, витражный купол и необычную архитектуру, сочетающую искусство, религию и философию.

Древний Сиам — это настоящий музей под открытым небом, который расположен в провинции Самутпракан. Здесь вы найдете 116 реплик известных памятников, руин, красивых садов, скульптур и архитектурных достопримечательностей — символов тайской культуры.

Наша прогулка состоит из 2 частей. Сначала изучим первую половину парка (пешком и частично на машине). Вы увидите бывший Большой Дворец Аюттхаи, святилище Най Мыанге, храмовый комплекс Прэахвихеа, расположенный на границе с Камбоджей. Затем отправимся на обед в ресторан, где вас будет ждать шведский стол с множеством блюд национальной кухни. После у нас будет время, чтобы исследовать вторую половину парка и посетить магазины с сувенирами.

Не упустите шанс отправиться в увлекательное путешествие в прошлое Таиланда!

Организационные детали