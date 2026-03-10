Увидеть ключевые тайские достопримечательности, древние памятники и дворцы в одном месте
Добро пожаловать в удивительный мир тайской культуры и истории! Готовы ли вы отправиться в захватывающее путешествие в прошлое Таиланда? Мы приглашаем вас на экскурсию в парк The Ancient City и музей Эраван в Бангкоке, где вы сможете погрузиться в атмосферу древних времён и узнать больше о традициях и обычаях этой удивительной страны.
Музей Эраван (Erawan Museum, Бангкок) — удивительное место с гигантской трёхголовой статуей слона, символа тайской мифологии. Внутри — три уровня, которые символизируют буддийскую Вселенную. Вы увидите редкие антикварные коллекции, витражный купол и необычную архитектуру, сочетающую искусство, религию и философию.
Древний Сиам — это настоящий музей под открытым небом, который расположен в провинции Самутпракан. Здесь вы найдете 116 реплик известных памятников, руин, красивых садов, скульптур и архитектурных достопримечательностей — символов тайской культуры.
Наша прогулка состоит из 2 частей. Сначала изучим первую половину парка (пешком и частично на машине). Вы увидите бывший Большой Дворец Аюттхаи, святилище Най Мыанге, храмовый комплекс Прэахвихеа, расположенный на границе с Камбоджей. Затем отправимся на обед в ресторан, где вас будет ждать шведский стол с множеством блюд национальной кухни. После у нас будет время, чтобы исследовать вторую половину парка и посетить магазины с сувенирами.
Не упустите шанс отправиться в увлекательное путешествие в прошлое Таиланда!
Организационные детали
Трансфер осуществляется на комфортабельном автомобиле Honda HR-V. Встретим вас у отеля и после экскурсии привезём обратно.
Обед и билеты в музей и парк включены в стоимость
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 791 туриста
Я — автор эксклюзивных туров по Таиланду: от однодневных маршрутов до недельных программ отдыха. Я и мои коллеги открываем страну так, как её показывают только избранным.
Наши экскурсии охватывают Таиланд от читать дальшеуменьшить
Паттайи и Бангкока до живописного Чиангмая. Это больше, чем поездки — это персональный доступ к закрытым барам, скрытым местам, легендам, ритуалам и вкусам, которые остаются за кадром у большинства путешественников.
С нами вы увидите Таиланд глазами людей, для которых он стал домом, и почувствуете, что каждая поездка — это не просто экскурсия, а VIP-путешествие в другую реальность.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
–
3
–
2
–
1
–
Аннет
Формат пешей прогулки по Бангкоку мне очень понравился. Мы побывали в интересных местах. Общение было приятным и непосредственным. Я путешествовала вдвоем с 8-летним сыном. Дмитрий нашел и с ним общий язык. Было здорово, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Ну прямо отлично))) отпраздновала и День Рождения в день экскурсии. Дмитрий большой молодец, очень быстро адаптировал программу под мои пожелания и прекрасно все организовал! Прямо рекомендую. Крутых гидов не так много, а этот самый лучший))))
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Выражаю огромную благодарность Дмитрию за превосходную экскурсию 02.11.2024 года. Мы с женой остановились в Бангкоке на одну ночь и очень хотели познакомиться с этим прекрасным городом. Благодаря Дмитрию нам это читать дальшеуменьшить
удалось по высшему разряду!! Индивидуальный подход при составлении программы, прекрасная подача материала, внимательность, корректность. Очень восхитило как был составлен маршрут. Были учтены все мелочи и пожелания. Прогулка по районам Бангкока на мини тук-туке позволила насладиться панорамой города, а рассказ гида, наполненный деталями, и его знание истории Таиланда превратило наше путешествие в увлекательный тур. Мы не только познакомились с городом, но и отведали прекрасные тайские блюда (опять-таки с подачи нашего замечательного гида). Время, проведенное с Дмитрием, пролетело на одном дыхании!! У нас осталась масса впечатлений и прекрасных фотографий. Я с удовольствием буду рекомендовать этого замечательного гида всем друзьям и знакомым. Дмитрий, еще раз спасибо!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Элла
Отлично организованная экскурсия. Дмитрий встретил меня в аэропорту и мы сразу отправились по маршруту. Классный парк - мне очень понравилось: сразу все достопримечательности Тайланда в одном месте, небольшое шоу с танцами, тайским боксом, слоны и катание на гольф каре. Рекомендую👍🏻
Вам был полезен этот отзыв?
П
Потокова-Рублева
Все прошло отлично, согласно договоренностям. Остались довольны экскурсией)
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анастасия
Очень понравилась экскурсия! Потрясающий вид, живописные места, очень внимательный экскурсовод. Время пролетело незаметно. Рекомендуем данную экскурсию с супругом!