Окунитесь в очарование Индии — древней, мистической и удивительно разной.
За три дня вы увидите Тадж-Махал, Дели и Агру, узнаете легенды Великих Моголов и прикоснётесь к вечной истории. Всё включено: перелёты, проживание, транспорт и гид на русском языке.
Описание тураПутешествие сквозь века Тур «Золотой треугольник Индии» открывает сердца Дели, Агры и Джайпура — мест, где история дышит в каждом камне. Вы увидите Тадж-Махал — символ любви и совершенства, прогуляетесь по старинным улочкам Старого Дели, посетите Агра Форт и грандиозные дворцы эпохи Великих Моголов. Это не просто экскурсия — это соприкосновение с культурой, которая вдохновляет весь мир. Все включено — максимум удовольствия Мы заботимся обо всём: перелёты, трансферы, виза, проживание в отелях 3–4 звезды, завтраки и сопровождение русскоговорящих гидов. Вам остаётся только наслаждаться каждой минутой: рассветом над Тадж-Махалом, вкусом пряностей индийских базаров, музыкой улиц и теплом гостеприимства. Этот тур создан для тех, кто хочет открыть настоящую Индию — без спешки, с комфортом и вниманием к деталям. Идеален для туристов из Таиланда, любителей восточной культуры, индивидуальных путешественников и пар. После этого путешествия Индию невозможно забыть — она навсегда останется в сердце. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Лотоса
- Акшардхам
- Ворота Индии
- Президентский дворец
- Кутаб Минар
- Старый Дели
- Ступенчатый колодец
- Прачечные Дхоби Гхат
- Храм Лакшми-Нараян
- Гурудвара Бангла Сахиб
- Тадж-Махал
- Агра Форт
Что включено
- Трансферы в Таиланде и Индии
- Авиаперелёт Бангкок - Дели - Бангкок (ручная кладь 7 кг)
- Виза в Индию
- Медицинская страховка
- Проживание в отелях по программе
- Завтраки
- Русскоговорящие лицензированные гиды
- Транспорт по маршруту
- Бутилированная вода
- Парковки и платные дороги
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи и памятники ≈ 50 USD/чел
- Обеды и ужины
- Чаевые гиду и водителю
- Доплата за одноместное размещение: отель 3 звезды - 5500 бат
- Доплата за одноместное размещение: отель 4 звезды - 8000 бат
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бангкок, ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт (или фото в телефоне), купальник, полотенце, сменную одежду, солнцезащитный крем, головной убор, очки, удобную обувь, репеллент от комаров, телефон или фотоаппарат, наличные на сувениры и личные расходы
- Важно: программа тура может меняться в зависимости от погодных условий и дня недели
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
