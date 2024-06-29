Экскурсии от вашего отеля в Бангкоке

Найдено 14 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Бангкоке, цены от $200, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
173 отзыва
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Начало: ресепшен вашего отеля в Бангкоке Бангкоке
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
$295 за всё до 3 чел.
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Бангкок: гастрономическое путешествие с звёздами Мишлен
Погрузитесь в вечерний Бангкок на тук-туке, наслаждаясь стритфудом с отметками Мишлен. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 300$255 за всё до 10 чел.
Новая классика современного Бангкока
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Новая классика современного Бангкока: храмы, небоскребы и культура
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от древних храмов до сияющих небоскребов. Экскурсия раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В фойе вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
16 отзывов
Настоящий Бангкок: Погружение в атмосферу тайского мегаполиса
Познайте душу Бангкока: от культовых храмов до уникальных рынков. Экскурсия, которая превратит вас в искушенного путешественника
Начало: В фойе вашего отеля
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
от $220 за всё до 4 чел.
Бангкок - город контрастов
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
8 отзывов
Бангкок - город контрастов: от парка Люмпини до мишленовского ресторана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бангкока: от величественных варанов в парке Люмпини до изысканного падтая в мишленовском ресторане
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 250$225 за всё до 4 чел.
Прогулка по Старому Сиаму
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Прогулка по Старому Сиаму: Индивидуальная экскурсия в Бангкоке
Добро пожаловать в удивительный мир тайской культуры и истории! Готовы ли вы отправиться в захватывающее путешествие в прошлое Таиланда?
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 4 чел.
Другой Таиланд
🚗 На машине
🚉 На поезде
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Экскурсия Другой Таиланд: уникальные места и традиции Бангкока
Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда: от рынков на железной дороге и воде до секретов кокосового сахара и соли
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 350$315 за всё до 10 чел.
Вечерний Бангкок
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Вечерний Бангкок: храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Вечерний Бангкок - идеальное время для знакомства с городом. Погрузитесь в атмосферу, посетив храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Начало: У вашего отеля
Завтра в 17:00
3 июля в 16:00
$218 за всё до 4 чел.
Автомобиль с русским водителем
Индивидуальная
10 часов
Автомобиль с русским водителем для экскурсий по Бангкоку и Таиланду
Проведите время в Бангкоке с комфортом, выбрав автомобиль Тойота Фортунер с русским водителем для вашего путешествия
Начало: Ваш отель
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 18 212฿ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Бангкоку + башня Маханакхон
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Бангкоку с восхождением на башню Маханакхон
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от духовных храмов до захватывающих видов с башни Маханакхон
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 18 200฿ за человека
Лучшие места провинции Чонбури из Бангкока
Индивидуальная
9 часов
Лучшие места Чонбури из Бангкока: Небесный мост, Гранд Каньон, парк Кхао Кхео
Проведите день, полный открытий в Чонбури: прогулка по стеклянному мосту, посещение Гранд Каньона и знакомство с дикой природой в парке Кхао Кхео
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 13 300฿ за всё до 2 чел.
Бангкок: по следам дракона
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Бангкок: эмоциональное путешествие по следам дракона
Познакомьтесь с духом Таиланда, его традициями и кулинарией в уникальной экскурсии по Бангкоку
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
от $310 за всё до 4 чел.
Невероятные окрестности Бангкока на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Невероятные окрестности Бангкока на авто: храм Дракона, ж/д рынок, плавучий рынок
Путешествие по уникальным местам Бангкока: розовый храм Дракона, рынок на ж/д путях и плавучий рынок. Узнайте о тайских традициях и мистических преданиях
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
$430 за всё до 4 чел.
Мистический Бангкок на авто (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Мистический Бангкок на авто (всё включено)
Однодневное путешествие по мистическим местам Бангкока: три храма и таинственный остров Ко Крет. Всё включено: транспорт, обед, билеты
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
$375 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артур
    29 июня 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Все Гуд!
  • С
    Светлана
    27 июня 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Спасибо большое Владимиру за экскурсию, благодаря объемной, интересной информации полученной во время нашего однодневного путешествия по Бангкоку, нам удалось немного
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    прикоснуться именно к жизни города и его жителей, а также составить план на дальнейшие дни. Во время экскурсии мы получили ответы на все наши вопросы!)

  • Е
    Екатерина
    17 июня 2024
    Новая классика современного Бангкока
    Первый раз в городе Бангкок и мне очень повезло с экскурсоводом Еленой! За один день исследовать многие районы города, а
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    они невозможно разные и одному легко потеряться. С Еленой день прошел насыщенно и легко одновременно. Удобно что в машине есть кондиционер и можно переодеться. Это очень комфортно. Я влюбилась в город Бангкок, который открылся слой за слоем своей историей и невероятными видами! Огромная благодарность Елене с пожеланиями творческих успехов!

    Первый раз в городе Бангкок и мне очень повезло с экскурсоводом Еленой! За один день исследоватьПервый раз в городе Бангкок и мне очень повезло с экскурсоводом Еленой! За один день исследоватьПервый раз в городе Бангкок и мне очень повезло с экскурсоводом Еленой! За один день исследоватьПервый раз в городе Бангкок и мне очень повезло с экскурсоводом Еленой! За один день исследоватьПервый раз в городе Бангкок и мне очень повезло с экскурсоводом Еленой! За один день исследоватьПервый раз в городе Бангкок и мне очень повезло с экскурсоводом Еленой! За один день исследоватьПервый раз в городе Бангкок и мне очень повезло с экскурсоводом Еленой! За один день исследоватьПервый раз в городе Бангкок и мне очень повезло с экскурсоводом Еленой! За один день исследоватьПервый раз в городе Бангкок и мне очень повезло с экскурсоводом Еленой! За один день исследовать
  • К
    Константин
    13 июня 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Экскурсия была просто супер! Мы были с маленькими детьми 8-9 лет, они остались прямо очень довольны. Раз довольны остались дети, то взрослые тем более!
  • О
    Олег
    12 июня 2024
    Вечерний Бангкок
    Спасибо Ольге за весьма замечательную и увлекательную экскурсию. Время пролетело незаметно и мы буквально погрузились в атмосферу колорита. Рекомендую всем, если у вас есть немного свободного времени-то без сомнений заказывайте экскурсии и уж точно не пожалеете. Всем мир ✌️
  • Н
    Наталья
    8 июня 2024
    Вечерний Бангкок
    Отдыхала на Самуи, перед перелетом в Москву на один день остановилась в Бангкоке. Так как первый раз приехала в этот город,
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    то хотелось посмотреть как можно больше интересного. Выбрала на сайте интуитивно Ольгу и не ошиблась. С Ольгой я увидела Королевский дворец, Большого Будду. Почувствовала местный колорит, прокатившись на лодочке по реке. Очистила карму, покормив черепашек. Восхитилась разнообразием красок на цветочном рынке. И в финале ощутила неповторимую атмосферу вечернего китайского квартала. Благодаря рекомендациям Ольги я попробовала невероятно вкусный суп и китайские пельмени (пальчики оближешь)!!! Передвигались мы на тук - туке: очень интересно!!!! От Ольги я узнала много интересной информации о истории, обычаях и традициях Тайланда. Прекрасно и познавательно провела день в Бангкоке, который останется в памяти калейдоскопом ярких и интересных событий. Ольга - спасибо большое, буду с удовольствием рекомендовать ваши экскурсии моим друзьям,родным и знакомым!!!

  • C
    Christina
    20 мая 2024
    Бангкок - город контрастов
    Хорошо органиванная экскурсия, нам очень понравилось!
    Хорошо органиванная экскурсия, нам очень понравилось!
  • А
    Анна
    6 мая 2024
    Бангкок - город контрастов
    Прилетали в Бангкок в 5 вечера, на следующее утро уже нужно было лететь дальше. Хотелось бы провести вечер с пользой)
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    Поэтому на tripster начали заранее искать возможные варианты досуга. Списались с Дмитрием, он предложил экскурсию по вечернему Бангкоку, договорились, что встретит из отеля и отвезёт обратно. Приехал вовремя, на комфортабельной машине. Дмитрий - профессионал своего дела, экскурсия началась с посещения уникального кафе, где мы смогли не только поесть, но и посмотреть процесс приготовления тайских блюд. Это было очень увлекательное зрелище!) Далее проехали по центру города, посмотрели храмы, посетили парк и китайский квартал, где Дмитрий угостил нас местными сладостями. Дмитрий профессиональный гид, много узнали об истории, культуре, быте тайцев. Дмитрий открытый, общительный человек, расставались друзьями! Планируем на обратном пути продолжить ознакомление с Бангкоком с ним.

  • М
    Максим
    10 апреля 2024
    Бангкок - город контрастов
    Дмитрий - прекрасный гид. У нас было мало времени насладиться Бангкоком, так Дмитрий нас сразу с самолёта и повез. Очень интересно, очень познавательно.
  • Л
    Любовь
    9 апреля 2024
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    С Еленой у нас действительно было обстоятельное знакомство с городом, и с воды, по каналам, на тук-туке, пешком, с потрясающими видами со смотровых площадок небоскрёбов. Если коротко, то было красиво, вкусно, аутентично и очень интересно. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
  2. Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
  3. Новая классика современного Бангкока
  4. Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
  5. Бангкок - город контрастов
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июле 2024
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