1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7.5 часов
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Начало: ресепшен вашего отеля в Бангкоке Бангкоке
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
$295 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Бангкок: гастрономическое путешествие с звёздами Мишлен
Погрузитесь в вечерний Бангкок на тук-туке, наслаждаясь стритфудом с отметками Мишлен. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 300$255 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Новая классика современного Бангкока: храмы, небоскребы и культура
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от древних храмов до сияющих небоскребов. Экскурсия раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В фойе вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Настоящий Бангкок: Погружение в атмосферу тайского мегаполиса
Познайте душу Бангкока: от культовых храмов до уникальных рынков. Экскурсия, которая превратит вас в искушенного путешественника
Начало: В фойе вашего отеля
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
от $220 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Бангкок - город контрастов: от парка Люмпини до мишленовского ресторана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бангкока: от величественных варанов в парке Люмпини до изысканного падтая в мишленовском ресторане
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 250$225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Старому Сиаму: Индивидуальная экскурсия в Бангкоке
Добро пожаловать в удивительный мир тайской культуры и истории! Готовы ли вы отправиться в захватывающее путешествие в прошлое Таиланда?
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия Другой Таиланд: уникальные места и традиции Бангкока
Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда: от рынков на железной дороге и воде до секретов кокосового сахара и соли
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 350$315 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Вечерний Бангкок: храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Вечерний Бангкок - идеальное время для знакомства с городом. Погрузитесь в атмосферу, посетив храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Начало: У вашего отеля
Завтра в 17:00
3 июля в 16:00
$218 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Автомобиль с русским водителем для экскурсий по Бангкоку и Таиланду
Проведите время в Бангкоке с комфортом, выбрав автомобиль Тойота Фортунер с русским водителем для вашего путешествия
Начало: Ваш отель
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 18 212฿ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Бангкоку с восхождением на башню Маханакхон
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от духовных храмов до захватывающих видов с башни Маханакхон
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 18 200฿ за человека
Индивидуальная
9 часов
Лучшие места Чонбури из Бангкока: Небесный мост, Гранд Каньон, парк Кхао Кхео
Проведите день, полный открытий в Чонбури: прогулка по стеклянному мосту, посещение Гранд Каньона и знакомство с дикой природой в парке Кхао Кхео
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 13 300฿ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Бангкок: эмоциональное путешествие по следам дракона
Познакомьтесь с духом Таиланда, его традициями и кулинарией в уникальной экскурсии по Бангкоку
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
от $310 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Невероятные окрестности Бангкока на авто: храм Дракона, ж/д рынок, плавучий рынок
Путешествие по уникальным местам Бангкока: розовый храм Дракона, рынок на ж/д путях и плавучий рынок. Узнайте о тайских традициях и мистических преданиях
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
$430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мистический Бангкок на авто (всё включено)
Однодневное путешествие по мистическим местам Бангкока: три храма и таинственный остров Ко Крет. Всё включено: транспорт, обед, билеты
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
$375 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртур29 июня 2024Все Гуд!
- ССветлана27 июня 2024Спасибо большое Владимиру за экскурсию, благодаря объемной, интересной информации полученной во время нашего однодневного путешествия по Бангкоку, нам удалось немного
- ЕЕкатерина17 июня 2024Первый раз в городе Бангкок и мне очень повезло с экскурсоводом Еленой! За один день исследовать многие районы города, а
- ККонстантин13 июня 2024Экскурсия была просто супер! Мы были с маленькими детьми 8-9 лет, они остались прямо очень довольны. Раз довольны остались дети, то взрослые тем более!
- ООлег12 июня 2024Спасибо Ольге за весьма замечательную и увлекательную экскурсию. Время пролетело незаметно и мы буквально погрузились в атмосферу колорита. Рекомендую всем, если у вас есть немного свободного времени-то без сомнений заказывайте экскурсии и уж точно не пожалеете. Всем мир ✌️
- ННаталья8 июня 2024Отдыхала на Самуи, перед перелетом в Москву на один день остановилась в Бангкоке. Так как первый раз приехала в этот город,
- CChristina20 мая 2024Хорошо органиванная экскурсия, нам очень понравилось!
- ААнна6 мая 2024Прилетали в Бангкок в 5 вечера, на следующее утро уже нужно было лететь дальше. Хотелось бы провести вечер с пользой)
- ММаксим10 апреля 2024Дмитрий - прекрасный гид. У нас было мало времени насладиться Бангкоком, так Дмитрий нас сразу с самолёта и повез. Очень интересно, очень познавательно.
- ЛЛюбовь9 апреля 2024С Еленой у нас действительно было обстоятельное знакомство с городом, и с воды, по каналам, на тук-туке, пешком, с потрясающими видами со смотровых площадок небоскрёбов. Если коротко, то было красиво, вкусно, аутентично и очень интересно. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «От вашего отеля»
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